Society for Medical Decision Making Homenageia Professor Uwe Siebert da UMIT TIROL e da Harvard com Prêmio de Realização de Carreira de 2026

OSLO, Noruega, July 17, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Society for Medical Decision Making (SMDM) entregou sua maior homenagem a carreiras, o 2026 Career Achievement Award, ao professor Uwe Siebert, MPH, MSc, ScD, da UMIT TIROL e da Harvard University, reconhecendo suas décadas de contribuições transformadoras para a tomada de decisões médicas por meio de pesquisas inovadoras, liderança internacional, educação e serviço.

O prêmio foi entregue durante a Sessão de Premiação de Liderança na SMDM 48th Annual Meeting em Oslo, Noruega, pelo Professor Mark Bounthavong, PharmD, PhD, Presidente do Comitê de Premiação da SMDM e Professor de Farmácia Clínica da Skaggs School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences da University of California, San Diego.

O Prêmio SMDM de Realização de Carreira reconhece pesquisadores seniores de destaque cujas contribuições contínuas têm promovido avanços significativos na ciência e na prática de tomadas de decisão médica. Os premiados são selecionados por meio de um processo de nomeação competitivo após uma chamada aberta e são avaliados pelo Comitê de Premiação da Sociedade.

"Foi uma grande honra entregar o Prêmio de Realização de Carreira 2026 da Society for Medical Decision Making ao Professor Uwe Siebert", disse o Professor Bounthavong. "Ao longo da sua carreira, o professor Siebert tem sido um exemplo das qualidades que este prêmio representa, excelência científica, inovação metodológica, liderança visionária e compromisso inabalável com o aprimoramento das decisões de saúde com base em sólidas evidências. O trabalho dele influencia pesquisadores, médicos, formuladores de políticas e gerações de estagiários em todo o mundo. Ele é excepcionalmente merecedor dessa homenagem."

O Professor Siebert é Professor de Saúde Pública, Tomada de Decisão Médica e Avaliação de Tecnologias de Saúde e Chefe do Institute of Public Health, Medical Decision Making and Health Technology Assessment da UMIT TIROL – University for Health Sciences and Health Technology na Áustria. Ele também é Professor Adjunto de Política e Gestão de Saúde e Epidemiologia, da Harvard T.H. Chan School of Public Health e pesquisador afiliado do Center for Health Technology Assessment da Mass General Brigham, Harvard Medical School.

Médico de formação, o professor Siebert iniciou sua carreira trabalhando em projetos internacionais de saúde pública na África Ocidental, Brasil e Alemanha antes de buscar treinamento em saúde pública, epidemiologia e ciências da decisão. Ele obteve seu mestrado em Saúde Pública na Munich School of Public Health and Epidemiology e mestrado em Epidemiologia e doutorado em Política e Gestão em Saúde na Harvard School of Public Health.

Ao longo de mais de três décadas, o professor Siebert tornou-se uma das principais vozes do mundo na tomada de decisões médicas. Seu trabalho pioneiro em análise de decisões médicas, avaliação de benefícios e danos, avaliação econômica da saúde, modelagem analítica de decisões, avaliação de tecnologias de saúde, epidemiologia e inferência causal avançou a ciência dos cuidados de saúde com base em evidências, ao mesmo tempo em que informou diretamente diretrizes clínicas, programas de rastreamento de câncer, avaliações de tecnologias de saúde, decisões de reembolso, e políticas nacionais de saúde em todo o mundo.

Sua influência se estende muito além da área de pesquisa. O professor Siebert é ex-presidente da SMDM e atua como recente ex-presidente da ISPOR – The Professional Society for Health Economics and Outcomes Research. Ao longo da sua carreira, ele aconselhou governos, agências de avaliação de tecnologias em saúde, sociedades profissionais e organizações internacionais sobre políticas com base em evidências e tomada de decisões em saúde. Ele é autor de mais de 500 publicações, incluindo artigos científicos, capítulos de livros didáticos, resumos de políticas e relatórios de ATS, e atua em funções de liderança editorial de várias revistas científicas reconhecidas internacionalmente.

O professor Siebert também é um educador dedicado, ministrando cursos de avaliação de tecnologias de saúde, ciências da decisão e inferência causal a partir de dados do mundo real no HTADS Program da UMIT TIROL e Decision Analysis in Clinical Research no programa de verão da Harvard T.H. Chan School of Public Health.

Ao aceitar o prêmio, o professor Siebert falou sobre os mentores, colegas, alunos e colaboradores que moldaram sua carreira, enfatizando que o avanço científico é construído não apenas com ideias, e sim com as pessoas que se inspiram, desafiam e apoiam umas às outras.

