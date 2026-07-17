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Escritora discute diagnóstico tardio na FLIP

Luciana Zanon discute neurodivergência, subjetividade e literatura na Casa “Escreva, Garotas!”, alertando para os impactos do diagnóstico tardio.

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Repórter
17/07/2026 14:14

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Escritora discute diagnóstico tardio na FLIP
Escritora discute diagnóstico tardio na FLIP crédito: DINO

A psicóloga e escritora Luciana Zanon integrará a mesa “Escrever o invisível: desejo, silêncio e subjetividade feminina”, que será realizada no sábado (18/07), das 12h às 13h20, na Casa “Escreva, Garotas!”, em Paraty (RJ), durante a edição da Festa Literária Internacional de Paraty (Flip). O debate contará com a presença da mediadora e escritora Renata Belmonte e de outras três escritoras, com o objetivo de analisar o silêncio imposto às mulheres no contexto da literatura contemporânea.

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A proposta da mesa é discutir os espaços íntimos, o desejo e a construção narrativa na literatura, trazendo a perspectiva clínica de Zanon sobre as estruturas socioculturais que afetam mulheres com Altas Habilidades/Superdotação (AH/SD). A autora usará elementos de sua autoficção “Ossos de Cristal”, prevista para lançamento em setembro, para ilustrar como o “não dito” se manifesta desde a infância.

Zanon abordará os chamados “pactos invisíveis”, entendidos como promessas silenciosas que meninas neurodivergentes fazem para lidar com a sensação de inadequação em ambientes desafiadores. Segundo a psicóloga, “a mulher superdotada e altamente sensível passa a vida silenciando a própria exaustão para parecer inquebrável, vestindo uma ‘máscara de diamante’” para se proteger.

A discussão incluirá a análise de como a hiperempatia e a capacidade de adaptação podem levar essas mulheres a permanecer em relacionamentos marcados por violência emocional invisível. Zanon, com mais de duas décadas de experiência clínica, apontará as camadas de violência velada que atingem a subjetividade feminina.

Outro ponto central será o resgate da voz na maturidade. Após receber o diagnóstico clínico de superdotação aos 60 anos, Zanon destacará o papel da escrita autobiográfica como ferramenta de elaboração emocional para mulheres maduras, contribuindo para a ressignificação de suas biografias.

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Serviço:

Local: Casa “Escreva, Garotas!” – Paraty (RJ)
Data e horário: 18 de julho (sábado), das 12h às 13h20



Website: www.ossosdecristal.com.br

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