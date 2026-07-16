Andersen Consulting anuncia parceria com a Smartbridge

A Andersen Consulting anuncia um Acordo de Colaboração com a Smartbridge, uma empresa de tecnologia digital e IA com sede no Texas, ampliando suas capacidades em dados e análises, e serviços de transformação digital.

Fundada em 2003, a Smartbridge ajuda organizações a acelerar sua transformação digital e modernizar operações por meio de inovação digital, IA, dados e análises, e serviços de modernização de aplicativos. A empresa trabalha com clientes nos setores de petróleo e gás, tecnologia médica e restaurantes, combinando serviços de consultoria e tecnologia para viabilizar a transformação e o crescimento empresarial. Aproveitando relacionamentos estratégicos com os principais fornecedores de tecnologia, a Smartbridge ajuda as organizações a conectar dados, aprimorar a tomada de decisões e acelerar os resultados de negócios.

“As organizações hoje buscam acelerar sua transformação digital e de IA e procuram maneiras práticas de traduzir a inovação em valor comercial mensurável”, disse Sri Raju, CEO da Smartbridge. “Nossa equipe se concentra em ajudar os clientes a modernizar e desenvolver as capacidades necessárias para oferecer uma experiência excepcional aos seus clientes e gerar crescimento financeiro para seus acionistas. Por meio da nossa colaboração com a Andersen Consulting, ampliamos e aprofundamos nossas capacidades, permitindo que a Smartbridge ofereça serviços integrados de ponta a ponta para nossos clientes, muitos dos quais têm operações globais.”

“A Smartbridge sempre teve como foco ajudar os clientes a resolver desafios operacionais complexos com soluções práticas e escaláveis, impulsionando a adoção que gera resultados mensuráveis”, disse Steve Senterfit, presidente da Smartbridge. “Essa colaboração aprofunda essa capacidade e oferece aos nossos clientes acesso a recursos mais amplos à medida que crescem.”

“A transformação tecnológica é mais eficaz quando inovação, dados e execução estão alinhados”, disse Mark L. Vorsatz, presidente global e CEO da Andersen. “A Smartbridge traz uma abordagem prática para ajudar as organizações a modernizar funções críticas, aplicar tecnologias emergentes e acelerar o desempenho dos negócios.”

A Andersen Consulting é uma consultoria global que oferece um conjunto abrangente de serviços que abrangem estratégia corporativa, negócios, tecnologia e transformação de IA, bem como soluções de capital humano. A Andersen Consulting integra-se ao modelo de serviço multidimensional da Andersen Global, oferecendo consultoria de classe mundial, serviços tributários, jurídicos, de avaliação, mobilidade global e assessoria em uma plataforma global com mais de 50.000 profissionais em todo o mundo e presença em mais de 1.000 localidades por meio de suas firmas-membro e colaboradoras. A Andersen Consulting Holdings LP é uma sociedade limitada que oferece soluções de consultoria por meio de suas firmas-membro e colaboradoras em todo o mundo.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260716891413/pt/

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