O mercado de live-commerce da China, avaliado em cerca de US$ 900 bilhões, agora se aproxima da escala do e-commerce dos EUA

O centro de gravidade do varejo global deslocou-se para o Oriente. Os formatos que agora impulsionam o crescimento mais rápido do varejo global (compras ao vivo, comércio social e entrega em minutos) foram pioneiros e escalados na Ásia, e a maioria dos consumidores ocidentais ainda não os adotou. De acordo com a NIQ (NYSE: NIQ), uma empresa líder em inteligência de consumo, em seu relatório global A Revolução do Comércio: Onde o Oriente encontra o Ocidente, a lacuna entre o Oriente e o Ocidente ainda é enorme.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260717837189/pt/

China's USD 900bn live shopping boom now approaches the scale of the US E-commerce

A escala já é substancial. Só o mercado live-commerce da China movimentou cerca de US$ 900 bilhões em 2025, aproximando-se do tamanho de todo o mercado de e-commerce dos EUA, de acordo com dados de mercado citados no relatório.

No entanto, 68% dos consumidores na América do Norte e 67% na Europa nunca compraram um produto pelas redes sociais, e cerca de dois terços nunca usaram o comércio instantâneo. À medida que a região Ásia-Pacífico avança rapidamente, representando agora quase 55% de todo o e-commerce global, as marcas e varejistas ocidentais que continuam tratando esses canais como experimentos correm o risco de ficar para trás. E a inteligência artificial está acelerando essa mudança.

Os números "essenciais"

O Oriente é a capital mundial das compras online. A região Ásia-Pacífico representa cerca de 55% da receita global do e-commerce em 2025, e o mercado de live-commerce da China — com aproximadamente US$ 900 bilhões — se aproxima da escala de todo o mercado de e-commerce dos EUA. O mercado de comércio social da China, por si só, está a caminho de atingir US$ 1,8 trilhão até 2030, um aumento em relação aos cerca de US$ 500 bilhões atuais (dados de mercado e projeções citados no relatório).

A região Ásia-Pacífico representa cerca de 55% da receita global do e-commerce em 2025, e o mercado de live-commerce da China — com aproximadamente US$ 900 bilhões — se aproxima da escala de todo o mercado de e-commerce dos EUA. O mercado de comércio social da China, por si só, está a caminho de atingir US$ 1,8 trilhão até 2030, um aumento em relação aos cerca de US$ 500 bilhões atuais (dados de mercado e projeções citados no relatório). O Ocidente não adotou totalmente esses comportamentos. 67-68% dos consumidores na América do Norte e na Europa nunca compraram por meio de mídias sociais e aproximadamente dois terços (cerca de 69% na América do Norte, cerca de 66% na Europa) nunca usaram o comércio rápido, enquanto 59% dos consumidores da região Ásia-Pacífico já compram por meio de plataformas sociais.

67-68% dos consumidores na América do Norte e na Europa nunca compraram por meio de mídias sociais e aproximadamente dois terços (cerca de 69% na América do Norte, cerca de 66% na Europa) nunca usaram o comércio rápido, enquanto 59% dos consumidores da região Ásia-Pacífico já compram por meio de plataformas sociais. O comércio rápido é um estilo de vida na Ásia. Atualmente, ele representa cerca de 80% das vendas online de bens de consumo de massa na Índia, enquanto as cerca de 10.000 dark stores da China permitem entregas em 30 minutos ou menos em escala nacional.

Atualmente, ele representa cerca de 80% das vendas online de bens de consumo de massa na Índia, enquanto as cerca de 10.000 dark stores da China permitem entregas em 30 minutos ou menos em escala nacional. A contra-estratégia ocidental, o varejo em mídia, está crescendo, mas ainda é difícil de mensurar. Os gastos globais com mídia no varejo atingiram US$ 184 bilhões em 2025 em mais de 270 redes (a projeção para os EUA é de US$ 107,6 bilhões em 2026), mas quase metade das marcas afirma que suas métricas são apenas parcialmente eficazes ou não são eficazes de forma alguma.

A questão não é que duas regiões estejam se distanciando. É que elas estão convergindo. Comportamentos orientados por formatos do Oriente (live-commerce, comércio social, entrega ultrarrápida, superaplicativos) estão cada vez mais operando sobre as estruturas de monetização e mensuração construídas no Ocidente. A IA está no centro dessa mudança, acelerando ambos os lados: impulsionando a descoberta no Oriente e a precificação, segmentação e mensuração no Ocidente.

Para fabricantes e varejistas, a mudança é da gestão de canais para a orquestração de sistemas: conectar dados, mídia e comércio em um único mecanismo de otimização contínua. As marcas que tratarem o comércio ao vivo, social e rápido como o evento principal, em vez de experimentos "emergentes", definirão a próxima década de crescimento.

