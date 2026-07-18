Bitget Lança Primeira Conta Unificada de Ativos Cruzados do Setor com 100 Tokens de Ações dos EUA como Margem

VICTORIA, Seychelles, July 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, a maior Universal Exchange (UEX) do mundo, lançou a primeira Cross-Asset Unified Account (UTA) do setor, levando mais de 370 ativos elegíveis - incluindo 100 tokens de ações dos EUA (rTokens)- para um único pool de margem. O lançamento estende a margem unificada além das criptomoedas, possibilitando que as ações tokenizadas funcionem juntamente com os ativos digitais em uma única conta.

Com os mercados financeiros tradicionais e de criptomoedas cada vez mais conectados, os usuários esperam que os ativos façam mais do que representar a propriedade. O próximo estágio da tokenização está concentrado na utilidade, viabilizando que os ativos suportem várias atividades financeiras a partir de uma única conta. A Cross-Asset Unified Account da Bitget avança nessa mudança, integrando ações tokenizadas dos EUA na mesma estrutura de capital usada para negociação de criptomoedas.

A Cross-Asset Unified Account representa a terceira evolução da arquitetura da conta de negociação das exchanges, com cada estágio focado em aprimorar a eficiência do capital. A primeira geração isolou a margem por ativo e posição, deixando o capital fragmentado em várias contas. A segunda unificou várias criptomoedas em um único pool de margem, possibilitando que um pool de garantias desse suporte a várias posições de criptomoedas. A última geração estende essa estrutura para além das criptomoedas, oferecendo ações tokenizadas dos EUA e outros ativos do mundo real no mesmo sistema de margem unificado. Ao dar aos RWAs o mesmo status e utilidade das criptomoedas, a Cross-Asset Unified Account permite que os ativos elegíveis em diferentes mercados trabalhem juntos em uma única estrutura de capital.

“A oferta de ações na cadeia é o primeiro passo, mas o verdadeiro avanço ocorre quando esses ativos podem funcionar com a mesma flexibilidade que as criptomoedas”, disse Gracy Chen, CEO da Bitget. “A eficiência de capital é um dos princípios da UEX, e a UTA Cross-Asset coloca essa ideia em prática. Uma posição de ações deve poder manter o valor, apoiar outra negociação ou liberar liquidez em vez de ficar isolada.”

Os rTokens elegíveis agora podem servir a vários propósitos simultaneamente. Os usuários podem manter a exposição às ações subjacentes dos EUA, receber distribuições de dividendos em dinheiro, quando aplicável, usar rTokens como margem para negociação de futuros e margem, ou oferecê-los como garantia para empréstimos em stablecoins. O mesmo ativo pode dar suporte a várias estratégias de portfólio sem exigir que os usuários saiam das suas posições.

O lançamento inicial dá suporte a 100 ações tokenizadas dos EUA, abrangendo as principais empresas listadas nos EUA, incluindo rAAPL, rAMZN, rMETA, rTSLA, rGOOGL, rNVDA, rMSFT, rQQQ, rSPY, rJPM, rWMT, rV e rMSTR, entre outras. A garantia elegível recebe taxas de desconto de até 95%, sujeitas a níveis específicos de ativos e volume da posição. As taxas de empréstimo permanecem baseadas no mercado e são atualizadas a cada hora de acordo com a oferta e a demanda.

A Cross-Asset Unified Account baseia-se na rápida expansão do ecossistema de ações tokenizadas da Bitget. Desde o lançamento do Reality, um protocolo de RWA licenciado, o rToken, o ativo de RWA emitido pelo Reality, ultrapassou a marca de US$100 milhões em ativos sob gestão logo no primeiro mês, gerando, ao mesmo tempo, mais de US$ 671 milhões em volume total de negociação. Ao levar ações tokenizadas para a mesma estrutura de capital que os criptoativos, a Bitget amplia seu papel além do acesso ao mercado para a implantação de capital, permitindo que os usuários negociem, tomem empréstimos e gerenciem ativos globais com maior eficiência por meio de uma única conta.

A Bitget pretende dar continuidade à expansão da gama de ativos suportados na Cross-Asset Unified Account diante da evolução da Universal Exchange para conectar os mercados financeiros cripto e tradicionais por meio de uma única experiência de negociação.

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Sobre a Bitget

A Bitget é a maior Universal Exchange (UEX) do mundo, atendendo a mais de 125 milhões de usuários com acesso a mais de 2 milhões de tokens de criptomoedas, mais de 500 ações tokenizadas, ETFs, commodities, FX e metais preciosos como ouro. O ecossistema está comprometido em ajudar os usuários a negociar de forma mais inteligente com seu agente de IA sendo o copiloto para executar ordens de trade. A Bitget está impulsionando a adoção de criptomoedas por meio de parcerias estratégicas, como a com a MotoGP™. Alinhada com sua estratégia de impacto global, a Bitget se uniu à UNICEF em apoio ao ensino de blockchain para 1,1 milhão de pessoas até 2027. A Bitget atualmente lidera o mercado de TradFi tokenizado, fornecendo as taxas mais baixas do setor e a maior liquidez em 150 regiões em todo o mundo.

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 1001213339)