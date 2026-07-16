Circus começa operações com as Forças Terrestres Ucranianas

A Circus SE (WKN: A2YN35 / ISIN: DE000A2YN355 / XETRA: CA1) anunciou hoje o início das operações reais da sua tecnologia de suprimento de tropas baseada em robótica com o 3º Corpo do Exército das Forças Terrestres Ucranianas na região de Kyiv, marcando o primeiro uso de sistemas autônomos de fornecimento de refeições dentro de um ambiente em conflito ativo.

Antes da implementação, a Circus recebeu certificação regulatória do Serviço Estatal da Ucrânia para a Segurança Alimentar e Proteção do Consumidor. Essa certificação confirma a conformidade com todas as normas aplicáveis de saúde, qualidade e segurança necessárias para importar a tecnologia da empresa para a Ucrânia e abrir caminho para uso operacional em grande escala.

Os soldados recebem os suprimentos usando toda a pilha tecnológica da Circus, abrangendo o sistema de hardware, software controlado por IA e infraestrutura proprietária de ingredientes que sustenta a produção autônoma de refeições em ambientes militares.

A implementação marca a entrada da Circus no mercado ucraniano e o início operacional da parceria com o 3º Corpo do Exército das Forças Armadas da Ucrânia, o primeiro anunciado em dezembro de 2025 nos termos de um acordo-quadro abrangendo até 25 sistemas robóticos autônomos.

"Esta tecnologia está melhorando toda a cadeia de suprimento de alimentos nas forças armadas. Ela não substitui nossas forças de catering; ela as complementa, fechando as lacunas quando não conseguimos alcançar os soldados com alimentos nutritivos rapidamente. Para situações como as nossas, é a melhor solução possível", comentou o Major da brigada do 3º Corpo de Exército das Forças Terrestres da Ucrânia, sobre o lançamento.

O lançamento da Ucrânia segue o recente lançamento de robótica CA-1 das Forças Armadas Alemãs e a concessão bem-sucedida de uma licitação pública para o fornecimento autônomo de refeições às Forças Armadas da Lituânia, no Flanco Leste da OTAN.

SOBRE A CIRCUS SE

A Circus SE (XETRA: CA1) é uma empresa alemã de tecnologia de duplo uso que desenvolve modelos de IA proprietários, sistemas robóticos autônomos de sustentação e uma plataforma operacional central para aplicações civis e de defesa. Com um portfólio de robótica de suprimento de refeições ativo globalmente e uma produção em série de alto volume em operação, a Circus está construindo a infraestrutura para o fornecimento autônomo de alimentos, em uma missão para abastecer a humanidade.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260716298110/pt/

CONTATO DE RI

Elena Coles

Chefe de relações com investidores

Circus SE

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