Assine
overlay
Início Mundo Corporativo
Mundo Corporativo

El Niño pressiona operações e finanças empresariais

O El Niño pode impactar a economia e pressiona as operações das empresas antes de impactar o fluxo de caixa das empresas. Eventos climáticos geram quebras de produção, gargalos logísticos e atrasos de fornecedores. Segundo Daniel Paschino, CFO da Qive, identificar esses sinais precoces na operação é vital para agir a tempo e evitar prejuízos antes que o impacto chegue ao resultado final.

Publicidade
Carregando...
DI
DINO
DI
DINO
Repórter
17/07/2026 14:14

compartilhe

SIGA
×
El Niño pressiona operações e finanças empresariais
El Niño pressiona operações e finanças empresariais crédito: DINO

O fenômeno climático El?Niño está em fase de formação no Oceano Pacífico e deve se intensificar nos próximos meses, de acordo com o boletim divulgado pelo Climate Prediction Center (CPC), órgão vinculado à NOAA. O Banco Central incorporou o risco climático às projeções econômicas, estimando um impacto adicional de 0,3 a 0,4 ponto percentual na inflação dos próximos dois anos, principalmente em razão da pressão sobre preços de alimentos, energia e frete.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Especialistas apontam que o El?Niño pode alterar preços, produção, juros, câmbio e decisões de investimento. A pressão sobre as cadeias produtivas se manifesta inicialmente na operação. Quebras de produção reduzem volumes entregues, gargalos logísticos alteram prazos de faturamento e fornecedores sob tensão podem atrasar a emissão de notas fiscais ou apresentar divergências documentais.

Daniel Paschino, CFO da Qive, destaca que identificar esses sinais precoces é essencial para evitar prejuízos financeiros. "Os efeitos de eventos climáticos aparecem primeiro na operação. Uma quebra de produção reduz entregas, gargalos logísticos alteram prazos de faturamento e fornecedores pressionados costumam apresentar atrasos na documentação ou mudanças no padrão de emissão de notas fiscais. Quando esses reflexos chegam ao caixa, a empresa já perdeu parte importante da capacidade de reação", afirma.

A análise 'Sustainability Insights: El?Niño?2026: Operational Headwind Or Credit Catalyst?', da S&P Global, corrobora a sequência observada, indicando que interrupções produtivas, aumento de custos e redução do EBITDA antecedem a deterioração da qualidade de crédito. Segundo o estudo, os impactos operacionais costumam preceder os efeitos sobre risco de crédito e ratings.

Paschino alerta que empresas com informações dispersas em sistemas diferentes ou processos manuais respondem mais lentamente. Ele recomenda que o setor financeiro trate o fluxo de contas a pagar como fonte de inteligência operacional, monitorando indicadores como queda no volume de notas fiscais de fornecedores estratégicos, aumento de divergências documentais e recorrência de documentos incompletos.

Para transformar esses indicadores em decisões ágeis, o executivo defende a integração de documentos fiscais, contratos, cadastros de fornecedores, pagamentos e comprovantes. "Quando essas informações estão conectadas e são confiáveis, a empresa consegue agir preventivamente, renegociando prazos, revisando estoques críticos, ajustando projeções de caixa ou reforçando controles antes que a pressão apareça nos resultados financeiros", completa.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Embora organizações não possam controlar eventos climáticos, podem fortalecer a capacidade de resposta por meio de processos estruturados e dados integrados. "Em períodos de maior volatilidade, eficiência sem controle é insuficiente. Velocidade sem rastreabilidade aumenta o risco, e dados desconectados criam uma falsa sensação de gestão. O alerta pode vir de fora, mas a capacidade de resposta precisa estar dentro da empresa", conclui Paschino.



Website: http://www.qive.com.br

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay