A Estée Lauder Companies nomeia Madeleine Boyd como vice-presidente sênior de Comunicação Global da Marca

A Estée Lauder Companies Inc. (NYSE: EL) anunciou hoje a nomeação de Madeleine Boyd como vice-presidente sênior de comunicações globais da marca, com vigência a partir de 20 de julho de 2026.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260716037761/pt/

Photo by Esteban La Tessa

Como parte dos esforços contínuos da empresa para fortalecer a conexão de suas marcas com os consumidores, a Sra. Boyd estabelecerá e liderará uma equipe global de Comunicação de Marcas recém-integrada. Nessa função, ela garantirá que o portfólio diversificado da empresa esteja ancorado em uma estratégia de comunicação corporativa coesa, ao mesmo tempo em que acelera a criação de narrativas ousadas e centradas no consumidor, que impulsionem a mídia espontânea, a relevância cultural e o desejo pela marca. Ela também fortalecerá o engajamento de criadores de conteúdo, ajudando as marcas da empresa a ganharem destaque onde a cultura está sendo moldada.

A Sra. Boyd traz consigo vasta experiência em estratégia de marca, comunicação, engajamento do consumidor e insights culturais nos setores de beleza, luxo e estilo de vida. Mais recentemente, atuou como vice-presidente sênior Global de Beleza e Bem-Estar no Together Group, onde liderou a divisão de Beleza e Bem-Estar do Grupo, abrangendo um portfólio de 15 agências e consultorias líderes, impulsionando a estratégia, o crescimento e o posicionamento de mercado.

Antes de ingressar no Together Group, a Sra. Boyd trabalhou por quase sete anos na Karla Otto, uma das principais agências de comunicação de luxo do setor, onde ocupou diversos cargos de liderança sênior, chegando a vice-presidente sênior Global de Beleza e Bem-Estar. No início de sua carreira, a Sra. Boyd atuou nas áreas de marketing de marca, conteúdo digital e editorial na MECCA e na Vogue Austrália.

Ao longo de sua carreira, ela fez parcerias com algumas das marcas de beleza e luxo mais influentes do mundo, ajudando-as a navegar pelas mudanças nos comportamentos do consumidor, tendências culturais e novos canais de comunicação para construir relevância e valor de marca a longo prazo.

“Madeleine traz uma poderosa combinação de experiência em comunicação estratégica, fluência cultural e um profundo conhecimento do consumidor de beleza atual”, disse Meridith Webster, diretora de Comunicação e Relações Públicas da Estée Lauder Companies. “À medida que continuamos a evoluir a forma como as nossas marcas envolvem os consumidores e moldam as conversas a nível global, Madeleine liderará uma organização de Comunicação Global de Marcas de excelência, que irá elevar a nossa narrativa, fortalecer a colaboração em todo o nosso portfólio e ajudar as nossas marcas a conquistar relevância, ressonância e desejabilidade a longo prazo.”

Sobre a The Estée Lauder Companies

A Estée Lauder Companies Inc. é uma das principais fabricantes, comerciantes e vendedoras mundiais de produtos de alta qualidade para cuidados com a pele, maquiagem, fragrâncias e cabelos, além de ser uma guardiã global de marcas de luxo e prestígio. Os produtos da empresa são vendidos em aproximadamente 150 países e territórios sob marcas como: Estée Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, M·A·C, La Mer, Bobbi Brown Cosmetics, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Darphin Paris, TOM FORD, Smashbox, AERIN Beauty, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, KILIAN PARIS, Too Faced, Dr.Jart+, a família de marcas DECIEM, incluindo The Ordinary e NIOD, e BALMAIN Beauty.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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