Movimento amplia acesso à informação sobre energia

E se uma única despesa representasse uma parcela relevante dos custos de uma empresa?

Questões como essa fazem parte do Entre Linhas da Energia, movimento criado para ampliar o acesso à informação sobre o setor elétrico e demonstrar como decisões relacionadas à energia podem impactar a operação, os custos e os resultados das empresas.

Em determinados segmentos industriais e comerciais, a energia ocupa uma parcela representativa das despesas operacionais. Nesse contexto, alterações tarifárias, contratos, consumo, demanda, encargos, tributos e decisões regulatórias podem produzir efeitos diretos sobre a competitividade e a margem dos negócios.

Às vezes, a diferença está nos centavos. Uma variação de poucos reais por megawatt-hora, quando aplicada a grandes volumes de consumo, pode representar valores relevantes ao longo de um mês ou de um ano. Por isso, compreender a energia utilizada, contratada e faturada passa a fazer parte da gestão empresarial.

Entre uma decisão e seu efeito na conta, existe um caminho formado por regras, contratos, encargos, riscos e escolhas de gestão. É nesse espaço que o movimento concentra suas análises.

O Entre Linhas da Energia reúne notícias, conceitos, curiosidades e análises sobre o setor elétrico sob diferentes perspectivas. Os conteúdos abordam temas como mercado livre de energia, geração, contratos, tarifas, regulação, sustentabilidade, governança, compliance, gestão de riscos e oportunidades profissionais.

A proposta é explicar o caminho entre a decisão e seu impacto nos custos, nos processos internos e na estratégia das organizações.

Energia além da conta de luz

O movimento parte da compreensão de que a energia não deve ser analisada apenas no momento em que a fatura chega. O consumo envolve decisões de contratação, planejamento, monitoramento, eficiência, conformidade regulatória, controle de dados e acompanhamento das mudanças do setor.

Esses temas também exigem o envolvimento de diferentes áreas das empresas, como diretoria, finanças, operações, compras, jurídico, sustentabilidade, auditoria e gestão de riscos. A participação dos colaboradores e a capacitação das equipes contribuem para que a energia deixe de ser tratada apenas como uma despesa obrigatória e passe a ser acompanhada como um componente da gestão.

“Quando as pessoas compreendem o que está sendo contratado, consumido e faturado, elas passam a participar das decisões. Em energia, centavos podem representar diferenças relevantes quando considerados os volumes e os prazos envolvidos”, afirma Ieda Harika, idealizadora do movimento.

Com mais de 14 anos de atuação no setor de energia, Ieda Harika reúne experiência em mercado livre, regulação, contratos, gestão, governança, asseguração e ESG. Segundo a profissional, muitas decisões do setor elétrico afetam empresas e consumidores sem que seus efeitos sejam percebidos de forma imediata.

Mudanças regulatórias, novos encargos, subsídios, alterações tributárias, condições hidrológicas e decisões de contratação podem aparecer posteriormente nos custos empresariais ou na conta de energia.

“O objetivo é apresentar o que acontece entre a decisão e o impacto. A energia possui regras, contratos e variáveis que precisam ser compreendidos para que empresas e consumidores possam avaliar seus efeitos”, explica.

O movimento conta com mais de 15 mil seguidores no Instagram, entre profissionais do setor, empresários e pessoas interessadas em compreender os temas relacionados à energia.

A transformação do setor elétrico também amplia a necessidade de governança, compliance, rastreabilidade, auditoria e gestão de riscos nas operações de energia. A análise de preços continua sendo uma etapa importante, mas não é a única. Empresas também precisam acompanhar obrigações, contratos, medições, dados, tributos, exposições financeiras e responsabilidades regulatórias.

Nesse ambiente, o setor reúne oportunidades para profissionais de diferentes formações, incluindo direito, engenharia, economia, administração, finanças, tecnologia, sustentabilidade, auditoria e gestão de riscos.

O Entre Linhas da Energia pretende contribuir para esse processo por meio da divulgação de conceitos, acontecimentos e aplicações práticas relacionados ao setor.

Os conteúdos são publicados no Instagram, no perfil @iedaharika.

Sobre o Entre Linhas da Energia

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Entre Linhas da Energia é um movimento de informação sobre o setor de energia. A iniciativa reúne notícias, conceitos, análises e curiosidades sobre energia, mercado, regulação, governança, compliance, sustentabilidade e oportunidades profissionais.