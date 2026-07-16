Elliptic lança a próxima geração do Monitoramento Contínuo, oferecendo às equipes de conformidade com criptomoedas uma visão em tempo real do risco do cliente, sem a enxurrada de alertas

A Elliptic, líder global em tomada de decisões sobre ativos digitais, lançou hoje a próxima geração do Monitoramento Contínuo, uma solução que oferece às equipes de conformidade com criptomoedas uma visão continuamente precisa do risco do cliente, em vez de uma imagem congelada na última triagem. O Monitoramento Contínuo da Elliptic é a solução de monitoramento de risco mais abrangente do mercado e a única a combinar a detecção de eventos mais ampla do setor com alertas totalmente configuráveis. Já está disponível para equipes de conformidade.

"As obrigações de monitoramento para responsáveis ??pela prevenção à lavagem de dinheiro (MLROs) estão se tornando mais rigorosas, colocando em risco tanto suas empresas quanto, às vezes, a si mesmos. As soluções de monitoramento existentes falham duplamente: deixam lacunas de exposição ao alertarem apenas sobre gatilhos óbvios, como alterações de rótulos, enquanto ignoram o restante. E quando detectam alguma exposição, disparam alertas indiscriminadamente, sobrecarregando as equipes com notificações irrelevantes. Desenvolvemos o Monitoramento Contínuo para abranger toda a gama de eventos que alteram o risco de um cliente e para alertar somente quando for relevante, com total configurabilidade de acordo com as regras de cada cliente", afirmou Jackson Hull, CTO e COO da Elliptic.

O Monitoramento Contínuo é importante porque o risco de criptomoedas de um cliente não permanece estático após o cadastro. Por exemplo, uma carteira com pontuação de 0,5 em 10 no cadastro pode enviar fundos para um mercado da darknet seis meses depois e passar a ter pontuação 10. A triagem inicial não estava errada. Mas, sem uma nova triagem, a equipe de compliance não tem como saber as mudanças na pontuação da carteira. A reavaliação manual de cada entidade inscrita para encontrar as poucas que mudaram de endereço não é viável no volume de trabalho atual das equipes. O custo regulatório, reputacional e operacional de não detectar uma mudança genuína é significativo.

Até agora, as soluções existentes não resolveram esse problema. O monitoramento baseado em rótulos só alerta quando um provedor altera o rótulo de um endereço conectado, mas o risco pode mudar sem que haja qualquer alteração de rótulo. Um fluxo de entrada significativo, uma nova transação, uma nova conexão com um agente ilícito: nenhum desses eventos aciona uma mudança de rótulo e, portanto, passam despercebidos. As soluções legadas existentes compensam isso notificando tudo, independentemente de representar um risco real. As equipes de compliance relatam um volume tão grande de notificações que os alertas realmente importantes acabam sendo ignorados.

Três características diferenciam o Monitoramento Contínuo: ele detecta toda a gama de eventos que alteram o risco, e não apenas mudanças de rótulo; é totalmente configurável de acordo com as regras de risco de cada cliente; e alerta as equipes apenas sobre o que elas definiram como relevante. O Monitoramento Contínuo é construído de forma diferente. Ele abrange toda a gama de eventos que podem alterar o resultado de uma avaliação, não apenas mudanças de rótulo. Por exemplo: alterações significativas no fluxo de entrada ou saída; um endereço monitorado sendo alterado ou integrado a um cluster diferente; uma alteração de rótulo em uma contraparte; uma alteração de rótulo a vários saltos do endereço monitorado; e uma alteração de rótulo direta no endereço monitorado.

Com a mais ampla gama de eventos que alteram o risco, o Monitoramento Contínuo da Elliptic detecta o que as soluções de monitoramento tradicionais não conseguem. Além da detecção de eventos, cada carteira e transação cadastrada é reavaliada em um cronograma fixo, para que nada passe despercebido entre os eventos. Quando qualquer uma das camadas é acionada, ela executa um recálculo completo do risco com base nas regras de risco do cliente. Não se trata de uma verificação de rótulo ou uma pontuação genérica, mas de uma análise completa.

O Monitoramento Contínuo da Elliptic lidera o mercado na forma como lida com alertas. Os clientes configuram exatamente o que gera uma notificação em quatro níveis: limites de pontuação de risco, deltas de pontuação de risco, regras de risco específicas e filtros de tipo de análise. Análises individuais podem ser excluídas completamente, removendo alertas sobre entidades que não são mais relevantes. Quando uma nova triagem é executada, mas não atende aos critérios de notificação, a pontuação atualizada aparece no Lens para revisão. O sistema está sempre funcionando. As equipes são alertadas apenas sobre o que definiram como relevante e recebem notificações do sistema somente quando necessário, liberando-as para dedicar o tempo economizado a tarefas de supervisão de maior valor.

O Monitoramento Contínuo está disponível hoje. Clique aqui para agendar uma demonstração.

Sobre a Elliptic

A Elliptic é líder em tomada de decisões com ativos digitais. Construímos a plataforma mais completa para extrair dados e informações sobre criptoativos em blockchains com a maior precisão.

O tempo de atividade incomparável da nossa plataforma, a escalabilidade, a profundidade e a abrangência dos nossos dados e inteligência significam que organizações exigentes escolhem a Elliptic para suas operações de conformidade, gestão de risco e inteligência, além de suas necessidades de infraestrutura de blockchain.

Fundada em 2013, a Elliptic tem sede em Londres e escritórios em Nova York, Washington D.C., Miami, Dubai, Hong Kong, Singapura e Tóquio. Para saber mais, acesse www.elliptic.co e nos siga no LinkedIn e no X.

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Imprensa

Rachel Matthews

Diretora Global de Marketing e Comunicações, Elliptic

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