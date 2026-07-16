Eurekka institui Garantia de Afinidade em terapia online

A Eurekka, rede brasileira de terapia online, passou a oferecer a Garantia de Afinidade, benefício que permite a novos pacientes conhecer até três psicólogos diferentes pagando apenas a primeira sessão. Caso o paciente não identifique afinidade com nenhum dos profissionais, o valor pago é devolvido integralmente. A iniciativa, inicialmente anunciada como ação temporária, foi mantida de forma permanente após a adesão dos usuários.

A garantia foi implementada em 2023 e, nos quatro primeiros meses de funcionamento, mais de mil pacientes a utilizaram. Segundo dados divulgados pela empresa, o número mensal de novos pacientes quase dobrou desde a implementação da medida, indicando aumento na demanda por terapia online.

Henrique Souza, psicólogo e cofundador da Eurekka, explicou que a proposta busca reduzir um dos principais obstáculos ao início de acompanhamento psicológico: o receio de investir na primeira consulta sem ter certeza de que haverá identificação com o profissional. “Ninguém deveria se sentir obrigado a continuar com um psicólogo só porque já pagou pela primeira consulta”, afirmou.

O funcionamento da garantia é simples. O paciente agenda a primeira sessão pelo site da empresa e paga apenas o valor dessa consulta. Se decidir não prosseguir com o psicólogo, pode agendar nova sessão com outro profissional da rede, sem custo adicional, repetindo o processo até o limite de três psicólogos. As sessões são completas de psicoterapia, não encontros de apresentação. Caso o paciente opte por não continuar após as três tentativas, a empresa devolve o valor pago.

A Eurekka destaca que o modelo de atuação da rede permite a oferta da garantia. Diferente de marketplaces que apenas conectam pacientes a profissionais, a empresa opera como uma rede fechada, com seleção rigorosa, treinamento e supervisão contínua dos psicólogos. Atualmente, a rede conta com 127 psicólogos – 106 no Brasil e 21 na América Latina, atendendo também em espanhol. Cada profissional passa por processo de seleção, treinamento e supervisão conduzidos pela própria empresa, o que, segundo a companhia, garante padrões clínicos e operacionais comuns.

Fundada em 2017 pelos psicólogos Henrique Souza, Luiz Eduardo B. Rodrigues e Júlio Pereira de Souza, a Eurekka reúne 127 psicólogos, realiza cerca de 7 mil sessões por mês e já atendeu mais de 8 mil pacientes ao longo de sua história. A empresa mantém presença nas redes sociais, com aproximadamente 1,6 milhão de seguidores e mais de 100 milhões de visualizações em seus vídeos.

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A Garantia de Afinidade, ao eliminar o risco financeiro da primeira sessão, pretende ampliar o acesso à terapia online de qualidade, prática e baseada em evidências, contribuindo para a redução da evasão precoce de pacientes que ainda não encontraram o profissional adequado.