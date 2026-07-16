Placas do Brasil realiza 4ª Corrida em Pinheiros

A empresa Placas do Brasil realizará, no domingo, 23 de agosto de 2026, a 4ª Corrida Placas do Brasil, evento aberto ao público que acontecerá nas dependências de sua fábrica, localizada na Rodovia BR-101 Norte, km 19, zona rural de Pinheiros, Espírito Santo.

Com percurso de 5 km, a prova terá concentração a partir das 6h30, largada às 7h e expectativa de cerca de 700 corredores, entre colaboradores, familiares, atletas e moradores da região. As inscrições incluem a doação de quatro litros de leite, que serão destinados a instituições sociais da região.

A iniciativa integra o calendário de ações institucionais da empresa e tem como objetivo incentivar a prática de atividades físicas, promover saúde e qualidade de vida e estreitar o relacionamento com as comunidades próximas à operação industrial.

Segundo Fernando Matarazzo, CEO da Placas do Brasil, “A Corrida Placas do Brasil representa o cuidado com as pessoas e com a comunidade da qual fazemos parte. Ao abrir as portas da nossa fábrica para um evento esportivo dessa dimensão, criamos uma oportunidade de integração, bem?estar e solidariedade, reunindo colaboradores e moradores da região em torno de um mesmo propósito”.

A organização do evento prevê estrutura completa, com portal de largada e chegada, sonorização, apoio médico, pontos de hidratação, sinalização do percurso, equipe de apoio, café da manhã, espaço kids e cobertura fotográfica e audiovisual. Todos os participantes que concluírem a prova receberão medalhas; troféus serão entregues aos destaques da competição e haverá sorteio de bicicleta, fone de ouvido e smartwatch entre os corredores que completarem o percurso.

A arrecadação dos 4 litros de leite por corredor será destinada ao Lar dos Velhinhos, em São Mateus, ao Centro Comunitário Franco Rosseti e ao Pestalozzi, ambos em Pedro Canário, ampliando o impacto social da ação.

Com a realização da quarta edição, a Placas do Brasil reforça uma agenda que combina promoção da saúde, relacionamento comunitário e responsabilidade social, transformando sua unidade industrial em um espaço de encontro, movimento e participação coletiva.

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Serviço:



Evento: 4ª Corrida Placas do Brasil

Data: 23 de agosto de 2026, domingo

Horário de chegada: 6h30

Largada: 7h

Percurso: 5 km

Local: Rodovia BR-101 Norte, km 19, zona rural – Pinheiros (ES)