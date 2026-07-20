Kinaxis nomeia Herb Yeh como diretor financeiro e diretor de estratégia

A Kinaxis®Inc. (TSX: KXS), líder global em planejamento e orquestração da cadeia de suprimentos, anunciou hoje a nomeação de Herb Yeh como diretor financeiro e diretor de estratégia, a partir do dia 27 de julho de 2026.

Nessa função, ele supervisionará a organização financeira global e as operações de estratégia corporativa da empresa, liderando todas as áreas de finanças, contabilidade, relações com investidores, estratégia corporativa e desenvolvimento corporativo. Ele trabalhará em estreita colaboração com a equipe de liderança executiva e o conselho de administração para apoiar a execução disciplinada, o crescimento de longo prazo e a criação de valor para os acionistas.

“Herb passou a carreira trabalhando com conselhos de administração e equipes de gestão em seus momentos mais críticos de transformação no setor de software empresarial, e estamos muito satisfeitos por tê-lo conosco na Kinaxis”, afirmou Razat Gaurav, diretor-presidente da Kinaxis. “Ele acompanha de perto a Kinaxis e o setor mais amplo de tecnologia para a cadeia de suprimentos há mais de uma década, e essa profundidade de conhecimento, aliada à sua experiência em assessorar empresas em alocação de capital, finanças estratégicas, fusões e aquisições (M&A) e expansão global, é exatamente o que precisamos à medida que desenvolvemos e ampliamos a Kinaxis para a próxima fase de inovação e crescimento. A experiência de Herb em ajudar empresas a enfrentar decisões estratégicas e financeiras complexas será fundamental para gerar valor de longo prazo para nossos clientes e acionistas.”

Yeh ingressa na Kinaxis quando a empresa inicia sua próxima fase de crescimento, com foco na expansão global, na aceleração da inovação e na alocação estratégica de capital para criar valor a longo prazo.

“A Kinaxis construiu algo verdadeiramente diferenciado: uma plataforma que está no centro da forma como as empresas tomam suas decisões mais complexas”, afirmou Yeh. “O mercado de planejamento da cadeia de suprimentos está sendo transformado pela IA, e a Kinaxis está excepcionalmente bem posicionada para liderar essa transformação. Estou ansioso para trabalhar em parceria com Razat e toda a equipe para fortalecer essa base e gerar valor duradouro tanto para os clientes quanto para os acionistas.”

Yeh tem mais de 25 anos de experiência em finanças corporativas e investment banking, tendo trabalhado com empresas globais líderes de mercado no setor de tecnologia em uma ampla gama de questões estratégicas e financeiras. Mais recentemente, ele atuou como diretor-executivo sênior na Evercore, onde ajudou a liderar a área de assessoria estratégica em tecnologia da empresa, com foco no setor de software. Nessa função, trabalhou com equipes de alta gestão e conselhos de administração em temas como alocação de capital, fusões e aquisições, decisões sobre estrutura de capital e criação de valor a longo prazo.

Anteriormente, ele atuou como codiretor global de banco de investimento no setor de tecnologia e vice-presidente do conselho da área de banco, mercado de capitais e consultoria (BCMA) no Citi, onde liderou o relacionamento global com clientes do setor de tecnologia. Anteriormente, ocupou cargos de liderança no Bank of America Merrill Lynch e iniciou sua trajetória profissional como advogado especializado em direito societário e de valores mobiliários no escritório Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP.

Conforme anunciado anteriormente, a companhia divulgará os resultados financeiros do segundo trimestre de 2026 após o fechamento do mercado na quarta-feira, dia 5 de agosto de 2026. Na quinta-feira, dia 6 de agosto de 2026, às 8h30 (horário da costa leste dos EUA), será realizada uma teleconferência sobre os resultados.

Sobre a Kinaxis

Líder em planejamento e orquestração modernos da cadeia de suprimentos, a Kinaxis impulsiona cadeias globais complexas e apoia as pessoas que as gerenciam. Nossa poderosa plataforma de orquestração, o Maestro, incorpora inteligência artificial e combina tecnologias e técnicas proprietárias que proporcionam total transparência e agilidade em toda a cadeia — do planejamento estratégico plurianual à entrega na última milha. Marcas globais de renome confiam em nós para fornecer a agilidade e a previsibilidade de que necessitam para lidar com a volatilidade e as perturbações atuais. Para mais notícias e informações, acesse kinaxis.com ou siga-nos no LinkedIn.

Informações prospectivas

Este comunicado à imprensa contém informações prospectivas, nos termos da legislação de valores mobiliários aplicável, relacionadas à estratégia de negócios, às iniciativas de crescimento e às operações futuras da Kinaxis. Tais informações baseiam-se nas expectativas, estimativas e premissas atuais da administração, e estão sujeitas a riscos, incertezas e outros fatores — conhecidos e desconhecidos —, de modo que os resultados ou eventos reais podem diferir materialmente daqueles expressos ou implícitos nessas informações. Recomenda-se aos leitores que não depositem confiança indevida nessas informações. Esses riscos, incertezas e outros fatores estão descritos nos documentos públicos apresentados pela Kinaxis às autoridades reguladoras de valores mobiliários do Canadá e disponíveis no SEDAR+. As informações prospectivas são apresentadas na data deste comunicado, e a Kinaxis não se compromete a atualizá-las ou revisá-las, exceto quando exigido por lei.

Fonte: Kinaxis Inc.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260720892522/pt/

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