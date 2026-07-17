Lynk Markets na Expert XP: investimentos offshore em alta

A Lynk Markets estará novamente presente na Expert XP, ao lado de mais de 50 mil participantes e mais de 230 patrocinadores reunidos em São Paulo entre os dias 23 e 25 de julho. O crescente apetite dos brasileiros por investimentos offshore tem transformado eventos como este em um termômetro para onde está indo o capital da região, e o retorno da Lynk Markets, ao lado de sua parceria estratégica com a iCapital, reflete a importância que o país passou a ter para a estratégia regional da empresa.

O cenário atual apresenta uma oportunidade atrativa para os investidores brasileiros aumentarem sua alocação offshore. Após uma década de depreciação do real frente ao dólar, os investidores têm reconhecido cada vez mais que os altos retornos da renda fixa local podem ser amplamente neutralizados pelas perdas cambiais. Ao mesmo tempo, a valorização do real em 2025 criou um ponto de entrada mais atrativo para ativos denominados em dólar.



Esses fatores, combinados com a persistente incerteza fiscal e o acesso facilitado aos mercados globais por meio de plataformas digitais, ETFs e ETNs, esses fatores têm acelerado a adoção de investimentos offshore entre os investidores brasileiros. Investimentos em ativos internacionais, antes restritos a investidores institucionais e a ultra-high-net-worth individuals (UHNWIs), ou seja, indivíduos de altíssimo patrimônio, estão se tornando uma alternativa cada vez mais relevante para investidores qualificados.

Atender a essa mudança requer uma infraestrutura preparada — e é exatamente aí que a Lynk Markets se diferencia, oferecendo uma infraestrutura de Private ETNs que destrava o que antes era inacessível. A presença da empresa já é bastante relevante no Brasil: o BTG Pactual, um dos maiores bancos do país, adotou a estrutura de ETN da Lynk para suas estratégias offshore. Além disso, as parcerias estratégicas com a iCapital e gestoras globais, como a BlackRock, reforçam ainda mais esse posicionamento, conectando a Lynk aos principais nomes da indústria de mercados privados.

Para bancos, corretoras e multi-family offices, as ETNs resolvem múltiplas necessidades, desde simplificar o acesso a estratégias offshore até permitir que criem e administrem suas próprias estratégias de investimento, tornando-as facilmente acessíveis à sua base de investidores.

“O Brasil está passando por um momento decisivo para os investimentos offshore. Uma década de depreciação cambial ensinou aos investidores que os retornos locais podem parecer muito diferentes uma vez convertidos em dólares, e essa lição está transformando a forma como eles pensam em construir patrimônio. Fazer parte da Expert XP é uma oportunidade de mostrar como as estratégias internacionais se encaixam naturalmente nessa conversa”, afirma Mario Rivero, CEO da Lynk Markets.

O Brasil já é o maior mercado de investimentos da América Latina, mas a região como um todo ainda aloca uma parcela consideravelmente menor de seus portfólios em ativos offshore em comparação aos mercados desenvolvidos — bem abaixo da média global de alocação institucional de 19,6% para essa classe de ativos. A Lynk nasceu justamente para preencher essa lacuna, e o retorno à Expert XP marca mais um passo estratégico nessa direção.

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Quem estiver no evento está convidado a visitar a Lynk Markets no Estande B36 e saber mais sobre essas tendências e como a infraestrutura da empresa está ajudando os investidores a agir em relação a elas.