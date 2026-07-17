Como o ambiente de trabalho influencia foco e bem-estar

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O ambiente de trabalho deixou de ser apenas um espaço funcional para se tornar uma extensão da rotina das pessoas. Em casa ou no escritório, aspectos como iluminação, organização, conforto visual, mobiliário e composição do ambiente passaram a influenciar concentração, bem-estar e qualidade de vida.



“As evidências mostram que o ambiente físico deixou de ser apenas um pano de fundo para o trabalho e passou a influenciar diretamente o desempenho, o bem-estar e até a saúde dos profissionais”, afirmam os pesquisadores Maarten Stroom, Piet Eichholtz e Nils Kok, autores do estudo Does Working from Home Work? That Depends on the Home, publicado na PLOS ONE em 2024.



O ambiente de trabalho influencia mais do que parece



A rotina contemporânea é marcada por constantes estímulos, tornando o foco um recurso cada vez mais importante para profissionais e organizações.



O ambiente físico exerce papel importante nesse processo. Espaços desorganizados, iluminação inadequada, excesso de ruídos e mobiliário pouco funcional tendem a aumentar a fadiga mental e dificultar períodos prolongados de concentração. Em contrapartida, ambientes planejados favorecem uma rotina mais previsível e reduzem interferências externas, criando condições mais adequadas para atividades que exigem raciocínio, criatividade e tomada de decisão.



Essa percepção também aparece em pesquisas sobre o futuro do trabalho. O Microsoft Work Trend Index, estudo anual desenvolvido a partir de pesquisas globais e sinais agregados de produtividade, destaca que organizações e profissionais buscam ambientes que favoreçam foco, flexibilidade e bem-estar para lidar com as novas dinâmicas do trabalho.



Segundo o relatório, o desafio atual já não está apenas na adoção de novas formas de trabalho, mas na criação de condições que permitam às pessoas realizar atividades complexas com menos interrupções e maior qualidade cognitiva.



Ergonomia vai além da escolha da cadeira



Quando se fala em ergonomia, é comum que o primeiro pensamento seja uma cadeira ergonômica. Embora esse seja um elemento importante, especialistas apontam que a ergonomia depende da interação entre todo o ambiente de trabalho e o usuário.



A Norma Regulamentadora nº 17 (NR-17), do Ministério do Trabalho e Emprego, estabelece diretrizes para adaptar as condições de trabalho às características psicofisiológicas das pessoas, considerando aspectos como postura, mobiliário, equipamentos e organização das atividades.



Entre os fatores mais relevantes estão:



• altura adequada da mesa;

• monitor posicionado aproximadamente na linha dos olhos;

• apoio confortável para braços e pés quando necessário;

• iluminação que reduza reflexos na tela;

• espaço organizado para facilitar movimentos naturais durante a jornada.



Conforme Gallagher, pesquisador da Universidade de Maastricht, os avanços recentes em ergonomia passaram a considerar não apenas o mobiliário, mas toda a experiência de uso dos espaços de trabalho, ampliando a visão tradicional da ergonomia para uma abordagem centrada na experiência do usuário.



Essa abordagem amplia o entendimento de conforto: não se trata apenas de permanecer sentado por horas, mas de criar um ambiente que favoreça mudanças de postura, reduza sobrecargas musculares e acompanhe diferentes atividades ao longo do dia.



Design também contribui para produtividade



O design de interiores deixou de ser apenas um recurso estético para ocupar um papel estratégico na experiência cotidiana. Conceitos associados à neuroarquitetura vêm sendo utilizados para compreender como elementos físicos do ambiente influenciam emoções, percepção de conforto e desempenho cognitivo.



Embora a neuroarquitetura seja um campo interdisciplinar em desenvolvimento, estudos mostram que fatores como iluminação natural, ventilação adequada, presença de vegetação, cores equilibradas e conforto visual estão associados à percepção de bem-estar e satisfação nos espaços ocupados diariamente.



Segundo o neurocientista John Paul Eberhard, fundador da Academy of Neuroscience for Architecture (ANFA), compreender como o cérebro responde aos espaços construídos é fundamental para criar ambientes que favoreçam bem-estar, criatividade e desempenho humano.



Mesmo espaços pequenos podem oferecer conforto



Nem todo profissional dispõe de um escritório exclusivo em casa. Ainda assim, ambientes compactos podem ser adaptados para oferecer melhores condições de trabalho.



A organização do espaço torna-se especialmente importante quando diferentes atividades compartilham o mesmo ambiente. Definir uma área específica para trabalhar, ainda que pequena, ajuda a criar limites entre vida profissional e pessoal, favorecendo concentração e previsibilidade durante a rotina.



Também vale priorizar móveis que permitam ajustes, boa circulação e aproveitamento inteligente do espaço disponível. Em muitos casos, reorganizar a disposição dos equipamentos, melhorar a iluminação ou revisar a altura da estação de trabalho produz impactos perceptíveis no conforto diário sem exigir grandes reformas.



Essa visão é reforçada pelos pesquisadores da Universidade de Maastricht, que identificaram relação entre maior satisfação com o ambiente de trabalho e melhores indicadores de produtividade percebida, além de menor tendência ao burnout entre trabalhadores remotos.



O ambiente como parte da experiência de trabalho



À medida que os espaços profissionais evoluem para atender diferentes formas de trabalhar, cresce também a percepção de que produtividade e bem-estar não dependem apenas de processos ou ferramentas digitais.



Nesse cenário, ergonomia, design e organização deixam de representar iniciativas isoladas para formar um conjunto de práticas voltadas à construção de ambientes mais saudáveis.



Empresas especializadas em mobiliário ergonômico, como a DT3, acompanham essa transformação desenvolvendo soluções alinhadas às recomendações de ergonomia e às novas demandas de profissionais que buscam conforto, flexibilidade e qualidade de vida em ambientes de trabalho.