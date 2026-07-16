ABO-SP lança podcast sobre ciência com humor

A Associação Brasileira de Odontologia do Estado de São Paulo (ABO-SP) acaba de lançar o podcast “Além do Jaleco – Ciência com Humor”, uma iniciativa que busca levar conhecimento, informação e reflexões sobre a Odontologia de forma acessível, bem-humorada e cientificamente embasada.

Com gravações já em andamento, o projeto nasce com a proposta de aproximar a entidade dos cirurgiões-dentistas, estudantes, profissionais da saúde e da sociedade em geral, abordando temas relevantes em um formato moderno e dinâmico.

A expectativa é que, nesta primeira fase, os episódios sejam disponibilizados semanalmente no canal oficial da ABO-SP no YouTube, reunindo entrevistas, debates, curiosidades e conteúdos que mostram como a Odontologia está presente em diferentes aspectos da saúde e da qualidade de vida.

Tendo como mediador o presidente da ABO-SP, professor e cirurgião-dentista Mario Cappellette Jr., o podcast também conta com a participação dos cirurgiões-dentistas e professores: André Besen, Gustavo Yanaguita e Lucas Cappellette.

No episódio de estreia, os organizadores acima citados se apresentam ao público, compartilham suas trajetórias profissionais, falam das inúmeras áreas da Odontologia e explicam a proposta do projeto, que busca unir informação, ciência e entretenimento em uma linguagem próxima, divertida e envolvente.

Entre os primeiros convidados está o professor Caetano Petrella Júnior, que participa de um episódio dedicado à Odontologia do Sono, área cada vez mais relevante para a qualidade de vida e a saúde integral dos pacientes.

Outro entrevistado é o professor Marcos Pitta, especialista em Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial, que compartilha experiências marcantes da profissão e casos que ajudam a compreender a importância e os desafios da especialidade.

Mais um episódio já gravado é com o professor Marcelo Galotti, especializado em Odontologia do Esporte, que fala como a especialidade tem importância para todos os que praticam esporte, sejam profissionais ou amadores.

A proposta do “Além do Jaleco – Ciência com Humor” é reunir especialistas, pesquisadores, professores e profissionais de destaque para discutir assuntos atuais, compartilhar experiências e apresentar conteúdos de interesse tanto para a classe odontológica quanto para a população.

“O podcast nasce com a missão de mostrar que a Odontologia vai muito além dos procedimentos clínicos. Queremos compartilhar conhecimento, experiências e temas que impactam diretamente a saúde e a qualidade de vida das pessoas, sempre de uma forma agradável, divertida, bem-humorada e próxima do público”, destaca o presidente da ABO-SP, Mario Cappellette Jr.

Novos convidados e episódios já estão sendo gravados e abordarão tendências, avanços científicos, histórias profissionais e diversos temas relacionados ao universo odontológico.

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O público poderá acompanhar o podcast “Além do Jaleco – Ciência com Humor” no canal oficial da Associação Brasileira de Odontologia do Estado de São Paulo (ABO-SP) no YouTube para descobrir conteúdos que mostram a Odontologia muito além do consultório. com episódios novos a cada semana.



Canal da ABO-SP: abo são paulo - YouTube?



Playlist do “Além do Jaleco – Ciência com Humor”: Podcast ALÉM DO JALECO - YouTube



Instagram com cortes: @alemdojalecocienciaehumor