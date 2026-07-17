Europa Investimentos aponta alta na busca pela casa própria

A conquista da casa própria continua entre os principais objetivos das famílias brasileiras. No entanto, a forma de alcançar esse patrimônio mudou significativamente nos últimos anos. Em um cenário marcado por juros elevados, maior acesso à informação e consumidores mais conscientes sobre educação financeira, cresce a procura por alternativas que permitam realizar esse sonho com planejamento, organização e sustentabilidade financeira.

Segundo a Europa Investimentos, empresa especializada em planejamento patrimonial e soluções para aquisição de imóveis, essa mudança de comportamento tem sido percebida de forma consistente entre famílias que buscam comprar o primeiro imóvel ou trocar de residência. O consumidor atual pesquisa mais, compara alternativas e analisa o impacto financeiro da decisão antes de assumir um compromisso de longo prazo.

O cenário econômico também contribui para essa transformação. A taxa Selic influencia diretamente o custo do crédito imobiliário, tornando o financiamento mais caro quando os juros estão elevados. De acordo com o Banco Central, a política monetária impacta diretamente as operações de crédito no país, refletindo nas condições oferecidas pelas instituições financeiras.

Ao mesmo tempo, a demanda por moradia continua elevada. Dados da Fundação João Pinheiro, referência nacional em estudos habitacionais, apontam que o Brasil ainda possui um déficit habitacional expressivo, demonstrando que milhões de famílias continuam buscando acesso à casa própria.

Além disso, o mercado imobiliário segue demonstrando resiliência. Segundo o Índice FipeZAP, diversas cidades brasileiras registraram valorização dos imóveis residenciais nos últimos anos, reforçando o interesse de famílias e investidores pelo setor imobiliário.

Na avaliação da Europa Investimentos, esse conjunto de fatores fez surgir um novo perfil de consumidor. Mais do que encontrar um imóvel, as famílias passaram a buscar orientação financeira para identificar qual modalidade de aquisição melhor se adapta ao orçamento, aos objetivos e ao momento de vida de cada família.

"A casa própria continua sendo um grande sonho, mas hoje o consumidor planeja essa conquista com mais estratégia e segurança financeira", afirma Jeliades Dias, diretor comercial da Europa Investimentos.

Segundo a Europa Investimentos, essa mudança representa uma evolução importante no comportamento do mercado. Antes, muitas decisões eram tomadas apenas pela oportunidade de compra. Atualmente, fatores como estabilidade financeira, planejamento familiar, capacidade de pagamento, localização, potencial de valorização e qualidade de vida passaram a fazer parte da análise antes da aquisição do imóvel.

A Europa observa ainda que cresce o interesse por modalidades que permitam organizar a compra de forma planejada. Nesse contexto, alternativas como o consórcio passaram a integrar a estratégia de muitas famílias que desejam conquistar a casa própria sem depender exclusivamente do financiamento tradicional.

Dados da Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios (ABAC) mostram que o Sistema de Consórcios continua em expansão. O número de participantes ativos atingiu recordes históricos, refletindo o aumento da procura por modalidades baseadas em planejamento financeiro para aquisição de bens, entre eles os imóveis.

Na percepção da Europa Investimentos, esse crescimento acompanha uma mudança cultural importante. O consumidor passou a compreender que conquistar a casa própria vai além da aprovação de crédito. Hoje, a decisão envolve planejamento, organização financeira e construção de patrimônio de forma sustentável.

Outro fator observado pela empresa é o aumento da busca por informação antes da contratação de qualquer modalidade de crédito. Com maior acesso a conteúdos especializados, indicadores econômicos e simuladores financeiros, o comprador chega mais preparado para comparar custos, avaliar prazos e escolher a solução mais adequada para sua realidade.

Para a Europa Investimentos, essa tendência deve se fortalecer nos próximos anos. O sonho da casa própria permanece vivo entre os brasileiros, mas a forma de alcançá-lo está cada vez mais associada ao planejamento financeiro e à tomada de decisões conscientes.

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Mais do que adquirir um imóvel, as famílias buscam construir patrimônio com segurança, estabilidade e visão de longo prazo. Nesse cenário, a informação de qualidade, o acompanhamento especializado e o planejamento financeiro passam a desempenhar papel fundamental para transformar esse objetivo em realidade.