SIVI acelera plano de turismo corporativo em Ilhabela

A 53ª Semana Internacional de Vela de Ilhabela (SIVI), maior evento náutico da América Latina, será o ponto de partida para uma estratégia que pretende ampliar o impacto econômico do turismo na ilha para além da temporada de lazer. Durante o evento, realizado entre 24 de julho e 1º de agosto, o Oxigênio Ilhabela apresentará uma plataforma voltada ao desenvolvimento do turismo corporativo, segmento que tem potencial para gerar R$ 4 milhões em impacto econômico direto e até R$ 12 milhões em movimentação indireta na economia local até 2027.

A proposta busca posicionar Ilhabela como destino para encontros empresariais, convenções, jornadas de liderança, experiências de aprendizagem e ativações de marca conectadas ao território. Ao utilizar a visibilidade do maior evento náutico da América Latina como plataforma de lançamento, o Oxigênio Ilhabela apresenta um modelo que pretende aproximar empresas, empreendedores, poder público e comunidade, transformando grandes eventos em oportunidades permanentes de relacionamento, inovação e desenvolvimento local.

A estratégia prevê a realização de pelo menos 50 experiências empresariais até 2027, aproveitando a infraestrutura de mais de 40 espaços aptos a receber eventos e uma rede com mais de 80 hotéis e meios de hospedagem articulados com o Ilhabela Convention & Visitors Bureau. O objetivo é reduzir a sazonalidade do turismo, ampliar a ocupação da infraestrutura existente em períodos de menor movimento e fortalecer a economia local por meio da contratação de fornecedores, serviços e experiências desenvolvidas na própria ilha.

A participação na Semana Internacional de Vela marca o primeiro grande movimento dessa estratégia. Nesta edição, o Oxigênio Ilhabela atuará como parceiro oficial de conteúdo e ativação territorial do evento, cuja organização esportiva é conduzida pelo Yacht Club de Ilhabela, promovendo uma programação voltada à conexão entre esporte, cultura oceânica, economia azul, turismo e desenvolvimento territorial.

O principal ativo dessa iniciativa será o Podcast Oficial da Semana Internacional de Vela Daycoval 53, produzido diariamente dentro da estrutura do Yacht Club de Ilhabela. Além da cobertura das regatas, o programa reunirá atletas, especialistas, pesquisadores, empreendedores e lideranças para conversar sobre cultura oceânica, economia azul, Mata Atlântica, turismo regenerativo, inovação e desenvolvimento territorial. O conteúdo será distribuído em plataformas digitais e contará com apoio editorial de um relevante veículo nacional especializado em esportes e conteúdo náutico, ampliando a projeção de Ilhabela para públicos além da comunidade da vela.

Entre os primeiros parceiros da plataforma estão a vinícola italiana Valpanera e o empreendimento Casa Costa by Hilton. Em vez de utilizarem o evento apenas como espaço de exposição, as duas marcas passam a desenvolver estratégias de relacionamento e articulação comercial na ilha, aproximando-se de restaurantes, hotéis, empreendedores e lideranças locais. A proposta amplia o conceito tradicional de patrocínio ao combinar produção de conteúdo, experiências e geração de oportunidades de negócio no médio prazo, fortalecendo uma economia baseada em pertencimento e reputação construída localmente.

A ampliação dessa agenda também pode ser observada na própria programação da Semana Internacional de Vela, que contará com iniciativas como a Conferência de Economia Azul, promovida pelo Sebrae-SP, reforçando o potencial do evento como plataforma para debates sobre inovação, sustentabilidade e desenvolvimento dos territórios costeiros.

Para Aziz Camali, fundador do Oxigênio Ilhabela, o desafio agora é ampliar a forma como grandes eventos são percebidos. "Durante muito tempo medimos o sucesso de um grande evento pelo número de visitantes ou pelo impacto econômico gerado naquela semana. Nossa provocação é outra: como fazer com que essa mobilização gere oportunidades para os outros 51 finais de semana do ano? É nesse espaço que o Oxigênio pretende contribuir, aproximando organizações locais, marcas e empreendedores em torno de uma agenda permanente de desenvolvimento."

A iniciativa faz parte do primeiro ciclo de validação do Oxigênio Ilhabela. Depois da realização do TEDx Ilhabela, do Fórum de Afroturismo e Economia Criativa e de outras agendas voltadas ao fortalecimento do turismo regenerativo, a Semana Internacional de Vela representa mais um passo na consolidação de uma plataforma permanente de desenvolvimento territorial.

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Mais do que estimular o turismo corporativo, a iniciativa pretende conectar empresas, lideranças e marcas ao território. Os projetos deverão seguir critérios relacionados à valorização da cultura local, à contratação de fornecedores da ilha, à preservação ambiental e à geração de benefícios compartilhados para a comunidade. A expectativa é que as conexões estabelecidas durante esta edição da Semana Internacional de Vela sirvam de base para novas parcerias e agendas colaborativas previstas para 2027.