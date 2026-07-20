Robótica torna-se obrigatória nas escolas a partir de 2026

A Resolução CNE/CEB nº 2/2025, complementada pela BNCC Computação, determina que, a partir de janeiro de 2026, todas as escolas brasileiras — públicas e privadas — incluam pensamento computacional, cultura digital e robótica em seus currículos. Jailson Ferreira da Silva explica que o não cumprimento implica a perda parcial da complementação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb), conforme comunicado do Ministério da Educação em março de 2025, o que pressiona redes que ainda carecem de infraestrutura, formação docente e recursos financeiros.

O impacto da medida se dá em duas frentes: pedagógica e fiscal. O novo Valor Aluno Ano com base em Resultados (VAAR) condiciona o repasse da complementação do Fundeb à comprovação de atualização curricular em Educação Digital e Midiática. Assim, a robótica deixa de ser opcional e passa a integrar o orçamento de manutenção das prefeituras.

Nos últimos doze meses, o país apresentou contrastes regionais. Enquanto Salvador (BA) sediou a RoboCup 2025 e a Olimpíada Brasileira de Robótica reuniu mais de 2 mil estudantes e 454 equipes na etapa nacional, diversas redes municipais ainda não dispõem de laboratórios, professores capacitados ou energia elétrica estável para operar kits de robótica.

Dados do Ministério da Educação, divulgados em setembro de 2025 pela Estratégia Nacional Escolas Conectadas, indicam que 65% das escolas públicas brasileiras já possuem conectividade adequada, o que atende cerca de 23 milhões de estudantes. O restante ainda carece de conexão Wi?Fi adequada para receber equipamentos de robótica.

A pesquisa TIC Educação 2024, do Cetic.br/NIC.br, revelou que 43% dos professores brasileiros utilizam inteligência artificial em sala de aula, porém, em grande parte, sem mediação pedagógica formal. O diagnóstico da Fundação Telefônica Vivo descreve a situação como "muita IA e pouca mediação".

Ronaldo Mota, físico especializado em IA na Universidade Federal do Rio de Janeiro, alerta que a introdução de robótica e IA nas escolas requer a revisão da formação docente e do conceito de aprendizagem, sob risco de ampliar desigualdades existentes. A União dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime) reforça que a BNCC da Computação demanda mais que a aquisição de kits: é necessária integração curricular, formação continuada e infraestrutura mínima.

Em São Paulo, a professora Débora Garofalo, reconhecida pela Varkey Foundation em 2026, desenvolveu um projeto que ensina robótica com materiais reciclados em escolas de periferia. O modelo, que prioriza a prática de erro, idealização e construção, tem sido adotado como alternativa de baixo custo frente ao alto preço dos kits proprietários.

Segundo Jailson Ferreira da Silva, no âmbito da inovação, a Educacional, unidade de negócios da Positivo, lançou em março de 2026 o Nexis, primeiro produto nacional que integra kits programáveis a modelos de linguagem generativa. Simultaneamente, a Universidade de São Paulo (USP) e o Instituto de Computação da Universidade Estadual de Campinas (ICMC) iniciaram cursos gratuitos online de robótica e IA para professores da rede pública e criaram o primeiro mestrado profissional em ensino de computação do país.

Para os gestores, as prioridades de curto prazo incluem comprovar a adequação curricular até o final de 2026; mapear a infraestrutura mínima de cada escola; e priorizar a formação docente antes de qualquer aquisição em massa. Pesquisadores do ICMC/USP concluem que o principal gargalo no Brasil não é tecnológico, mas pedagógico e humano: sem professores capacitados, os kits de robótica permanecem como objetos decorativos.

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Em 2026, a robótica deixa de ser exceção em escolas de elite para se tornar obrigação em todas as salas de aula do país. O desafio permanece em transformar a norma em prática efetiva, evitando que a medida se torne apenas mais um item legislativo sem implementação.