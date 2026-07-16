A NetApp adquire a DataPelago, tornando os dados prontos para IA na camada de infraestrutura

A NetApp® (NASDAQ: NTAP), empresa de Infraestrutura de Dados Inteligente, anunciou hoje a aquisição da DataPelago, uma empresa de infraestrutura de dados para IA com sede na Califórnia, reconhecida por sua abordagem inovadora para eliminar gargalos no processamento de dados para cargas de trabalho de IA e análises. A aquisição representa uma expansão fundamental do portfólio da NetApp, permitindo o processamento de dados acelerado por GPU alinhado diretamente com a camada de armazenamento. Com essa aquisição, a NetApp se consolida como a empresa que torna realidade a ativação sem cópia de dados corporativos para IA.

A IA é a plataforma transformadora da nossa era, mas as empresas estão descobrindo que seu maior gargalo é preparar, governar e ativar seus dados com rapidez suficiente para colocar a IA em produção. A chave para atingir esse objetivo é habilitar a computação acelerada onde os dados são criados e armazenados. A DataPelago resolve esse desafio ao reimaginar fundamentalmente onde a computação acelerada acontece: na camada de dados, e não acima dela.

"À medida que os modelos de IA e os chips que os alimentam se tornam cada vez mais eficazes, as empresas precisam de uma infraestrutura de dados igualmente inteligente e poderosa para aproveitar o potencial de seus dados", disse George Kurian, CEO da NetApp. "A NetApp está liderando o setor, ajudando os clientes a impulsionar a inovação e gerar valor comercial, dando-lhes total controle sobre seu ativo mais importante: seus dados. Com a DataPelago, estamos ampliando nossa capacidade de ajudar os clientes a entender e processar seus dados com a agilidade necessária para liberar vantagem competitiva."

A tecnologia principal da DataPelago, Nucleus, é um mecanismo universal de processamento de dados que usa computação acelerada heterogênea em CPUs e GPUs para processar dados onde eles residem. Ao processar dados na camada de armazenamento, em vez de movê-los para clusters de computação externos, o Nucleus reduz os custos de infraestrutura em até 80% e oferece desempenho até 10 vezes mais rápido do que as abordagens convencionais. Além disso, ao não exigir que os clientes copiem seus dados de seus sistemas operacionais para os sistemas de IA, a DataPelago elimina o maior gargalo na implementação de IA empresarial. A tecnologia da DataPelago está gerando valor para grandes empresas em diversos setores, acelerando cargas de trabalho exigentes e melhorando a eficiência da infraestrutura em escala.

"A DataPelago tem a missão de eliminar os gargalos de processamento de dados que impedem que a inovação em IA atinja seu potencial máximo", disse Rajan Goyal, fundador e CEO da DataPelago. "Unir-se à NetApp nos dá a oportunidade de combinar nossa tecnologia de processamento inovadora com o melhor portfólio de infraestrutura de dados do setor. As empresas investiram bilhões em GPUs e modelos de IA, mas seus dados permanecem fragmentados, deixando valiosos recursos de computação ociosos em vez de utilizar esses investimentos. Juntos, estamos em posição de ajudar os clientes a simplificar e acelerar a implementação de IA em escala."

"O mecanismo Nucleus da DataPelago traz aceleração definida por software diretamente para a camada de armazenamento, processando dados em CPUs e GPUs para que as empresas possam preparar, governar e ativar seus dados para IA sem precisar movê-los. Esta é a verdadeira ativação sem cópia", disse Syam Nair, diretor de Produtos da NetApp. "A NetApp gerencia mais dados corporativos em mais ambientes do que qualquer outra empresa do setor. A próxima fase da IA ??será vencida por aqueles que fizerem esses dados funcionarem na origem, e a equipe da DataPelago traz a profundidade técnica e a velocidade necessárias para chegarmos lá mais rapidamente."

Após a aquisição, a DataPelago operará como uma subsidiária integral da NetApp. Essa notícia sinaliza uma trajetória de crescimento contínuo para a NetApp, após parcerias recentes líderes do setor com Cisco, Google Cloud, Red Hat e SK Telecom, entre outras.

