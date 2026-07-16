Fusão aposta em tecnologia para energia limpa

Em 2025, a empresa deu um passo estratégico ao adquirir a SoulPrime, ampliando sua atuação para além da geração de energia e fortalecendo seu posicionamento em práticas ESG. A partir dessa integração e sob a liderança do CTO (diretor de tecnologia), Fabiano Miranda, surgiu a Soul Up, um ecossistema digital que conecta usuários, marcas e serviços, transformando interações cotidianas em benefícios financeiros e impacto ambiental.

Fundada em 2020, a Prospera nasceu com o objetivo de gerar energia solar em usinas fotovoltaicas e converter essa produção em créditos aplicados diretamente na conta de luz dos usuários. A proposta inicial era democratizar o acesso à energia limpa, oferecendo uma alternativa sustentável e financeiramente viável para consumidores residenciais e corporativos.



A solução Soul Up funciona como uma comunidade digital em que os usuários acumulam pontos por meio de interações, consumo e parcerias. Esses pontos podem ser convertidos em descontos progressivos na conta de luz, chegando até à isenção total. Mais do que um aplicativo de fidelidade, a plataforma busca integrar engajamento, tecnologia e sustentabilidade, permitindo que ações do dia a dia tenham retorno financeiro e contribuam para um modelo mais acessível de consumo energético.

O crescimento da Prospera também reflete o cenário de alta nos custos da energia elétrica no Brasil. Em 2026, a tarifa média residencial alcançou R$?0,83/kWh, com reajustes que chegaram a 13% em algumas distribuidoras, pressionando o orçamento das famílias. Nesse contexto, soluções como a Soul Up ganham relevância ao oferecer descontos progressivos e até a possibilidade de isenção da conta de luz.



Os resultados obtidos nos últimos anos demonstram a escala do projeto: mais de R$ 15,5 milhões foram economizados em contas de energia, 400 toneladas de CO? deixaram de ser emitidas e mais de 56 mil usuários ativos passaram a integrar a plataforma Soul Up.



Fabiano Miranda acredita que a criação da SoulPrime foi marcada por desafios e pela necessidade de inovar em um mercado ainda pouco familiarizado com Web3, impacto ambiental e SocialFi.

“Ninguém entendia bem esses conceitos, mas eu sabia que esse era o caminho”, lembra. A construção do produto exigiu persistência e apoio de quem acreditava na proposta. “O aplicativo se tornou uma prova viva de que é possível devolver às pessoas aquilo que é delas: tempo, dados, voz e valor”, afirma.



Uma história que começa no Shark Tank

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A participação do CTO no programa Shark Tank, em 2024, marcou uma etapa importante nesse processo, não apenas pelo alcance, mas pela validação da ideia. “Aquilo mostrou a força da nossa proposta”, ressalta Fabiano Miranda.



Com a entrada na Prospera, o projeto ganhou escala e estrutura. A SoulPrime evoluiu para a Soul Up, agora dentro de um ecossistema que une geração de energia limpa, fidelidade verde e inclusão digital. “Foi uma evolução natural. O app ganhou força, estrutura e um ecossistema maior”, comenta o CTO.



Hoje, o sistema permite que pessoas acumulem pontos ao interagir com conteúdos e anúncios e os convertam em desconto diretamente na conta de luz. Para Fabiano Miranda, trata-se de um meio importante de democratizar o acesso à energia limpa. “Meu trabalho é transformar essa visão em algo operacional, concreto e escalável”, acentua.



Como líder de tecnologia da Prospera, Fabiano Miranda coordena o desenho de produtos que combinam inteligência artificial, blockchain e automação inteligente para criar impactos mensuráveis em diferentes esferas — ambiental, social e econômica. “Quero que a Soul Up e a Prospera sejam lembradas como um ecossistema que gerou renda, democratizou energia limpa e ajudou milhões de pessoas”, conclui.



A trajetória da Prospera e da SoulPrime mostra como inovação tecnológica e sustentabilidade podem caminhar juntas. Ao transformar interações digitais em benefícios concretos, a empresa busca consolidar um modelo de negócios que alia impacto ambiental positivo, inclusão digital e retorno financeiro para os usuários.



Para saber mais, basta acessar: https://www.meuprospera.com.br/