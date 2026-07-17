Patrocínio esportivo amplia marcas no automobilismo

Empresas têm intensificado o uso do automobilismo como veículo de comunicação, integrando patrocínios a estratégias de conteúdo, relacionamento e ativação digital. A decisão de associar marcas a categorias, campeonatos e ativos específicos passa a considerar a aderência entre público e setor, o perfil dos consumidores e as possibilidades de ativação em múltiplos canais, além da simples exposição de logotipos.

Essa mudança acompanha a transformação da indústria esportiva. Pesquisa realizada pela PwC com 517 executivos de 48 países indica expectativa de expansão média anual de 7,4% para o mercado global do esporte nos próximos três a cinco anos, sinalizando a transição de um período de crescimento acelerado para um modelo mais disciplinado, focado em geração de valor de longo prazo.

No novo modelo, a parceria esportiva deixa de se limitar ao período de transmissão ou à presença física no evento. Conteúdos digitais, experiências de relacionamento empresarial e ações antes e depois das competições são incorporados ao cálculo de alcance e efetividade do investimento.

Calendários internacionais ampliam os pontos de contato

Competições originalmente restritas a mercados nacionais passaram a adotar agendas globais para aproximar marcas de territórios estratégicos. A Porsche Cup Brasil, reconhecida como a maior categoria de automobilismo monomarca da América Latina, incluiu Portugal em seu calendário de 2026, conectando a competição brasileira a circuitos e públicos fora do país.

A Etapa 6, realizada em 12 de julho no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, reuniu carros da Porsche 911 GT3 Cup em formato de longa duração. Entre os patrocinadores, destacou?se a LUZA, empresa de engenharia e tecnologia fundada em Portugal em 2006, que apoiou um dos veículos participantes.

“A escolha aproxima a LUZA de um ambiente em que estratégia, precisão e capacidade de execução influenciam diretamente nos resultados”, afirmou Tiago Monteiro, CEO da LUZA Group. A participação foi inserida na campanha que celebra os 20 anos do grupo e na iniciativa “Conectores do Futuro – Talentos que constroem o amanhã”, cujo objetivo é relacionar a trajetória da empresa aos movimentos futuros do mercado.

Exposição, conteúdo e relacionamento

Cláudio Sanches, CMO da LUZA Group, explicou que a estratégia adotada pela LUZA considerou a aderência à marca e a possibilidade de criar novos relacionamentos: “O planejamento começou pela aderência entre público, contexto e mensagem. A aplicação da marca no carro foi um dos pontos de contato de uma estratégia que incluiu conteúdo e relacionamento antes, durante e depois da etapa”.

O caso ilustra a discussão crescente no mercado de patrocínios sobre a necessidade de mensurar resultados além da visibilidade imediata. Estudo da Deloitte aponta que 62% das marcas consideram a melhoria dos dados um fator central para o desenvolvimento de parcerias esportivas, ao mesmo tempo em que há deslocamento de investimentos de sinalização tradicional para ativações digitais capazes de alcançar o público dentro e fora dos locais de competição.

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Essa tendência favorece projetos estruturados em torno de ativos específicos, como equipes, atletas ou veículos, desde que estejam alinhados a uma estratégia mais ampla. Em um cenário em que o esporte se aproxima cada vez mais das indústrias de mídia, entretenimento e conteúdo, a seleção do ativo e a coerência da associação passam a ter peso semelhante ao alcance da competição.