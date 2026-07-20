São Paulo recebe evento gratuito Férias Radicais

As férias de julho prometem muita adrenalina em São Paulo. Entre os dias 20 de julho e 5 de agosto de 2026, o Centro de Esportes Radicais, no Bom Retiro, recebe a segunda edição do evento Férias Radicais, com uma programação gratuita voltada para todas as idades.

Promovido pela Secretaria Municipal de Turismo (SMTUR) da Prefeitura de São Paulo e realizado pela Liga de Esportes Radicais, o evento acontece diariamente, das 10h às 18h, reunindo experiências esportivas, lazer e entretenimento em um dos principais equipamentos públicos da cidade.

Além de oferecer atividades gratuitas para moradores e turistas, o projeto busca incentivar a ocupação dos espaços públicos, fortalecer o turismo na região central e impulsionar a economia local. A expectativa é receber cerca de 60 mil visitantes ao longo dos 17 dias de programação.

“O fortalecimento do calendário de eventos da cidade é uma das nossas prioridades, e o Férias Radicais é um exemplo perfeito de como podemos unir lazer, esporte e turismo de forma gratuita para a população. Queremos que as famílias paulistanas e os visitantes aproveitem São Paulo durante todo o ano, e iniciativas como esta mostram que a cidade oferece opções para todos os perfis”, afirma o secretário municipal de Turismo, Gustavo Lopes de Souza.

Atrações para todas as idades



A programação reúne atividades que combinam aventura, segurança e inclusão.

O Arvorismo com Rapel desafia os participantes em um circuito suspenso com pontes, cordas, passarelas e obstáculos, finalizando com uma descida de rapel monitorada por instrutores especializados.

A Mega Tirolesa, com 80 metros de extensão, atravessa o Centro de Esportes Radicais e proporciona uma vista panorâmica da região central da cidade em um percurso equipado com sistema de frenagem automática.

Outra atração é o Rapel nas Alturas, realizado a partir de uma plataforma suspensa por guindaste. Durante a atividade, apresentações de lira circense tornam a experiência ainda mais atrativa para o público.

O Balão Cativo oferece uma vista privilegiada do Centro de Esportes Radicais, do Parque da Luz e do skyline paulistano. Totalmente acessível, conta com plataforma elevatória e estrutura adaptada para receber pessoas com mobilidade reduzida, cadeirantes e pessoas com deficiência. Cada voo dura entre cinco e oito minutos.

A programação inclui ainda a Mega Parede de Escalada, com diferentes níveis de dificuldade para iniciantes e praticantes experientes, e o Simulador de Asa Delta, que reproduz a sensação do voo livre por meio de um sistema suspenso por cabos.

Todas as atividades contam com equipamentos certificados e acompanhamento de equipes técnicas especializadas.

Área Kids



O público infantil também terá um espaço exclusivo com atrações desenvolvidas para incentivar a prática esportiva de forma segura e divertida.

Entre as atividades estão Mini Bungee Jumping, Mini Asa Delta, circuito psicomotor, gincanas, jogos recreativos e oficinas criativas inspiradas nos esportes radicais.

A proposta é estimular a convivência entre pais e filhos, promovendo integração, desenvolvimento motor e hábitos saudáveis desde a infância, sempre com supervisão de profissionais de educação física e monitores especializados.

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Serviço:



Evento: Férias Radicais 2026

Data: 20 de julho a 5 de agosto de 2026

Horário: das 10h às 18h

Local: Centro de Esportes Radicais

Endereço: Avenida Presidente Castelo Branco, 5.700 – Bom Retiro – São Paulo (SP)

Entrada: gratuita

Classificação: livre (menores acompanhados por responsável)

Realização: Secretaria Municipal de Turismo (SMTUR) – Prefeitura de São Paulo

Execução: Liga de Esportes Radicais