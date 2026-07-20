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Indústria Naval: ABB adquire norueguesa Høglund

Acordo expande portfólio de automação marítima da empresa

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Repórter
20/07/2026 09:35

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Indústria Naval: ABB adquire norueguesa Høglund
Indústria Naval: ABB adquire norueguesa Høglund crédito: DINO

A provedora de tecnologias de eletrificação e automação ABB anunciou acordo para a aquisição da norueguesa Høglund AS, do Grupo Eitzen, atuante em automação naval. Em comunicado, a ABB disse que o negócio contempla toda a operação da Høglund no mundo, os mais de 80 funcionários na Noruega, Polônia, Romênia e China, e, principalmente, o portfólio de soluções.

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A Høglund conta com um sistema de controle e automação instalado em mais de 600 embarcações, baseado nos controladores 800M e S800, da ABB. Além de automatizar tarefas, o sistema monitora motores, geradores e cargas elétricas, sendo conhecido no mercado por favorecer eficiência energética e desempenho operacional.

“O portfólio de automação marítima da Høglund complementará a oferta da ABB com soluções comprovadas e escaláveis ??que apoiam nossas ambições de crescimento”, disse no texto Rune Braastad, presidente da divisão Marine & Ports da ABB, à qual a Høglund será incorporada.

Em 2025, a Høglund teve receita de 30 milhões de euros. A aquisição deve facilitar a inserção da ABB em novas categorias de navios. “Combinado com nosso alcance global e capacidade de serviços, temos uma base sólida para o sucesso contínuo”, seguiu Braastad.

Os clientes da Høglund seguirão com suporte da ABB e devem se beneficiar da expertise complementar em automação da empresa e da presença em mais de 140 países.

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A aquisição deve ser concluída no terceiro trimestre de 2026, após aprovação regulatória. Os valores do negócio não foram divulgados.

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