Tridiagonal.ai (T.AI) firma parceria com a TriCipta AI da PETRONAS Carigali e a IBM para impulsionar as soluções de IA orientadas pelo domínio de engenharia para operações upstream

A Tridiagonal.ai Pvt. Ltd. (T.AI), braço exclusivo de IA do Tridiagonal Group, anunciou seu papel no terceiro acordo de desenvolvimento conjunto (ADC) envolvendo a PETRONAS Carigali Sdn. Bhd. e a IBM Malaysia Sdn. Bhd. para impulsionar o carro-chefe da PETRONAS Carigali, a TriCipta AI, na cadeia de valores upstream.

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Signing ceremony for the third TriCipta AI Joint Development Agreement, attended by executives from Tridiagonal.ai (T.AI), PETRONAS Carigali, and IBM Malaysia.

A TriCipta AI é o modelo de parceria da PETRONAS Carigali que combina profunda expertise técnica de domínio com os especialistas em tecnologia avançada de IA para acelerar o desenvolvimento e a implementação de soluções de IA upstream.

Através dessa colaboração, as soluções de IA orientadas pelo domínio de engenharia da Tridiagonal.ai apoiarão os recursos upstream para otimização de equipamento de superfície com a IA. A iniciativa foca na otimização da produção, na confiabilidade da manutenção e nos fluxos de trabalho para decisão sobre integridade de ativos, ajudando a aproximar os dados operacionais, a inteligência de decisão e o contexto de engenharia das decisões de campo críticas.

O marco foi comemorado em uma cerimônia de assinatura com a presença de Hazli Sham Kassim, CEO da PETRONAS Carigali; Ina Czarina Arief Tham, diretora da TriCipta AI; Deva K Theyventheran, sócio-gerente da IBM Consulting Malásia; Pravin Jain, CEO da T.AI; Praveen Kapse, cofundador e diretor operacional da T.AI; e Dickson Woo, gerente geral e líder de tecnologia da IBM Malásia.

"Estamos honrados por nos juntarmos à PETRONAS Carigali e à IBM neste terceiro ADC para impulsionar a TriCipta AI da PETRONAS Carigali. A T.AI oferece soluções de IA orientadas pelo domínio de engenharia que combinam conhecimento de engenharia, modelos informados pela física, IA industrial e tecnologias de inteligência de decisão, a fim de converter dados operacionais e de engenharia complexos em suporte acionável para decisões. Para operações upstream, o valor vem da IA que entende o comportamento dos equipamentos, os limites operacionais, o risco em confiabilidade, o contexto da integridade e os compromissos da produção", afirmou Pravin Jain, CEO da Tridiagonal.ai.

Para a Tridiagonal.ai, o ADC reforça o papel do conhecimento em engenharia, da IA informada pela física e da inteligência de decisão na aproximação da IA industrial das decisões operacionais que criam valor mensurável.

Sobre a Tridiagonal.ai

A Tridiagonal.ai é uma empresa de otimização de decisões industriais que faz parte do Tridiagonal Group, ajudando os setores intensivos em ativos a transformar o conhecimento da engenharia, os dados operacionais e a IA em decisões operacionais de alto valor. Suas soluções combinam expertise em engenharia, inteligência de decisão, IA informada pela física e fluxos de trabalho de decisão para melhorar a otimização da produção, a confiabilidade de manutenção, a integridade de ativos, a eficiência energética e a excelência operacional.

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