"Estou profundamente honrado em receber este prêmio e verdadeiramente grato por este reconhecimento especial", disse o professor Siebert. "Este prêmio reflete não apenas o meu próprio trabalho, mas também a dedicação e a competência de toda a minha equipe. Também reflete o apoio, o incentivo e a inspiração que recebi ao longo da minha carreira de meus alunos, companheiros, colegas, mentores, amigos e minha família. A SMDM tem sido uma casa intelectual extraordinária, e sou grato a esta comunidade pelas oportunidades que me deu para aprender, colaborar e crescer."

Um dos momentos mais comoventes do discurso do professor Siebert ocorreu quando ele falou sobre a profunda influência do seu mentor de longa data, Milton Weinstein, PhD, cujo curso de Harvard o apresentou pela primeira vez à análise de decisões e, finalmente, moldou a direção da sua carreira. O Professor Weinstein recebeu o Prêmio de Realização de Carreira da SMDM em 1996, tornando o reconhecimento do Professor Siebert especialmente significativo, pois ocorre exatamente trinta anos depois que seu mentor recebeu a mais alta honra da Sociedade.

"As carreiras são construídas não apenas com base em ideias", refletiu o professor Siebert durante seu discurso de aceitação, "mas também com base nas pessoas que nos inspiram, acreditam em nós e abrem portas".

Ao longo do seu discurso, o professor Siebert destacou a importância da colaboração interdisciplinar e do trabalho direto com os tomadores de decisão de saúde para traduzir a pesquisa em melhorias significativas no atendimento ao paciente. Com base em exemplos da sua própria carreira, ele descreveu como a modelagem da decisão colaborativa informou as estratégias nacionais de vacinação contra a COVID-19 e as políticas de rastreamento do câncer, ilustrando como a ciência de decisão rigorosa pode ter um impacto duradouro nos sistemas de saúde e na saúde da população.

Ele concluiu incentivando a próxima geração de pesquisadores a abraçar a colaboração entre regiões e disciplinas e a lembrar que uma das habilidades mais valiosas da ciência é ouvir colegas, pacientes, tomadores de decisão e uns aos outros.

O professor Siebert passa a fazer parte de um grupo distinto de premiados do Career Achievement Award, cujo trabalho tem definido e avançado no campo da tomada de decisões médicas nas últimas três décadas. Os homenageados anteriores incluem Anne Stiggelbout, John B. Wong, Dawn Stacey, Michael Kattan, Doug Coyle, Karen Kuntz, Murray Krahn, M.G. Myriam Hunink, Valerie Reyna, Ivar Kristiansen, Alvin Mushlin, Mark Roberts, Donald Redelmeier, Annette O'Connor, Howard Raiffa, J. Sanford (Sandy) Schwartz, Alan Garber, Barbara J. McNeil, Peter Wakker, David J. Spiegelhalter, Allan Detsky, Joseph Pliskin, Jerome P. Kassirer, Daniel Kahneman, George Torrance, John Eisenberg, Dennis Fryback, Harold Sox, Arthur Elstein, Milton Weinstein, e Stephen Pauker.

Sobre a Society for Medical Decision Making

Fundada em 1979, a Society for Medical Decision Making (SMDM) é uma organização profissional internacional dedicada a aprimorar os resultados de saúde por meio de uma melhor tomada de decisão. A Sociedade reúne pesquisadores, médicos, educadores, formuladores de políticas, pacientes e líderes do setor para promover a ciência e a aplicação da tomada de decisões médicas por meio da pesquisa, educação, colaboração e disseminação de métodos com base em evidências.

Contato com a Mídia

Wendy Weber

Diretora de Comunicações e Associação

Society for Medical Decision Making (SMDM)

info@smdm.org

Foto:Beate Jahn, PhD, Presidente da SMDM (2025–2026); Professor Uwe Siebert, MPH, MSc, ScD, premiado com o 2026 SMDM Career Achievement Award; Mark Bounthavong, PharmD, PhD, Presidente do SMDM Awards Committee; e Milton Weinstein, PhD, premiado com o 1996 SMDM Career Achievement Award e mentor de longa data do Professor Siebert, após a apresentação da maior honra de carreira da SMDM durante a 48ª Reunião Anual da SMDM em Oslo, Noruega, em 30 de junho de 2026.

Foto deste comunicado disponível em https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ab9069d2-20fe-42ae-a183-4edaa2638c4d

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