Modon Holding e Nammos Hotels & Resorts trazem Nammos Ras El Hekma para a costa norte do Egito

A Modon Holding, com sede em Abu Dhabi, e a Nammos Hotels & Resorts anunciaram o Nammos Ras El Hekma – o primeiro destino totalmente integrado da renomada marca de estilo de vida e hospitalidade no Egito. Localizado no bairro de Wadi Yemm, o empreendimento dará vida à promessa de Ras El Hekma de uma vida mediterrânea atemporal, combinando o Nammos Residences, o Nammos Resort, o Nammos Village e uma seleção exclusiva de experiências gastronômicas e de bem-estar para o dia todo, incluindo o mundialmente renomado Nammos Restaurant & Beach Club.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260716517105/pt/

Modon Holding and Nammos Hotels & Resorts bring Nammos Ras El Hekma to Egypt’s North Coast (Photo: AETOSWire)

O Nammos Ras El Hekma representa uma nova expressão do luxo mediterrâneo contemporâneo. Refletindo tanto a beleza natural da costa norte do Egito quanto o estilo de vida refinado e vibrante associado a Nammos, o destino apresenta um conceito de estilo de vida inspirado no espírito do Mediterrâneo, combinando arquitetura, paisagem, arte e hospitalidade em um ambiente harmonioso.

O Nammos Residences contará com 72 apartamentos de um a quatro quartos e uma cobertura, enquanto o Nammos Resort oferecerá 79 quartos de hotel em cinco categorias, que variam de suítes júnior e suítes de um e dois quartos a suítes presidenciais e de celebração. Moradores e visitantes desfrutarão de acesso a uma seleção exclusiva de opções de hospitalidade, bem-estar, comércio e lazer, criando uma experiência integrada de vida e turismo na emergente cidade de Ras El Hekma, na costa norte do Egito.

No coração do empreendimento, o Nammos Village apresenta um conceito de varejo inspirado na redescoberta de uma vila mediterrânea, representando a expressão máxima de compras, bem-estar e arte. Um destino para descobertas, conexões e lazer, o Nammos Village cria uma experiência de estilo de vida imersiva, onde cultura, bem-estar e hospitalidade se unem harmoniosamente.

A ampla oferta de comodidades incluirá um centro de bem-estar e fitness, spa, piscinas e cabanas, um clube infantil, ambientes privativos para refeições e acesso direto às experiências de hospitalidade integradas em todo o destino. Um dos destaques será o Restaurante e Clube de Praia Nammos, inspirado nas formações naturais de cavernas costeiras. Concebido como uma experiência imersiva de hospitalidade e lazer, o local reunirá gastronomia vibrante, cabanas privativas, espreguiçadeiras, piscinas e acesso direto à praia, capturando a expressão mais vibrante do estilo de vida de Nammos.

Arquitetonicamente, a visão se inspira nas tradições de design mediterrâneas e cicládicas, expressas por meio de formas arqueadas, volumetria esculpida, superfícies caiadas, materiais naturais e uma forte conexão entre os ambientes internos e externos. A linguagem de design foi desenvolvida para complementar o cenário costeiro, ao mesmo tempo que estabelece uma identidade distinta dentro de Ras El Hekma.

Bill O’Regan, CEO do Grupo Modon Holding, disse: “Ras El Hekma está se consolidando rapidamente como um dos destinos mais ambiciosos do Mediterrâneo, e o progresso que alcançamos até o momento reflete a dimensão da nossa visão de longo prazo. Com o Wadi Yemm já em fase de construção e um número crescente de marcas reconhecidas mundialmente optando por fazer parte do destino, estamos construindo uma cidade vibrante, para o ano todo, projetada para oferecer moradia, lazer e investimentos de classe mundial para as gerações futuras. O Nammos Ras El Hekma é uma extensão natural dessa visão, introduzindo uma oferta de estilo de vida diferenciada que aprimora ainda mais o apelo do destino para moradores, visitantes e investidores."

Petros Stathis, presidente do Conselho da Nammos, disse: “O lançamento do Nammos Ras El Hekma marca um importante passo em nossa estratégia de crescimento global. A costa norte do Egito está se estabelecendo rapidamente como um destino de classe mundial, e Ras El Hekma oferece uma plataforma excepcional para a expansão contínua da marca Nammos.”

