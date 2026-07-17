Concursos policiais: seis editais abrem mais de 5 mil vagas

Seis editais para carreiras policiais foram publicados em 2026, somando mais de 5.000 oportunidades para candidatos com perfil do nível médio ao superior. As corporações envolvidas são a Polícia Militar e a Polícia Civil de São Paulo, Maranhão, Paraná e Alagoas.



Concurso PM SP 2026: 2 mil vagas para soldado em São Paulo



A Polícia Militar do Estado de São Paulo (PM SP) publicou seu edital em 3 de junho de 2026. O certame é organizado pela Fundação VUNESP e oferece 2.000 vagas imediatas para o cargo de Aluno-Soldado PM, com remuneração inicial de R$ 5.482,51 e exigência de nível médio completo.

As inscrições ficam abertas até 21 de agosto de 2026, com taxa de R$ 100. As provas objetiva e dissertativa estão marcadas para 20 de setembro de 2026, no período da tarde, aplicadas em 51 municípios, incluindo 14 capitais de outros estados.

Para participar, o candidato deve ter entre 17 e 30 anos, altura mínima de 1,60 m para homens e 1,55 m para mulheres, além de CNH válida nas categorias B a E.



Concurso PM MA 2026: 1.000 vagas para soldado no Maranhão



A Polícia Militar do Maranhão publicou seu edital em 10 de julho de 2026. O certame é organizado pelo Cebraspe e oferece 1.000 vagas para preenchimento imediato, distribuídas entre Soldado Combatente (970 vagas) e Soldado Músico (30 vagas).

A remuneração inicial é de R$ 6.149,08 para ambos os cargos, com jornada de trabalho de 40 horas semanais. O processo seletivo exige nível médio completo, idade entre 18 e 35 anos e CNH nas categorias A ou B.

As inscrições para PM MA são realizadas pelo site do Cebraspe entre 17 de julho e 7 de agosto de 2026, mediante pagamento de taxa de R$ 120. As provas estão previstas para 11 de outubro de 2026, no turno da tarde, aplicadas em sete cidades do estado.

Candidatos a Soldado Músico passarão por prova prática adicional, com avaliação técnica do instrumento por banca de professores e oficiais especialistas da corporação.



Concurso PC MA 2026: mais de mil vagas para oficial investigador



Publicado também em 14 de julho de 2026, o concurso da Polícia Civil do Maranhão para o cargo de Oficial Investigador de Polícia conta com a organização do Cebraspe e representa uma mudança estrutural na corporação: as funções de Escrivão, Investigador e Comissário foram unificadas em um único cargo.

Ao todo, são 1.071 oportunidades, sendo 357 vagas de provimento imediato e 714 destinadas à formação de cadastro de reserva. A remuneração inicial para o cargo é de R$ 6.514,30.

Os interessados devem ter nível superior completo em qualquer área e CNH categoria B. As inscrições ocorrem entre 24 de julho e 24 de agosto de 2026, com taxa de R$ 180. As provas serão aplicadas em 6 de dezembro de 2026, com fase objetiva pela manhã e prova discursiva à tarde.



Concurso Delegado MA 2026: remuneração de até R$ 22,8 mil



No mesmo dia em que publicou o edital para Oficial Investigador, a Polícia Civil do Maranhão lançou também o concurso para o cargo de Delegado de Polícia de 3ª Classe. O certame é organizado pelo Cebraspe e oferece 58 vagas imediatas e 174 para cadastro de reserva, totalizando 232 oportunidades.

A remuneração inicial é de R$ 22.820,23, tornando esta uma das carreiras mais bem remuneradas entre os concursos policiais em andamento no país.

Para concorrer, o candidato precisa ter diploma de bacharel em Direito, CNH válida e comprovar pelo menos três anos de atividade jurídica ou policial. As inscrições ocorrem entre 20 de julho e 13 de agosto de 2026, com taxa de R$ 250.

A prova objetiva está marcada para 1 de novembro de 2026, no turno da tarde, com 100 questões de múltipla escolha. O processo seletivo inclui ainda prova discursiva, exame médico, TAF, avaliação psicológica, prova oral, investigação social e avaliação de títulos.



Concurso PC PR 2026: salário de R$ 9 mil para agente e papiloscopista no Paraná



A Polícia Civil do Estado do Paraná (PC PR) publicou o edital em 6 de julho de 2026, com organização da Fundação Getulio Vargas (FGV). O certame forma cadastro de reserva para Agente de Polícia Judiciária e Papiloscopista Policial, com remuneração inicial de R$ 9.007,67. O concurso para Delegado segue o mesmo cronograma e oferece R$ 26.876,48, exigindo bacharelado em Direito.

As inscrições ficam abertas até 12 de agosto de 2026, com taxa de R$ 156,36. A prova objetiva ocorre em 11 de outubro de 2026, no turno da tarde, em Curitiba, Londrina e Cascavel. Para concorrer, é necessário diploma de nível superior em qualquer área e CNH categoria B.



Concurso PC AL 2026: 300 vagas para agente e escrivão em Alagoas

A Polícia Civil do Estado de Alagoas publicou seu edital em 3 de julho de 2026. O certame é organizado pelo Cebraspe e oferece 300 vagas para os cargos de Agente de Polícia Civil e Escrivão de Polícia Civil, ambos com remuneração inicial de R$ 5.318,63 e jornada de 40 horas semanais.

As inscrições ocorrem pelo site do Cebraspe entre 3 de agosto e 11 de setembro de 2026, com taxa de R$ 200. As provas serão aplicadas em 6 de dezembro de 2026, no turno da tarde, em Maceió e Arapiraca. O processo seletivo adota o Método Cespe e inclui prova prática de digitação, TAF, exames médicos, avaliação psicológica, investigação social e curso de formação policial.



Cenário dos concursos policiais no Brasil em 2026



Os editais publicados na área de segurança pública em 2026 refletem um movimento de recomposição dos quadros nas polícias estaduais, com destaque para o Nordeste, onde Maranhão e Alagoas concentram três dos seis certames. O Cebraspe organiza quatro deles, enquanto FGV e VUNESP respondem por um cada.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

As oportunidades abrangem desde vagas de nível médio, como PM SP e PM MA, até cargos de alto subsídio, como o Delegado MA, com remuneração inicial de R$ 22.820,23.