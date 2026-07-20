ABB registra 28% de aumento nos pedidos no 2T26

A ABB, provedora global de tecnologias de eletrificação e automação, divulgou nesta sexta?feira (16) os resultados financeiros referentes ao segundo trimestre de 2026 (2T26). O comunicado oficial da empresa indica que os pedidos avançaram 28% em base comparável, atingindo US$ 12,042 bilhões, enquanto a receita cresceu 12% para US$ 9,475 bilhões.

O lucro operacional totalizou US$ 1,585 bilhão, representando margem de 16,7%. O EBITA operacional foi de US$ 1,925 bilhão, com margem de 20,2%. O lucro por ação (EPS) aumentou 8%, para US$ 0,68, e o fluxo de caixa das atividades operacionais registrou alta de 9%, alcançando US$ 1,150 bilhão. O retorno sobre capital empregado (ROCE) ficou em 28,4%.

Segundo o CEO Morten Wierod, o desempenho reflete a posição da ABB nas megatendências de eletrificação e automação. O executivo destacou a contribuição dos negócios voltados a data centers, citando o contrato com a geradora americana VoltaGrid para fornecimento de condensadores e equipamentos de estabilização de redes elétricas, realizado pelas áreas de Motion e Automação.

A área de Eletrificação lançou o sistema de alimentação HiPerGuard 34,5 kV, que permite a conexão direta de data centers à rede elétrica sem necessidade de conversão, reduzindo perdas de energia. Paralelamente, a ABB investiu US$ 200 milhões nas fábricas europeias de equipamentos de média tensão.

Para o terceiro trimestre de 2026, a empresa projeta crescimento de receita comparável entre 10% e 15% em relação ao mesmo período do ano anterior. A margem EBITA operacional deve apresentar melhora sequencial em relação ao segundo trimestre, conforme indicado nas previsões internas.

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Os resultados foram divulgados no relatório trimestral da ABB, disponível no site institucional da companhia.