Projeto Renascer abre inscrições no mês do Tatuador

Julho marca um período especial para a tatuadora capixaba Kessy Borges. Em celebração ao Dia do Tatuador, comemorado em 20 de julho, a artista abre as inscrições para uma nova edição do Projeto Renascer, iniciativa social que oferece gratuitamente procedimentos de reconstrução de aréolas mamárias para mulheres que passaram pela mastectomia em decorrência do câncer de mama, além da camuflagem e cobertura de cicatrizes de mulheres vítimas de violência doméstica.

Criado a partir da experiência pessoal de Kessy ao acompanhar a mãe durante o tratamento contra o câncer de mama, o projeto nasceu com a missão de transformar marcas físicas em símbolos de força, acolhimento e superação. Mais do que um procedimento estético, o Projeto Renascer representa um processo de resgate da autoestima e da confiança, valorizando a história de cada mulher por meio da tatuagem.

“A tatuagem tem o poder de devolver algo que muitas pessoas acreditam ter perdido para sempre: a confiança no próprio corpo. O Projeto Renascer nasceu desse propósito e, para mim, não existe forma mais significativa de celebrar o Dia do Tatuador do que colocando minha profissão a serviço da transformação de vidas”, afirma Kessy Borges.

As inscrições estarão abertas durante todo o mês de julho e poderão ser feitas por meio do formulário disponível na página oficial do Projeto Renascer, no site de Kessy Borges. Após a inscrição, as candidatas passarão por uma avaliação para definição dos atendimentos desta edição.

Reconhecimento internacional impulsiona nova fase da carreira

O lançamento da nova edição do Projeto Renascer coincide com um momento de expansão na trajetória de Kessy Borges. A tatuadora está em processo de obtenção do visto O-1 dos Estados Unidos, concedido a profissionais que demonstram habilidades extraordinárias e se destacam em suas áreas de atuação. Destinada a talentos com projeção internacional nos campos das artes, cultura, entretenimento, ciência, educação, negócios e esportes, a categoria reforça o reconhecimento da excelência de seu trabalho e representa um marco na internacionalização de sua carreira, ampliando o alcance de uma produção artística que une técnica, identidade autoral e impacto social.

Especialista em Fine Line e arte ornamental, Kessy Borges construiu, ao longo de 14 anos de carreira, uma trajetória marcada pela sensibilidade artística e pela convicção de que a tatuagem vai muito além da estética. Seu trabalho transforma a arte em uma ferramenta de acolhimento, resgate da autoestima e reconstrução de histórias, valores que norteiam o Projeto Renascer e consolidam sua atuação como referência no Brasil, com reconhecimento crescente também no cenário internacional.

Como participar

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As interessadas podem se inscrever por meio do formulário disponível na página oficial do Projeto Renascer, no site da tatuadora. Após o envio, a equipe responsável entrará em contato com as candidatas selecionadas. A inscrição representa o interesse em participar do projeto, mas não garante a realização do procedimento, já que todas as candidaturas passam por um processo de avaliação e seleção.