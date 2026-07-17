O real já destruiu 87% do seu patrimônio

Faria sentido ter todo o seu patrimônio na Bolívia? Todos os seus investimentos na Colômbia? Concentrar renda, imóveis e aposentadoria em uma única economia emergente? A resposta é não. A maioria dos brasileiros, porém, faz exatamente isso com o real, sem perceber. E vão pagar caro por isso.

O empresário tem a empresa em reais. O médico recebe em reais. O executivo depende da economia brasileira para gerar renda. Os imóveis estão em reais. As despesas da família estão em reais. Em muitos casos, até a aposentadoria depende exclusivamente da dinâmica econômica do país. Não é um pequeno risco cambial. É uma dependência enorme de um único sistema econômico, construída ao longo de anos sem que ninguém tomasse essa decisão conscientemente.

Essa concentração tem um custo histórico documentado. Desde a criação do Plano Real, em 1994, o real perdeu aproximadamente 87% do seu valor frente ao dólar (G1), o equivalente a uma desvalorização média de mais de 8% ao ano. Em 1994, um dólar valia cerca de R$ 1. Hoje, ultrapassa R$ 5. Se a tendência estrutural se mantiver, chegar a R$ 7, R$ 8 ou R$ 9 nas próximas décadas não é uma previsão catastrófica. É uma extrapolação razoável de um padrão que se repete há trinta anos. A curva não é linear, existem ciclos de valorização do real, mas a direção histórica é inequívoca.

Moeda é reflexo da saúde econômica de um país. Nações que crescem de forma consistente, geram produtividade e controlam a inflação têm moedas que se fortalecem no longo prazo. Países com inflação estruturalmente elevada, crescimento mediano e instabilidade fiscal têm moedas que perdem valor de forma persistente. Não é pessimismo. É mecânica básica. É difícil construir uma tese séria de que o Brasil vai superar os Estados Unidos em crescimento econômico e controle de inflação nas próximas décadas. E enquanto essa tese não existir, a tendência estrutural do câmbio permanece a mesma.

Isso não significa que o dólar sobe todo ano. Existem períodos de valorização do real e momentos em que a moeda americana perde força. Quem toma decisões patrimoniais olhando para os próximos meses vai encontrar esses movimentos de curto prazo e pode se confundir com eles. Patrimônio relevante, no entanto, é construído pensando nos próximos vinte ou trinta anos. E no horizonte longo, as oscilações de curto prazo deixam de ser relevantes.

Além da proteção cambial, há outro argumento que raramente entra nessa conversa. Mais de 60% do mercado financeiro global está concentrado nos Estados Unidos. Isso significa acesso a uma diversidade de produtos, empresas, setores e estratégias que simplesmente não existe em mercados menores. Dolarizar patrimônio não é só defesa contra a desvalorização do real. É acesso ao maior mercado financeiro do planeta, com as maiores empresas do mundo, a principal fronteira de inovação e uma amplitude de oportunidades sem paralelo em outras geografias. Quem opera exclusivamente no Brasil está jogando num tabuleiro muito menor do que o disponível.

Mas como funciona na prática? Tem pegadinhas?

Abrir uma conta internacional e transferir recursos para o exterior ficou muito mais acessível do que era há dez anos, mas existem pontos que exigem atenção. O primeiro é a escolha da instituição: nem toda corretora ou banco internacional aceita brasileiros com facilidade, e as exigências de documentação variam muito. O segundo é a remessa: as transferências precisam ser declaradas ao Banco Central dentro das regras cambiais brasileiras. O terceiro é a tributação: rendimentos obtidos no exterior precisam ser declarados no Imposto de Renda e, dependendo da estrutura utilizada, há formas significativamente mais eficientes de organizar isso. Nenhum desses pontos é proibitivo. Mas ignorá-los pode gerar complicações que vão muito além do inconveniente. Com o processo bem estruturado, a operação é direta. Sem orientação adequada, cada um desses pontos pode se tornar um problema real.

E a operação do dia a dia? Dá para acompanhar tudo em português?

Esse é um receio legítimo, mas que a realidade já superou. Hoje existem plataformas com interfaces em português, suporte dedicado para brasileiros e aplicativos que permitem acompanhar a carteira em tempo real com a mesma praticidade de qualquer banco digital. Não é necessário dominar o mercado americano em profundidade nem operar em inglês para ter acesso a esse universo. A barreira tecnológica e operacional praticamente não existe mais. O que ainda exige cuidado é a qualidade das decisões: para onde vai o dinheiro, em que proporção, com qual estrutura e dentro de qual estratégia.

Onde entra o profissional nessa equação?

Dolarizar parte do patrimônio não significa transferir tudo de uma vez nem fazer uma aposta contra o Brasil. Significa reduzir uma dependência excessiva que, na maioria dos casos, foi construída ao longo de anos sem que o investidor percebesse. O ponto de partida é simples. O que muda com orientação profissional é a qualidade de cada decisão ao longo do caminho: qual proporção faz sentido para cada perfil, quais produtos utilizar, como estruturar a operação de forma eficiente do ponto de vista fiscal e jurídico, e como evitar os erros mais comuns de quem tenta montar isso sem experiência prévia. A diferença entre fazer certo e fazer errado não está no acesso. Está no conhecimento aplicado.

Proteger patrimônio não significa tentar adivinhar o futuro. Significa reduzir dependências excessivas antes que elas se tornem um problema difícil de reverter. Riqueza não se constrói só escolhendo bons investimentos. Também se constrói evitando concentrações que, ao longo do tempo, corroem décadas de trabalho.

O próximo passo

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