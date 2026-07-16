Cuidado com a pele faz parte do checklist de viagem

Escolher o destino, montar roteiros, reservar hospedagens e organizar a mala fazem parte dos preparativos de qualquer viagem. Mas existe outro item que também pode entrar nesse planejamento: o cuidado com a pele antes do embarque. Para quem deseja chegar ao destino com uma aparência mais descansada e saudável, o período que antecede a viagem é uma ótima oportunidade para investir em tratamentos que ajudam a melhorar a qualidade da pele e realçar seus pontos de beleza.

Segundo a médica Taiz Campbell (CRM-SP 136527), o ideal é que o planejamento da pele acompanhe o planejamento da viagem. “Assim como organizamos outros preparativos com antecedência, os tratamentos estéticos também devem ser programados previamente. Dessa forma, conseguimos trabalhar a qualidade da pele de maneira gradual e alcançar um resultado mais completo e duradouro”, explica.

Para quem ainda tem alguns meses antes da viagem, a principal recomendação é investir em tratamentos que atuam na regeneração profunda da pele, preparando o tecido de dentro para fora.

Nesse cenário, Sculptra se destaca como uma ótima opção. O bioestimulador de colágeno injetável é o único com ação regenerativa completa. Isso significa que, além de estimular a produção de colágeno e elastina, ele também age aumentando a espessura dérmica e regenerando a matriz extracelular, estrutura responsável por sustentar as células e regular suas funções. Além disso, Sculptra tem estímulo de colágeno tipo I comprovado em 66,5% após 3 meses, e longa duração comprovada de mais de 2 anos.

“Os bioestimuladores são excelentes aliados para quem deseja investir na saúde da pele com antecedência. Eles agem estimulando o organismo a produzir gradualmente novas fibras de sustentação, como colágeno e elastina. Com isso, os resultados mais significativos, como a melhora na firmeza, na qualidade da pele e no aspecto geral do rosto, costumam ser observados a partir do terceiro mês”, afirma a médica.

E se a viagem já estiver perto?

Nem sempre é possível se planejar com tanta antecedência. Para quem está a poucos dias ou semanas da viagem, ainda existem alternativas capazes de proporcionar resultados imediatos e naturais.

Uma delas é o ácido hialurônico injetável, que pode ser utilizado para realçar pontos estratégicos da beleza facial. Entre as opções disponíveis, Restylane é reconhecido por redefinir contornos e melhorar a qualidade da pele, entregando naturalidade e personalização.

A linha conta com diferentes produtos indicados para necessidades específicas. Para sustentação e efeito lifting, há Restylane Lyft; para contorno e projeção do rosto, Restylane Defyne; para suavizar linhas, olheiras e rugas, Restylane Lidocaine; para volumizar os lábios, Restylane Kysse; e para projeção e contorno do queixo, Restylane Shaype. A linha também é indicada para quem busca mais qualidade de pele, já que conta com Restylane Skinboosters, que promovem hidratação e atuam em pontos como tom, textura, maciez, linhas finas, rugas, cicatrizes de acne e poros.

“Quando o paciente busca resultados imediatos, o ácido hialurônico injetável é a escolha mais assertiva. Ele permite trabalhar contornos, projeções e pontos específicos do rosto de forma personalizada, proporcionando resultados visíveis logo após o tratamento, sempre respeitando as características individuais de cada pessoa”, acentua a especialista.

Skincare que ajuda a potencializar os resultados

Independentemente do momento escolhido para realizar os procedimentos, os cuidados em casa continuam sendo fundamentais para manter a pele bonita antes, durante e depois da viagem. Para complementar os tratamentos realizados em consultório, a Dra. Taiz destaca a importância de uma rotina de skincare baseada em dermocosméticos que favoreçam a regeneração cutânea.

Nesse contexto, Alastin surge como um importante aliado. A marca de skincare regenerativo conta com produtos formulados com a exclusiva Tecnologia TriHex, uma combinação de peptídeos que ajuda a remover fragmentos de colágeno e elastina danificados, estimulando a regeneração da pele.

Estudos já demonstram que a associação de Sculptra com Alastin Restorative Skin Complex favorece resultados estéticos superiores, com melhora em radiância, textura e do dano causado à pele pela exposição cumulativa ao sol, além de conferir maior densidade e firmeza.

“Assim como escolhemos o destino ideal para recarregar as energias, investir na saúde da pele também pode fazer parte do planejamento das férias. Com os tratamentos certos e uma rotina de cuidados adequada, é possível embarcar com a pele mais bonita e revitalizada, pronta para acompanhar cada momento da viagem e voltar para casa com resultados que vão além dos dias de descanso”, finaliza a médica.

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Vale lembrar que Sculptra e Restylane devem ser aplicados por profissionais habilitados à prática de injetáveis. E, antes de usar qualquer produto, é importante consultar um dermatologista.