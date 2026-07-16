Águas termais fortalecem o turismo em Poços de Caldas

O Governo de Minas Gerais oficializou o tombamento do Conjunto Urbano Hidrotermal e Hoteleiro de Poços de Caldas como patrimônio cultural material do Estado. A medida tem como base um estudo técnico elaborado pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (Iepha-MG), que destaca o papel do termalismo na origem e no desenvolvimento do município.

Para Ricardo Aly, diretor da rede de hotéis Nacional Inn, responsável pela unidade Thermas All Inclusive Poços de Caldas, o tombamento representa o reconhecimento oficial da relevância histórica e cultural da cidade.

“Não é só um título simbólico: ele traduz, de forma oficial, uma história construída ao longo de séculos, muito conectada à identidade da cidade e à forma como ela se desenvolveu. Quando um conjunto urbano inteiro ganha esse status, a gente está falando de memória viva, não apenas de edifícios isolados”, afirma.

O executivo ressalta que a decisão é resultado de um processo técnico conduzido pelo Iepha-MG, que identificou o papel estruturante do termalismo na origem e na evolução de Poços de Caldas. Segundo ele, esse embasamento histórico fortalece o reconhecimento e reforça a importância do patrimônio urbano do município.

Na avaliação de Aly, o tombamento também amplia a projeção de Poços de Caldas como destino turístico e cultural. “Mais do que preservar o passado, esse tipo de reconhecimento reposiciona Poços de Caldas no presente — como um destino que une história, paisagem e turismo de forma muito consistente”, acrescenta.

O termalismo como elemento estruturante

Segundo o diretor, o termalismo é um dos principais fatores que explicam a formação e o desenvolvimento de Poços de Caldas. Embora a relação da região com as águas termais remonte ao século XVIII, foi a partir de 1826, com a abertura dos primeiros poços, que o município passou a se estruturar de maneira mais organizada.

De acordo com Aly, o crescimento da cidade ocorreu de forma planejada, tendo as águas termais como eixo do desenvolvimento urbano. Ao longo do tempo, praças, parques e edificações históricas passaram a integrar um conjunto voltado à saúde, ao bem-estar e ao lazer, consolidando uma identidade diretamente associada ao termalismo.

Para o executivo, essa vocação também foi determinante para o fortalecimento da atividade turística. Na sua visão, as águas termais impulsionaram o fluxo de visitantes, estimularam a economia local e ajudaram a consolidar Poços de Caldas como uma das principais estâncias hidrominerais do país.

Tombamento deve impulsionar turismo e investimentos

Entre os principais impactos esperados para o turismo local, Ricardo Aly destaca o fortalecimento da visibilidade de Poços de Caldas como destino de patrimônio histórico e cultural. Segundo ele, reconhecimentos dessa natureza despertam o interesse de visitantes que buscam experiências ligadas à história, à arquitetura e à identidade dos lugares.

O diretor reitera que o tombamento vai além da preservação do patrimônio. De acordo com ele, a medida estabelece diretrizes para a conservação da paisagem urbana, dos monumentos e das áreas do entorno, contribuindo para manter as características que tornam o município único.

Além de proteger esse patrimônio, o reconhecimento também orienta sua preservação, ajudando a manter a autenticidade da cidade, um atributo cada vez mais valorizado por turistas interessados em destinos com forte identidade cultural.

“E, claro, existe um efeito econômico importante. Com mais valorização, a tendência é atrair novos investimentos, aumentar o fluxo de visitantes e fortalecer toda a cadeia local — desde hotelaria até comércio e serviços”, acentua.

Preservação e desenvolvimento precisam caminhar juntos

Para o executivo, o equilíbrio entre a preservação do patrimônio histórico e a expansão da infraestrutura turística depende, sobretudo, de planejamento e gestão integrada. Segundo ele, o crescimento da atividade turística não deve ocorrer em detrimento da história do município, assim como a preservação do patrimônio não pode impedir sua evolução.

Aly avalia que o tombamento contribui para esse processo ao estabelecer critérios tanto para a conservação dos bens históricos quanto para o desenvolvimento das áreas do entorno. “O reconhecimento protege elementos importantes — como o conjunto formado por espaços como o Palace Cassino, as Thermas Antônio Carlos, o Parque José Affonso Junqueira e a Praça Pedro Sanches — mas também orienta como o entorno pode se desenvolver sem perder identidade”, detalha.

De acordo com o diretor, preservação patrimonial e turismo devem atuar de forma complementar. Para ele, quando novos empreendimentos e iniciativas turísticas dialogam com a história e valorizam as características locais, o município amplia seu potencial de atração sem comprometer sua autenticidade.

Hotel busca manter viva a tradição das águas termais

A atuação da rede Nacional Inn, especialmente da unidade Thermas All Inclusive Poços de Caldas, está alinhada à vocação histórica que deu origem ao município, ao incorporar o uso das águas termais como elemento central da experiência oferecida aos visitantes.

Embora o empreendimento seja contemporâneo, ele preserva, em sua proposta, um dos pilares que marcaram o desenvolvimento da cidade: a valorização das águas termais como atrativo voltado ao lazer e ao bem-estar.

“No caso específico da unidade, nós trabalhamos essa herança de forma contemporânea. As piscinas de águas quentes, por exemplo, dialogam diretamente com essa tradição, enquanto a estrutura de resort, com parque aquático, monotrilho e o parque temático Walter World, amplia a experiência para famílias e diferentes perfis de público”, revela.

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