Declaração de "Porto Seguro" de acordo com a Lei de Reforma de Litígios de Valores Mobiliários Privados dos EUA de 1995

Este comunicado de imprensa contém declarações prospectivas, conforme definido pela Lei de Reforma de Litígios de Valores Mobiliários Privados de 1995 (Private Securities Litigation Reform Act of 1995). Essas declarações incluem, entre outras, declarações sobre os benefícios previstos da aquisição da DataPelago, incluindo a capacidade de alinhar o processamento de dados acelerado por GPU com a camada de armazenamento e permitir a ativação sem cópia de dados corporativos para IA; a capacidade das tecnologias de reduzir custos de infraestrutura, acelerar o desempenho e eliminar gargalos de processamento de dados para a implementação de IA corporativa; nossas perspectivas de negócios, econômicas e de mercado; nossas perspectivas futuras gerais; a demanda por nossas soluções de IA e outras ofertas; e nossa capacidade de gerar resultados e valor crescentes para nossos stakeholders. Esses e outros fatores importantes são descritos em relatórios e documentos que apresentamos periodicamente à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (Securities and Exchange Commission), incluindo os fatores descritos nas seções intituladas "Fatores de Risco" em nosso relatório anual mais recente no Formulário 10-K e relatório trimestral no Formulário 10-Q. Todas as declarações feitas neste comunicado são válidas apenas na data indicada no início deste comunicado. Não assumimos qualquer obrigação de atualizar as informações contidas neste comunicado de imprensa, seja em decorrência de novas informações, eventos futuros ou outros fatores.

Declaração sobre a Direção de Produtos

Este comunicado de imprensa discute a visão da NetApp para a inovação futura, incluindo o alinhamento previsto da tecnologia da DataPelago com o portfólio da NetApp. Essas informações são compartilhadas apenas para fins informativos e não devem ser consideradas para fins de tomada de decisão de compra. A NetApp não assume qualquer compromisso e não tem a obrigação de desenvolver ou fornecer quaisquer produtos, serviços, integrações ou quaisquer recursos, materiais, códigos ou funcionalidades relacionados descritos neste documento, incluindo quaisquer recursos resultantes da aquisição da DataPelago. O desenvolvimento, o lançamento e o cronograma de quaisquer recursos ou funcionalidades para produtos e serviços da NetApp, incluindo aqueles que oferecem a tecnologia da DataPelago, permanecem a critério exclusivo da NetApp. A estratégia da NetApp e os possíveis desenvolvimentos futuros, as direções de produtos e plataformas e as funcionalidades, incluindo os planos relacionados à tecnologia da DataPelago, estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Não assumimos qualquer obrigação de atualizar as informações contidas neste comunicado de imprensa, seja em decorrência de novas informações, eventos futuros ou outros fatores.

Sobre a NetApp

Há mais de três décadas, a NetApp tem ajudado as principais organizações do mundo a navegar pelas transformações tecnológicas – desde o surgimento do armazenamento corporativo até a era inteligente impulsionada por dados e inteligência artificial (IA). Hoje, a NetApp é a empresa de Infraestrutura de Dados Inteligente, ajudando seus clientes a transformar dados em um catalisador de inovação, resiliência e crescimento.

No centro dessa infraestrutura está a plataforma de dados da NetApp – uma base unificada, inteligente e em nível corporativo que conecta, protege e ativa dados em todas as nuvens, cargas de trabalho e ambientes. Desenvolvida sobre o poder comprovado do NetApp ONTAP, o software e sistema operacional de gerenciamento de dados líder de mercado, e aprimorada por automação por meio do AI Data Engine e do AFX, ela oferece observabilidade, resiliência e inteligência em escala.

Projetada de forma desagregada, a plataforma de dados da NetApp separa armazenamento, serviços e controle, permitindo que as empresas modernizem-se mais rapidamente, escalem de forma eficiente e inovem sem dependência de fornecedor (lock-in). Como a única plataforma de armazenamento corporativo incorporada nativamente às maiores nuvens do mundo, ela oferece às organizações a liberdade de executar qualquer carga de trabalho, em qualquer lugar, com desempenho, governança e proteção consistentes.

Com a NetApp, os dados estão sempre prontos – prontos para se defender contra ameaças, impulsionar a IA e gerar as próximas inovações. Por isso, as empresas mais visionárias do mundo confiam na NetApp para transformar inteligência em vantagem competitiva.

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Sobre a DataPelago

A DataPelago está impulsionando a revolução da aceleração de dados que a IA exige. Hoje, a busca incessante da IA ??por aceleração de dados em escala massiva criou um gargalo crucial: sem processamento de dados economicamente viável, a própria inovação em IA será limitada. Na DataPelago, estamos liberando ideias inovadoras para transformar a economia do processamento de dados e impulsionar a próxima onda da revolução da IA.

O DataPelago Nucleus é o primeiro mecanismo de processamento de dados universal do mundo, desenvolvido para computação acelerada, projetado especificamente para processar qualquer tipo de dado, operar em qualquer hardware e suportar qualquer mecanismo de consulta, oferecendo novos benefícios de custo-benefício que tornam viável extrair valor de todos os dados do mundo, impulsionando uma revolução baseada em IA.

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