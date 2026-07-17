Euromoney elege banco global como o melhor do mundo

O Santander foi reconhecido pela revista britânica Euromoney como o Melhor Banco do Mundo pela premiação Awards for Excellence, que reconheceu a transformação do Santander em um banco global mais simples, mais forte e mais conectado, sustentada por resultados recordes, gestão disciplinada de capital e investimento contínuo em tecnologia e plataformas globais.

O prêmio reflete a evolução do Santander nos últimos anos, marcada pelo cumprimento de sua estratégia 2023-2025 e por ter superado os principais objetivos estabelecidos para os investidores, alcançando o 4º ano consecutivo de lucro recorde. Durante esse período, o Santander ampliou sua base de clientes para 180 milhões em todo o mundo. A Euromoney também destacou a capacidade do Banco de fortalecer sua franquia internacional por meio de operações estratégicas de aquisição, bem como o investimento contínuo em plataformas globais comuns que melhoram a experiência do cliente, aumentam a escalabilidade e reduzem os custos operacionais em todos os mercados.

Ana Botín, presidente do Banco Santander, afirmou que, na última década, mais de 70 milhões de clientes escolheram o Santander, o que significa que o Banco presta serviços a 176 milhões de pessoas e empresas. “Em nome de todos eles, e de nossa extraordinária equipe na Europa e nas Américas, que todos os dias vai além e realiza um trabalho excepcional, temos orgulho de sermos reconhecidos pela Euromoney como o Melhor Banco do Mundo”, diz.



“Esse reconhecimento reflete os avanços que conquistamos, mas sabemos que ainda temos uma oportunidade ainda maior pela frente. Continuaremos trabalhando com mais determinação do que nunca para fazer cada dia melhor para nossos clientes, nossos acionistas e as comunidades às quais servimos”, completa Ana Botín.

O Santander também foi reconhecido como o Melhor do Mundo em Financiamento ao Consumo, em reconhecimento à dimensão e à transformação de seu negócio de financiamento ao consumo. A Euromoney destaca a liderança do Santander, apoiada no crescimento contínuo do volume de financiamentos, nos avanços em modelagem de risco e concessão digital de empréstimos, bem como em sua posição de liderança em plataformas de financiamento de veículos.

Além desses dois prêmios globais, o Santander recebeu diversos reconhecimentos regionais: Melhor Banco de Varejo da América Latina; Melhor Banco de Investimento da América Latina; Melhor Banco para PMEs da Europa; e Melhor Banco da América Latina em ESG.

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O Grupo também foi reconhecido como Melhor Banco no Chile, no México e em Portugal; Melhor Banco de Varejo no Brasil; e Melhor Banco de Investimento na Espanha e em Portugal. Também recebeu outros reconhecimentos, como Melhor Banco da Argentina em ESG; Melhor Banco para PMEs da Argentina; Melhor Banco Digital para Clientes Pessoa Física da Argentina; Melhor Banco de Investimento da Argentina em Soluções de Financiamento; Melhor Banco do Brasil em Finanças Sustentáveis; Melhor Banco de Investimento da Colômbia em Fusões e Aquisições (M&A); Melhor Banco de Investimento do Peru em Soluções de Financiamento; Melhor Banco de Portugal em Responsabilidade Corporativa; Melhor Banco para PMEs da Espanha; Melhor Banco da Espanha em ESG; Melhor Banco para PMEs do Uruguai; e Melhor Banco do Uruguai em ESG.