Novo El Niño reforça importância da gestão de riscos no agro

A possibilidade de formação de um novo episódio de El Niño nos próximos meses recolocou os eventos climáticos extremos no centro das discussões sobre gestão de riscos corporativos. Segundo informações divulgadas pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os sinais de aquecimento das águas do Oceano Pacífico indicam condições altamente favoráveis ao desenvolvimento do fenômeno ao longo de 2026, com potencial para influenciar os padrões de chuva e temperatura em diferentes regiões do Brasil.

De acordo com o instituto, historicamente, o El Niño está associado ao aumento das chuvas na Região Sul, à redução das precipitações em áreas do Norte e do Nordeste, à maior irregularidade das chuvas no Sudeste e Centro-Oeste e à ocorrência mais frequente de ondas de calor. Os efeitos variam conforme a intensidade do fenômeno e as características de cada região, mas podem afetar atividades econômicas que dependem diretamente das condições climáticas, como o agronegócio.

O setor está entre os mais sensíveis às alterações climáticas por depender diretamente das condições ambientais para produção, logística e armazenamento. Mudanças no regime de chuvas e eventos extremos podem gerar reflexos em diferentes etapas da cadeia produtiva, desde a produção no campo até operações de armazenagem, transporte e comercialização.

Diante desse cenário, cresce a importância de avaliar vulnerabilidades operacionais e financeiras antes que ocorram interrupções capazes de comprometer receitas, patrimônio e fluxo de caixa. Para Eduardo Antonelli, diretor de Negócios do Banco Fibra, a preparação antecipada é um dos principais fatores para ampliar a resiliência das empresas.

“Eventos climáticos extremos têm potencial para gerar efeitos em cadeia sobre toda a operação das empresas. No agronegócio, por exemplo, impactos na produção ou na logística podem repercutir diretamente sobre custos, prazos e disponibilidade de recursos. Nesse contexto, seguros, planejamento financeiro e acesso estruturado a crédito podem contribuir para ampliar a capacidade de resposta dos negócios diante de cenários adversos”, afirma o diretor.

Segundo o executivo, o planejamento prévio permite que as empresas construam estratégias mais robustas de continuidade dos negócios, reduzindo a exposição a perdas e aumentando a previsibilidade operacional.

“Entre as medidas que podem ser consideradas estão a contratação de seguros compatíveis com os riscos da operação, a revisão de planos de contingência, a diversificação de fornecedores e a estruturação prévia de linhas de crédito para situações emergenciais. Quanto mais cedo essas alternativas são avaliadas, maior tende a ser a capacidade de reação diante de cenários de instabilidade”, explica.

Para Antonelli, o acesso a soluções financeiras previamente estruturadas também pode contribuir para preservar a liquidez das empresas em momentos de interrupção operacional ou necessidade de adaptação. Dependendo do cenário, os recursos podem ser utilizados para manutenção das atividades, recomposição de estoques, realização de reparos ou adequações operacionais.

O aumento da atenção dedicada aos riscos climáticos acompanha um movimento mais amplo de adaptação das empresas a um ambiente de maior imprevisibilidade. Para o executivo, temas relacionados à gestão de riscos e ao planejamento de longo prazo tendem a ocupar espaço cada vez mais relevante nas decisões corporativas.

“O risco climático passou a fazer parte do planejamento empresarial. No agronegócio, compreender as vulnerabilidades da operação e estruturar mecanismos de proteção pode contribuir para que produtores e empresas atravessem períodos de instabilidade com mais segurança e previsibilidade”, conclui.

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Fundado em 1988, o Banco Fibra faz parte do Grupo Vicunha, um dos maiores conglomerados industriais do Brasil. Especializado na concessão de crédito nos segmentos Corporate, Agro, Middle Market e PME e com forte atuação na cadeia produtiva do grupo, o Fibra alia tradição e solidez ao foco em atender empresas com soluções financeiras sob medida.