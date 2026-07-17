Perfume masculino ganha força como presente no Dia dos Pais

Celebrado no dia 9 de agosto, o Dia dos Pais impulsiona diferentes segmentos do varejo, ao mesmo tempo em que reflete mudanças na forma como os brasileiros vivenciam a data. Em 2025, um levantamento da Globo Gente, publicado no site Amper, já mostrava que a comemoração havia deixado de ser apenas uma ocasião para presentear, consolidando-se como um momento de fortalecimento dos laços familiares e demonstração de afeto.

Segundo a pesquisa, 69% dos entrevistados associavam a data à expressão de carinho e reconhecimento, enquanto 58% pretendiam comprar um presente. Entre as escolhas mais frequentes estavam perfumes, peças de vestuário e calçados.

Brunno Magnavita, sócio-fundador da Universo do Perfume, afirma que há uma mudança clara no comportamento de quem escolhe perfumes para presentear no Dia dos Pais. De acordo com ele, antes as pessoas compravam fragrâncias para a data de maneira quase automática, optando por um perfume famoso ou por uma marca conhecida.

Porém, hoje o consumidor está mais criterioso. “Ele quer acertar mais, entender se aquele perfume combina com o pai, com a rotina dele, com o clima da cidade e até com a ocasião em que ele costuma usar fragrância. O presente deixou de ser apenas um perfume bom e passou a ser uma escolha com mais intenção”, analisa.

Como escolher o perfume ideal para cada perfil

Entre os principais fatores que devem ser considerados na hora de escolher um perfume masculino para presentear, o especialista destaca o perfil de uso. De acordo com ele, fragrâncias mais elegantes e equilibradas costumam ser indicadas para quem atua em ambientes corporativos, enquanto notas frescas, cítricas ou aromáticas tendem a harmonizar melhor com pais que mantêm uma rotina mais dinâmica ou praticam atividades esportivas.

“Um pai que mora em uma região quente ou usa perfume durante o dia tende a se adaptar melhor a fragrâncias mais frescas, leves e versáteis. Já para ocasiões noturnas, encontros, eventos ou momentos especiais, os perfumes amadeirados, especiados, orientais ou mais intensos costumam fazer mais sentido”, detalha.

Além disso, o profissional enfatiza a importância da rotina. Segundo ele, a fragrância ideal é aquela que respeita o contexto de uso. “Quem trabalha próximo de outras pessoas precisa de algo elegante, mas sem exagero. Quem gosta de presença e personalidade pode preferir perfumes mais marcantes”, reforça.

Aspectos como intensidade, fixação, projeção e ocasião de uso também devem ser levados em conta para tornar a escolha mais adequada. “Nem sempre o perfume mais famoso é o mais adequado. Às vezes, a escolha mais assertiva é aquela que conversa melhor com a personalidade e com o dia a dia de quem vai receber”, acrescenta.

O que observar para acertar na escolha do presente

Para reduzir as chances de errar na escolha de um perfume, Magnavita recomenda observar alguns hábitos e preferências de quem será presenteado. Identificar a fragrância que a pessoa já utiliza, entender se prefere aromas mais frescos ou intensos e avaliar se o perfume faz parte da rotina diária ou é reservado para ocasiões especiais são fatores que podem orientar a decisão.

“Também ajuda pensar no estilo pessoal, se é algo mais clássico, moderno, discreto, esportivo, sofisticado”, pontua.

Quando não há muitas referências sobre o gosto do presenteado, a recomendação é optar por fragrâncias versáteis, capazes de se adaptar a diferentes ocasiões e perfis, evitando composições muito marcantes ou polarizadoras. Segundo o especialista, contar com a orientação de uma curadoria especializada também contribui para tornar a compra mais segura e assertiva.

Versatilidade e identidade marcam as tendências da perfumaria

Na análise do especialista, três tendências se destacam no mercado de perfumaria masculina. A primeira é a preferência por fragrâncias versáteis, que possam ser usadas em diferentes contextos, do ambiente de trabalho a momentos de lazer e ocasiões especiais. A segunda é a crescente busca por perfumes com identidade própria, refletindo o interesse dos consumidores por presentes mais personalizados e alinhados ao estilo de quem será presenteado.

Outro movimento observado é a valorização da compra orientada. De acordo com o especialista, os consumidores estão mais informados, pesquisam antes de decidir e procuram compreender melhor as características de cada fragrância. “Isso mostra que o perfume masculino deixou de ser apenas um item de vaidade e passou a ser visto também como expressão de estilo, cuidado pessoal e personalidade”, conclui.

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Para conhecer mais sobre a curadoria de fragrâncias, basta acessar a Universo do Perfume: https://universodoperfume.com.br/