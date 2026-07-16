illumynt designa Anthony Giannetti como Vice-Presidente Sênior de Operações Globais

A illumynt, líder orientada por tecnologia em recuperar o ciclo de vida de hardware para IA e disposição de ativos de TI (ITAD), anunciou hoje que Anthony "Tony" Giannetti ingressou na empresa como Vice-Presidente Sênior de Operações Globais, com início em 13 de julho de 2026.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260716806109/pt/

Anthony Giannetti, SVP Global Operations

Giannetti traz consigo mais de duas décadas de experiência em liderança de operações e cadeia de fornecimento, adquirida em algumas das maiores fabricantes de equipamentos originais (OEMs) do setor de tecnologia, incluindo a Dell, onde gerenciou operações de cadeia de fornecimento reversa, e a Apple e a Microsoft, onde ocupou outras funções de liderança operacional. Sua trajetória profissional abrange engenharia de produção, logística reversa e gestão operacional em larga escala, competências diretamente relevantes para atuação da illumynt na certificação e recuperação de valor de infraestruturas de IA desativadas em grande escala.

"Tony dedicou sua carreira ao âmbito operacional do problema que solucionamos para nossos clientes: como movimentar tecnologia desativada ao longo da cadeia de fornecimento sem perder o valor residual que ainda possui", disse Jörg Herbarth, Diretor Executivo da illumynt. "Esta perspectiva é inestimável à medida que expandimos nossas operações internacionais e aprofundamos nossos relacionamentos com OEMs e 'hyperscalers' que confiam a nós seus equipamentos de hardware."

A designação de Giannetti ocorre em um momento em que a illumynt continua expandindo sua presença operacional mundial, incluindo a inauguração, neste outono, do Talorem Innovation Center em Columbus, Ohio. Esta instalação irá ampliar a capacidade da illumynt em testes, classificação e recuperação a nível de engenharia, que eleva ainda mais os limites do que é possível ao recuperar o ciclo de vida de hardware para IA.

"Passei anos no setor de OEM lidando com os desafios do que ocorre com o hardware após sua implementação inicial. A illumynt é a primeira equipe que vejo aplicar uma infraestrutura de engenharia real a este problema, em vez de visar apenas na logística. Estou na expectativa de ajudar a expandir esta operação a nível mundial", disse Giannetti.

Giannetti possui bacharelado pela Academia Militar dos EUA em West Point e mestrado pela Universidade do Texas em Austin.

Sobre a illumynt

A illumynt é líder orientada por tecnologia em recuperar o ciclo de vida de hardware para IA, provendo testes a nível de engenharia, certificação e recuperação de valor para infraestrutura de IA desativada, incluindo classificação de GPUs, recuperação de NAND a nível de chip e avaliação de hardware com refrigeração líquida. A plataforma Talorem, da illumynt, traz rigor de engenharia a um setor historicamente baseado apenas em logística.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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Mídia

Alyson Kaye

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