Agência criada por dentista leva método a seis países

A DigiOdonto, agência de performance digital especializada exclusivamente em odontologia, ampliou sua atuação para seis países da América Latina e da Europa: México, Paraguai, Uruguai, Chile, Portugal e Espanha, após consolidar presença em todos os estados brasileiros ao longo de nove anos de operação. Segundo a empresa, mais de 900 clínicas e dentistas já foram atendidos desde a fundação, em 2017, com R$ 1 bilhão em receita gerada para clientes, de acordo com dados internos divulgados pela companhia.

O movimento ocorre em um momento em que a publicidade de serviços odontológicos no Brasil segue sob regras específicas, definidas pela Resolução CFO nº 196/2019, do Conselho Federal de Odontologia, que estabelece limites para divulgação de resultados, uso de imagens de pacientes e comparações comerciais entre profissionais. Segundo a DigiOdonto, a adequação a essas normas foi incorporada como parte do processo de expansão para outros mercados, cada um com regulamentação própria para publicidade em saúde.

"Sempre acreditamos que só quem vive a rotina de uma clínica entende de verdade os desafios de crescimento de um dentista. Levar esse modelo para outros países mostra que unir marketing, atendimento e gestão comercial funciona além do Brasil", afirma Pedro Hiaggo, cirurgião-dentista e fundador da DigiOdonto.

Fundada em 2017 pelo cirurgião-dentista Pedro Hiaggo, com inscrição ativa no CRO, e sócio de clínicas odontológicas em Passos (MG), Petrolina (PE) e Campinas (SP), a DigiOdonto se posiciona como uma agência criada "de dentista para dentistas". A empresa desenvolveu uma metodologia própria, batizada de Método DGO, que combina anúncios em Meta Ads e Google Ads, atendimento comercial por uma central de relacionamento com apoio de inteligência artificial e treinamento de equipes de vendas para clínicas.

Segundo dados internos da empresa, clínicas que adotam a estrutura completa do método registram taxa média de 18,6% de conversão de leads em agendamentos, ante 11,8% em operações sem processo comercial estruturado. A companhia afirma gerenciar atualmente mais de R$ 700 mil por mês em investimento publicitário para clientes e contar com equipe de 30 profissionais dedicados exclusivamente ao setor odontológico.

Sobre a DigiOdonto

A DigiOdonto é uma agência de performance digital especializada exclusivamente no setor odontológico, fundada em 2017 pelo cirurgião-dentista Pedro Hiaggo. A empresa atua em todos os estados brasileiros e, mais recentemente, em seis países da América Latina e da Europa. Mais informações estão disponíveis em www.digiodonto.com.

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Contato para imprensa: Pedro Hiaggo | pedro@digiodonto.com

