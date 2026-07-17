Plano Safra 2026/27 amplia crédito rural para o agronegócio

O início do Plano Safra 2026/27 movimenta o setor agropecuário brasileiro e amplia as expectativas de produtores rurais, cooperativas e agentes financeiros para um novo ciclo de investimentos no campo. Lançado pelo Governo Federal, o programa prevê R$ 525,1 bilhões para a agricultura empresarial, com recursos destinados a operações de custeio, comercialização e investimentos, além da redução das taxas de juros em diversas linhas de crédito rural.

Do total anunciado, R$ 384,9 bilhões serão destinados ao custeio e à comercialização da produção, enquanto R$ 140,2 bilhões serão direcionados a investimentos voltados para armazenagem, irrigação, inovação tecnológica, aquisição de máquinas e equipamentos e outras iniciativas de modernização da atividade agropecuária.

Especialistas apontam que o crédito rural permanece como um dos principais instrumentos para impulsionar a produtividade, ampliar a adoção de tecnologias, incentivar práticas sustentáveis e fortalecer a competitividade do agronegócio brasileiro. O Plano Safra também amplia os recursos voltados ao Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural (Pronamp), que contará com R$ 72,6 bilhões nesta edição.

Nesse cenário, instituições financeiras especializadas no atendimento ao setor rural vêm se preparando para atender ao aumento da demanda por financiamentos. É o caso do Sicoob Credicom, que projeta liberar mais de R$ 1 bilhão em crédito rural ao longo desta safra.

A cooperativa atua junto a pequenos, médios e grandes produtores rurais, além de cooperativas de produção, oferecendo linhas destinadas principalmente ao custeio agrícola e pecuário, aos investimentos produtivos, à industrialização e à comercialização.

Nos últimos anos, o Sicoob Credicom ampliou sua presença no agronegócio e estruturou uma área especializada para atendimento ao segmento. Atualmente, a carteira de crédito rural da cooperativa supera R$ 1,6 bilhão, refletindo o crescimento da atuação junto ao setor.

Segundo o diretor de Negócios do Sicoob Credicom, Dr. Orestes Miraglia, a disponibilidade de crédito em condições adequadas é um fator determinante para o desenvolvimento da atividade agropecuária.

"O crédito rural continua sendo um instrumento fundamental para que produtores e cooperativas possam planejar suas atividades, investir em tecnologia, aumentar a eficiência produtiva e fortalecer a competitividade. Nossa expectativa para esta safra é ampliar o apoio ao setor, mantendo um atendimento técnico especializado e a agilidade necessária para que os recursos cheguem no momento adequado ao planejamento das operações", afirma.

Além do acesso aos recursos, a rapidez na análise das operações e o acompanhamento técnico têm ganhado relevância diante da crescente complexidade do ambiente produtivo. Nesse contexto, instituições com equipes especializadas tendem a desempenhar papel importante na viabilização dos financiamentos e na orientação dos produtores durante todo o ciclo agrícola.

Para o diretor de Negócios da Credicom, Dr. Orestes Miraglia, o suporte técnico oferecido aos produtores é um diferencial para as cooperativas e instituições financeiras nesse processo.

“A Credicom disponibiliza uma equipe técnica formada por especialistas em financiamento do agronegócio, preparada para orientar os cooperados sobre investimentos e oportunidades de crédito. Esse acompanhamento inclui, inclusive, visitas às propriedades, permitindo uma análise mais próxima das necessidades de cada produtor e contribuindo para decisões mais assertivas”, destaca.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Com a entrada em vigor do Plano Safra 2026/27, a expectativa do mercado é de que a nova oferta de recursos contribua para sustentar investimentos, promover ganhos de produtividade e fortalecer as cadeias produtivas do agronegócio, um dos setores mais relevantes da economia brasileira.