K-Beauty se torna global: vendas crescem 53% à medida que a inovação coreana redimensiona o crescimento do setor de beleza

A NIQ (NYSE: NIQ), líder global em inteligência de consumo, divulgou hoje novas descobertas que mostram que a K-Beauty se tornou um segmento de beleza global em rápido crescimento, com aumento de 53% nas vendas em valor em relação ao ano anterior e de 131% nos últimos dois anos. Esses dados indicam uma mudança mais ampla no crescimento do setor de beleza, à medida que a inovação regional, o comércio social e a demanda do consumidor impulsionada pelo digital moldam cada vez mais o que ganha escala globalmente.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260715813584/pt/

K-Beauty accelerates across global markets

Em seu último relatório, “K-Beauty Goes Global” (K-Beauty conquista o mundo, em português), a NIQ mostra como a beleza coreana está remodelando as expectativas dos consumidores, acelerando os ciclos de inovação e redefinindo a dinâmica competitiva no mercado global de beleza. O que começou como uma tendência impulsionada pela cultura agora oferece um sinal mais amplo sobre o futuro da beleza: as tendências regionais estão cada vez mais gerando oportunidades globais e, para saber quais sinais ganharão escala em seguida, as marcas precisam de inteligência de mercado oportuna.

Confira abaixo as principais constatações

Crescimento global: as vendas de produtos de K-Beauty em valor aumentaram 53% em relação ao ano anterior e 131% em dois anos, evidenciando uma rápida expansão internacional;

as vendas de produtos de K-Beauty em valor aumentaram 53% em relação ao ano anterior e 131% em dois anos, evidenciando uma rápida expansão internacional; Aceleração do social commerce: segundo dados publicados pelo TikTok Shop, as buscas por K-Beauty na plataforma cresceram 125% no Reino Unido em 2025. Considerando o Reino Unido, os EUA, a Espanha e a Alemanha, as vendas em valor de marcas de K-Beauty no TikTok Shop aumentaram 430% em relação ao ano anterior, destacando o papel das plataformas que conectam a descoberta do produto à sua compra;

segundo dados publicados pelo TikTok Shop, as buscas por K-Beauty na plataforma cresceram 125% no Reino Unido em 2025. Considerando o Reino Unido, os EUA, a Espanha e a Alemanha, as vendas em valor de marcas de K-Beauty no TikTok Shop aumentaram 430% em relação ao ano anterior, destacando o papel das plataformas que conectam a descoberta do produto à sua compra; América Latina: Brasil e México registraram crescimento de 135% em valor, sinalizando impulso crescente na região;

Brasil e México registraram crescimento de 135% em valor, sinalizando impulso crescente na região; América do Norte: o comércio eletrônico representa 76% das vendas de K-Beauty. O Canadá atingiu US$ 164 milhões em 2025, um aumento de 57% em relação ao ano anterior;

o comércio eletrônico representa 76% das vendas de K-Beauty. O Canadá atingiu US$ 164 milhões em 2025, um aumento de 57% em relação ao ano anterior; Europa Ocidental: o crescimento em valor chegou a 58% em relação ao ano anterior. As marcas coreanas representam agora cerca de 10% das vendas on-line de produtos para cuidados com a pele na Europa, chegando a 15% a 20% em mercados importantes, como Itália, Espanha e França.

A ascensão da K-Beauty reflete uma mudança mais ampla na forma como o crescimento do setor de beleza é gerado e ampliado. Formatos como máscaras em folha, adesivos para acne, essências, séruns e ampolas deixaram de ser parte de rotinas de nicho para se tornarem hábitos cotidianos. Ao mesmo tempo, inovações centradas em ingredientes, como mucina de caracol, centella asiática e PDRN, ilustram como alguns conceitos da beleza coreana se expandiram para além do público especializado. Ao mesmo tempo, a K-Beauty eleva o padrão de produtos acessíveis e de alto desempenho, de ciclos de inovação mais rápidos e de modelos de comércio que conectam a descoberta à compra de maneira mais integrada.

“K-Beauty deixou de ser apenas uma tendência para se tornar um dos exemplos mais claros de como a inovação regional em beleza pode se transformar em crescimento global”, afirmou Tara James Taylor, vice-presidente sênior da Vertical Global de Beleza e Cuidados Pessoais da NIQ. “Seu sucesso é sustentado pela agilidade, pela relevância cultural e pela capacidade de transformar inovação em hábitos do dia a dia. Mais importante ainda, ele demonstra que as marcas de beleza precisam identificar mais cedo os sinais emergentes em mercados regionais, compreender como a demanda dos consumidores está mudando e agir com mais rapidez em diferentes mercados. A próxima fase de crescimento virá da expansão para categorias adjacentes, como bem-estar e cuidados com os cabelos, além da ampliação da presença em regiões de alto crescimento, como a América Latina e o Oriente Médio.”

A análise da NIQ também aponta para um impulso contínuo em toda a região da Ásia-Pacífico, exceto na Coreia e na China, onde a K-Beauty cresceu 27%. No Oriente Médio, o comércio eletrônico da K-Beauty cresceu 76%, reforçando o papel dos consumidores engajados digitalmente e dos mercados de alto interesse na definição da próxima fase de expansão da categoria.

Para as marcas, a lição vai além da própria K-Beauty. A categoria oferece um exemplo de como as tendências globais de beleza estão evoluindo: a inovação está se tornando mais regionalizada, o comércio está se tornando mais orientado por conteúdo e as marcas que conseguirem transformar os primeiros sinais do mercado em ação comercial serão as mais bem posicionadas para ter sucesso.