"O que está acontecendo na Ásia não é uma ameaça para o varejo ocidental, é uma prévia", disse Emilie Darolles, presidente da NielsenIQ para a Europa Ocidental. "Live-commerce, comércio social e entrega instantânea não são canais 'emergentes'; na Ásia, eles são simplesmente a forma como as pessoas compram, e os consumidores europeus já estão seguindo o mesmo caminho. As marcas que liderarão a próxima década lerão o Oriente como um roteiro e agirão de acordo com ele agora, enquanto a oportunidade ainda está aberta."

Sobre o Relatório

A Revolução do Comércio: Onde o Oriente encontra o Ocidente analisa a convergência dos modelos de comércio oriental e ocidental em live-commerce, comércio social, comércio rápido, redes de mídia de varejo e comércio agente emergente. O relatório utiliza dados do NIQ Consumer Outlook, Retail Pulse, Digital Purchases e Omnisales, além de fontes terceirizadas como McKinsey, Morgan Stanley e Adobe.

Sobre a NIQ

A NielsenIQ (NYSE: NIQ) é uma empresa líder em inteligência de consumo, oferecendo a compreensão mais completa e confiável do comportamento de compra e revelando novos caminhos para o crescimento. Ao combinar uma presença global incomparável de dados e medições detalhadas de consumidores e varejo com décadas de expertise em modelagem de IA, a NielsenIQ desenvolve sistemas de decisão que ajudam empresas a transformar dados complexos em ações seguras.

Com operações em mais de 90 países, a NIQ cobre aproximadamente 82% da população mundial e mais de US$ 7,4 trilhões em gastos globais dos consumidores. Por meio de plataformas baseadas em nuvem, análises avançadas e insights orientados por IA, a NIQ oferece o The Full View™ — ajudando marcas e varejistas a entender o que os consumidores compram, por que compram e o que fazer a seguir.

Para obter mais informações, acesse www.niq.com.

Declarações Prospectivas

Este comunicado de imprensa contém declarações prospectivas, conforme definido pelas leis de valores mobiliários aplicáveis, incluindo declarações sobre tendências de mercado, crescimento projetado do comércio ao vivo, social, rápido, de mídia de varejo e de agentes, e o impacto previsto sobre marcas e varejistas. Essas declarações são baseadas nas expectativas e premissas atuais da NIQ e estão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes. Os números de terceiros (incluindo estimativas atribuídas à McKinsey, Morgan Stanley e Adobe) não foram verificados de forma independente pela NIQ. A NIQ não assume nenhuma obrigação de atualizar qualquer declaração prospectiva, exceto conforme exigido por lei.

Notas aos editores

Os números neste comunicado provêm de duas fontes, ambas extraídas do relatório A Revolução do Comércio: Onde o Oriente encontra o Ocidente da NielsenIQ (April 2026).

Dados proprietários da NielsenIQ: os números de adoção pelo consumidor (59% dos consumidores da região Ásia-Pacífico compram via redes sociais; 67-68% dos consumidores da América do Norte e Europa nunca compraram via redes sociais; ~69% na América do Norte / ~66% na Europa nunca usaram o comércio rápido) são da pesquisa NIQ Consumer Outlook; os números de adoção de bens de consumo online e comércio rápido na Índia são da NIQ Retail Pulse e Digital Purchases; os números de crescimento de canais no Ocidente são da NielsenIQ Omnisales.

Números de mercado citados no relatório (não medidos pela NielsenIQ): o valor de aproximadamente US$ 900 bilhões para o comércio online na China (escala de mercado/GMV de 2025) e a participação de aproximadamente 55% da região Ásia-Pacífico no comércio eletrônico global são estimativas de mercado citadas no relatório; os números de mídia de varejo (gastos globais de US$ 184 bilhões, mais de 270 redes, US$ 107,6 bilhões projetados para 2026) são previsões de mercado de terceiros. Os dados sobre criadores de live-commerce/EMV são da WeArisma.

Perguntas Frequentes

Qual é a principal descoberta?

O mercado de comércio ao vivo da China valia aproximadamente US$ 900 bilhões em 2025, aproximando-se da escala de todo o mercado de e-commerce dos EUA.

Por que isso é importante para marcas e varejistas ocidentais?

O live-commerce, social e rápido já é comum na Ásia e agora representa o segmento de crescimento mais rápido do varejo ocidental. A estratégia do Oriente está se tornando a estratégia global, e as marcas que ainda tratam esses formatos como experimentos "emergentes" correm o risco de ficar para trás.

Quanto, exatamente, o Ocidente está atrasado?

Entre 67% e 68% dos consumidores na América do Norte e na Europa nunca compraram um produto por meio de mídias sociais, e cerca de dois terços nunca usaram o comércio rápido — mesmo com a região Ásia-Pacífico representando quase 55% de todo o e-commerce global.

O que as marcas devem fazer agora? Mudar o foco da gestão de canais individuais para a orquestração de sistemas de comércio conectados que interligam dados, mídia e logística entre o Oriente e o Ocidente.

NIQ-GERAL

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260717837189/pt/

Julia Mayer

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julia.mayer@nielseniq.com