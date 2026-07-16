MultiBank Group eleito Corretora de Divisas do Ano de 2026 na Money Expo Abu Dhabi

O MultiBank Group, uma das maiores e mais regulamentadas instituições de derivativos financeiros online do mundo, foi eleito a Corretora de Divisas do Ano na Money Expo Abu Dhabi. O evento ocorreu nos dias 8 e 9 de julho de 2026 no ADNEC Centre. Este prêmio de destaque reconhece a corretora que define o padrão de excelência em todo o setor internacional de trading e fintechs.

A participação do MultiBank Group na exposição ressaltou sua posição de liderança no âmbito financeiro do Oriente Médio.

Um evento marcante para o setor de trading e fintechs

A Money Expo Abu Dhabi 2026 reuniu operadores, bancos, fintechs, provedores de liquidez e líderes de mercado de toda a região e de outras partes do mundo. Conquistar os principais reconhecimentos neste cenário envia um sinal claro a todo o setor.

“Ser eleita a Corretora de Divisas do Ano é um marco decisivo para nosso Grupo”, disse Johny Giacaman, Diretor de Operações Comerciais do MultiBank Group."Isto reflete duas décadas de disciplina regulatória, inovação tecnológica e um compromisso inabalável com os operadores e as instituições que depositam sua confiança em nós."

Ao longo do evento de dois dias, equipes da sede do Grupo em Dubai e do escritório de Abu Dhabi se reuniram com parceiros, investidores e operadores.

Os padrões por trás do reconhecimento

Este prêmio foi obtido graças ao que o MultiBank Group proporciona aos operadores todos os dias:

- Tecnologia de nível institucional desenvolvida para velocidade e precisão, em qualquer condição de mercado

- Suporte multilíngue 24 horas por dia, que trata cada operador de modo personalizado

- Um histórico regulatório impecável, conquistado operação a operação

Este reconhecimento reflete os padrões que o MultiBank Group tem mantido consistentemente há mais de duas décadas.

Formado com base na confiança e na regulamentação

Fundado na Califórnia em 2005, o MultiBank Group se converteu em uma força mundial no mercado de derivativos financeiros, contando com a confiança de mais de 2 milhões de clientes em mais de 100 países, sendo regulamentado por mais de 18 das principais autoridades financeiras do mundo e movimentando mais de US$ 35 bilhões por dia em divisas, metais, ações, commodities, índices e criptomoedas. O reconhecimento acompanha os resultados: mais de 80 prêmios do setor, sendo que a lista continua crescendo.

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Nikolas Neofytou

Diretor de Compras Diretas

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nikolas.neofytou@multibankfx.com