Brasil ganha o 1º MBA executivo dedicado a setor de locação

O setor de locação no Brasil ganha, pela primeira vez, um MBA executivo criado inteiramente para as suas particularidades. Batizado de MBARental e idealizado por Julian Gritsch, à frente da JGCorp e da AUDITAcademy, o programa nasce com certificação acadêmica emitida por instituição de ensino superior credenciada pelo Ministério da Educação (MEC) e inicia sua primeira turma em 17 de agosto de 2026, com trinta executivos do setor. A proposta responde a um descompasso que acompanha o Rental há anos, o de um mercado que ganhou escala, sofisticação financeira e relevância econômica, mas que seguia formando seus gestores principalmente pela experiência prática da operação, sem uma trilha própria de educação executiva.

Os números ajudam a dimensionar a lacuna. No universo da mobilidade, o Anuário Brasileiro do Setor de Locação de Veículos, edição 2026, publicado pela Associação Brasileira das Locadoras de Automóveis (ABLA) aponta faturamento bruto de R$ 61,7 bilhões em 2025, crescimento de 16,6% em relação ao ano anterior, com uma frota recorde de 1.717.848 automóveis e comerciais leves e 37.047 locadoras ativas no país, responsáveis por 109.900 empregos diretos.

No universo dos equipamentos, o cenário é igualmente expressivo. O 1º Rental Market Report Brasil 2025, apresentado pela Associação Brasileira dos Sindicatos e Associações Representantes dos Locadores de Equipamentos, Máquinas e Ferramentas, a ANALOC, mostra que a locação de máquinas e equipamentos movimenta cerca de R$ 49 bilhões por ano, distribuídos entre aproximadamente 50 mil empresas, sendo 60% delas voltadas à construção civil. O estudo projeta um avanço para R$ 52,9 bilhões em 2026 e indica que o Rental brasileiro ainda opera com penetração inferior à observada nos Estados Unidos e na Europa, o que sinaliza espaço relevante de expansão.

É nesse contexto que o MBARental estrutura sua grade em um núcleo comum de gestão somado a duas trilhas de especialização. Uma voltada à locação de veículos e frotas, outra voltada à locação de equipamentos e ativos industriais, permitindo que o executivo transite entre as duas frentes ou aprofunde a que domina. O formato reflete uma leitura de que, apesar das diferenças operacionais, mobilidade e equipamentos compartilham a mesma lógica de negócio, intensiva em capital, sensível ao custo do ativo ao longo do tempo e cada vez mais dependente de dados e tecnologia para gerar rentabilidade.

"O Rental deixou de ser um negócio de ativos para se tornar um negócio de gestão, capital e dados, e um setor que movimenta mais de cem bilhões de reais por ano e cresce de forma consistente não pode continuar formando seus líderes apenas na prática do dia a dia", afirma Julian Gritsch, idealizador e reitor do programa. Para ele, a chegada de uma formação executiva específica é um passo de amadurecimento do próprio mercado, que passa a dispor de uma referência comum de linguagem, método e indicadores para tomar decisões de investimento, precificação e expansão.

A primeira turma reúne trinta executivos e tem início em 17 de agosto de 2026, com certificação acadêmica reconhecida pelo Ministério da Educação.

Sobre o MBARental

O MBARental é o primeiro MBA executivo do Brasil dedicado integralmente ao setor de locação, o Rental, abrangendo tanto a mobilidade, com veículos, frotas e novos modelos de acesso, quanto os equipamentos, com máquinas, plataformas e ativos industriais. Idealização de Julian Gritsch, da JGCorp e da AUDITAcademy, o programa tem certificação acadêmica reconhecida pelo Ministério da Educação e reúne executivos, especialistas e referências das principais entidades do setor em uma trilha estruturada de gestão.

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Para mais informações, basta acessar: mbarental.com.br