Mais informações sobre o relatório K-Beauty Goes Global – NIQ

Perguntas frequentes

P: O que a NIQ está divulgando sobre a K-Beauty?

R: O mais recente relatório da NIQ, K-Beauty Goes Global, conclui que a beleza coreana se tornou um segmento global de beleza em rápida expansão, com aumento de 53% nas vendas em valor em relação ao ano anterior e de 131% nos últimos dois anos. O relatório mostra como a inovação regional em beleza, o comércio social e a demanda dos consumidores impulsionada pelos canais digitais estão moldando cada vez mais o crescimento do mercado global de beleza.

P: Qual é o ritmo de crescimento da K-Beauty no mundo?

R: As vendas globais em valor da K-Beauty cresceram 53% em relação ao ano anterior e 131% nos últimos dois anos, refletindo uma rápida expansão internacional muito além da Coreia.

P: Qual é o papel do comércio social no crescimento da K-Beauty?

R: O comércio social é um dos principais impulsionadores da descoberta de produtos e da conversão em compras. De acordo com dados publicados pelo próprio TikTok Shop, as buscas por K-Beauty no TikTok Shop cresceram 125% no Reino Unido em 2025, enquanto as vendas em valor de marcas de K-Beauty na plataforma aumentaram 430% em relação ao ano anterior nos Estados Unidos, Reino Unido, Espanha e Alemanha.

P: Quais regiões estão impulsionando o crescimento da K-Beauty?

R: O crescimento é generalizado. Na Europa, por exemplo, o valor das vendas da K-Beauty cresceu 58% em relação ao ano anterior. Atualmente, as marcas coreanas representam cerca de 10% das vendas online de produtos para a pele e de 15% a 20% nos principais mercados, incluindo Itália, Espanha e França. O Brasil e o México registraram crescimento de 135% em valor. Na América do Norte, o comércio eletrônico responde por 76% das vendas da K-Beauty. No Canadá, esse percentual alcançou US$ 164 milhões em 2025, um aumento de 57% em relação ao ano anterior. Na região Ásia-Pacífico (excluindo Coreia e China), a K-Beauty cresceu 27%.

P: Por que a K-Beauty é importante para além da Coreia?

R: A K-Beauty é uma prova de para onde o setor global de beleza está se dirigindo. Ela mostra como a inovação regional agora se expande globalmente por meio do comércio social, de produtos baseados em ingredientes e de comunidades de consumidores conectados digitalmente, sinalizando que as marcas precisam de informações oportunas para identificar quais tendências regionais se expandirão em seguida.

P: O que está impulsionando a adoção global da K-Beauty?

R: Formatos como máscaras em folha, adesivos para acne, essências, séruns e ampolas deixaram de ser parte de rotinas de nicho para se tornarem hábitos cotidianos. Ao mesmo tempo, inovações baseadas em ingredientes, como mucina de caracol, centella asiática e PDRN, passam rapidamente do uso especializado para a demanda popular. A K-Beauty também eleva o padrão de produtos acessíveis e de alto desempenho e de ciclos de inovação mais rápidos.

P: Para onde a K-Beauty está se dirigindo?

R: O relatório identifica categorias e regiões adjacentes a serem acompanhadas, como bem-estar e cuidados com os cabelos, bem como oportunidades de expansão em regiões de alto crescimento, incluindo a América Latina e o Oriente Médio, onde o e-commerce de K-Beauty cresceu 76%.

P: O que isso significa para as marcas de beleza e os varejistas?

R: As marcas mais bem posicionadas para vencer serão aquelas capazes de identificar precocemente sinais regionais emergentes, compreender as mudanças na demanda do consumidor e agir com mais rapidez em diferentes mercados, transformando a inteligência de mercado inicial em ações comerciais.

P: Qual é a fonte desses dados?

R: Todos os dados provêm do relatório K-Beauty Goes Global (2026), da NIQ. Eles se baseiam em informações de medição de varejo e inteligência do consumidor da própria NIQ, com métricas de social commerce extraídas de dados de desempenho do TikTok Shop, citadas no relatório.

Sobre a NIQ

A NielsenIQ (NYSE: NIQ) é uma empresa líder em inteligência do consumidor, que oferece a compreensão mais completa e confiável do comportamento de compra do consumidor e revela novos caminhos para o crescimento. Ao combinar uma pegada de dados global incomparável e medição granular de consumo e varejo com décadas de experiência em modelagem de IA, a NIQ constrói sistemas de decisão que ajudam as empresas a transformar dados complexos em ações confiantes.

Com operações em mais de 90 países, a NIQ cobre aproximadamente 82% da população mundial e mais de US$ 7,4 trilhões em gastos globais dos consumidores. Por meio de plataformas baseadas em nuvem, análises avançadas e insights orientados por IA, a NIQ oferece o The Full View™ — ajudando marcas e varejistas a entender o que os consumidores compram, por que compram e o que fazer a seguir.

Para obter mais informações, acesse www.niq.com.

Declarações prospectivas

Este comunicado à imprensa contém declarações prospectivas, incluindo aquelas referentes a desenvolvimentos previstos do mercado, expansão de categorias e oportunidades de crescimento futuro. Elas se baseiam em expectativas atuais e envolvem riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais difiram materialmente. As declarações prospectivas referem-se apenas à data em que foram feitas e a NIQ não se compromete a atualizá-las, a não ser quando exigido por lei.

NIQ-GERAL

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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Julia Mayer, julia.mayer@nielseniq.com