Carolyn Turnbull, CEO da Nammos Hotels & Resorts, disse: “O Nammos Ras El Hekma foi concebido como um lugar onde hospitalidade, residências e estilo de vida se unem de forma harmoniosa e autêntica. Inspirado pela energia, elegância e espírito que definem a Nammos há mais de duas décadas, o destino criará experiências excepcionais que conectam pessoas e celebram a vida.”

O Nammos Ras El Hekma faz parte do plano diretor de Ras El Hekma, um empreendimento de US$ 35 bilhões com 170,8 milhões de metros quadrados que transformará a costa norte do Egito em uma cidade de última geração, com previsão de atrair investimentos de US$ 110 bilhões até 2045. Wadi Yemm é o primeiro dos 17 bairros de Ras El Hekma a entrar em fase de construção e também contará com uma série de marcos culturais que ajudarão a moldar a identidade da cidade.

Ras El Hekma foi projetada para oferecer acesso facilitado por via terrestre, marítima e aérea, colocando-a a quatro horas de voo de quase metade da população mundial. O destino incluirá um novo aeroporto internacional integrado a redes ferroviárias de alta velocidade, importantes rodovias e marinas, além de um terminal de cruzeiros exclusivo. Abrangendo 44 quilômetros de litoral mediterrâneo, Ras El Hekma oferecerá uma combinação de opções de lazer, hospitalidade e cultura. Em seu núcleo, o destino contará com um distrito comercial e financeiro central, apoiado por áreas educacionais, residenciais e de uso misto, projetadas para sustentar uma comunidade vibrante durante todo o ano.

Para mais informações, os potenciais compradores podem visitar modon.com ou ligar para 800 MODON nos Emirados Árabes Unidos, 7734 no Egito ou +201122222734 para consultas internacionais.

Sobre a Modon

A Modon é uma holding internacional com sede em Abu Dhabi, EAU, e cotada na Bolsa de Valores de Abu Dhabi (ADX). A Modon está na vanguarda da inovação urbana, criando projetos e experiências icônicas que superam continuamente as expectativas. De imóveis à hotelaria, gestão de ativos e investimentos, eventos, gastronomia e turismo, além de infraestrutura urbana, damos vida às cidades, gerando valor sustentável a longo prazo.

Para mais informações, entre em contato com press@modon.com, acesse www.modon.com ou siga:

LinkedIn

X

Instagram

Facebook

YouTube

Sobre a Nammos Hotels & Resorts

Nammos Hotels & Resorts é a expressão hoteleira e residencial da Nammos, uma das marcas de estilo de vida de luxo mais reconhecidas do mundo. Nascida em Mykonos em 2003 e reconhecida mundialmente por criar destinos vibrantes que unem gastronomia excepcional, entretenimento e cultura praiana, a Nammos evoluiu naturalmente para hotéis de luxo, resorts e residências de marca, estendendo seu estilo de vida distinto, filosofia de serviço e visão de design a alguns dos destinos mais desejados do mundo.

Lançada com a inauguração do Nammos Hotel Mykonos em 2023, a Nammos Hotels & Resorts se baseia em mais de duas décadas de experiência na criação de vivências definidas pela elegância mediterrânea. Inspirada em suas origens insulares, a Nammos combina sofisticação descomplicada com uma energia social dinâmica, criando experiências memoráveis ??para hóspedes, residentes e comunidades locais.

Cada hotel, resort e residência é cuidadosamente projetado para refletir o caráter do seu destino, oferecendo serviço altamente personalizado, experiências culinárias de classe mundial, bem-estar, cultura e entretenimento. Combinando um forte senso de lugar com o espírito inconfundível do estilo de vida Nammos, a Nammos Hotels & Resorts cria destinos onde as pessoas se reúnem para se conectar, celebrar e vivenciar o luxo com alegria.

*Fonte:AETOSWire

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260716517105/pt/

Mark Robinson

press@modon.com

ir@modon.com

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

https://www.modon.com/