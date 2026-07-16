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Escolha de sistema de Gestão de PJ vira tema de compliance

Funcionalidades vendidas como comodidade na gestão de prestadores PJ podem transferir risco para a empresa contratante. A fronteira entre relação comercial e tratamento de empregado passa pelo software: emissão da nota fiscal do prestador, monitoramento de impostos, abertura de CNPJ e gestão do PJ dentro do sistema de folha CLT estão entre os pontos avaliados antes da contratação.

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Repórter
16/07/2026 09:52

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Escolha de sistema de Gestão de PJ vira tema de compliance
Escolha de sistema de Gestão de PJ vira tema de compliance crédito: DINO

A escolha do sistema de gestão de prestadores pessoa jurídica (PJ) deixou de ser decisão de tecnologia e passou a ser decisão de compliance. Um em cada quatro trabalhadores por conta própria no país tinha registro no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) em 2024, o equivalente a 6,6 milhões de pessoas, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Quando essas empresas prestam serviços a outras, fora do regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), os registros que descrevem a relação passam a nascer dentro de software.

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A contratação de prestadores PJ é lícita. O Supremo Tribunal Federal (STF) firmou no Tema 725, com trânsito em julgado em 15 de outubro de 2024, a tese de que é lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas. Essa licitude se sustenta sobre a autonomia real do prestador. Pelo princípio da primazia da realidade, o que descreve a relação não é o contrato assinado, e sim o conjunto de registros da prática diária.

A camada seguinte está no Tema 1389, com repercussão geral reconhecida pelo STF em abril de 2025. O tribunal definirá qual Justiça julgará alegações de fraude na contratação de prestadores — a Justiça do Trabalho ou a Justiça Comum —, além de analisar a licitude da contratação por pessoa jurídica e sobre quem recai o ônus da prova. Processos sobre o tema chegaram a ser suspensos em todo o país. Em parecer no processo, a Procuradoria-Geral da República (PGR) defendeu que o exame comece pela validade do contrato firmado entre as empresas. Qualquer que seja a tese fixada, o material examinado será o mesmo: o conjunto de registros que a relação produziu.

O primeiro caminho que apaga a fronteira é a ingerência: a ferramenta passa a operar a empresa do prestador. O exemplo mais frequente é a emissão da nota fiscal do prestador por dentro do sistema da contratante. Essa etapa depende de credencial que pertence ao prestador: no caso do Microempreendedor Individual (MEI), a nota fiscal de serviço eletrônica (NFS-e) é emitida obrigatoriamente no ambiente nacional desde 1° de setembro de 2023, com login e assinatura próprios do titular. Quando a contratante assume essa etapa, passa a administrar uma parte do negócio de terceiro.

O monitoramento dos impostos do prestador segue a mesma lógica, com uma distinção que importa. Verificar as condições da relação (CNPJ ativo, regularidade cadastral, validade da nota fiscal emitida), na entrada e ao longo do contrato, é diligência legítima da contratante. Diferente é fiscalizar a vida tributária interna de outra empresa: acompanhar apuração, guias e pagamentos de impostos do prestador coloca a contratante no papel de fiscal do negócio alheio.

O mesmo raciocínio vale para a abertura do CNPJ do prestador dentro do fluxo de onboarding da contratante: se a empresa do prestador nasce pelo aparato de quem contrata, a autonomia real que sustenta o modelo enfraquece. Há ainda a monetização do prestador, com venda de produtos financeiros, seguros e contas: a plataforma que ganha dinheiro do PJ tem incentivo em prender o PJ, não em servir a empresa que contrata.

O segundo caminho corre na direção oposta: a empresa absorve o prestador no aparato de empregado. Parte do mercado opera a gestão de PJ dentro do mesmo sistema da folha CLT ou no módulo de fornecedores do sistema de gestão empresarial (ERP), por inércia operacional. No caso da folha CLT, o prestador entra no mesmo módulo de colaboradores dos empregados e passa pelos mesmos fluxos de ponto, banco de horas, benefícios e férias. Cada mês de uso gera registros documentais de tratamento idêntico ao de empregado. Pela primazia da realidade, é esse conjunto de registros que descreve a relação.

A distinção importa: dar transparência de pagamento ao prestador é legítimo e recomendável. O ponto de atenção é o prestador viver dentro de fluxos desenhados para o regime celetista. Relação comercial pede sistema desenhado para relação comercial: contrato de prestação de serviços, entregas acordadas, nota fiscal e pagamento entre empresas.

Fábio Rodrigues, com 22 anos de experiência em consultoria e fundador da Managefy, plataforma de gestão de prestadores PJ para empresas, identificou o padrão em mais de uma centena de reuniões e diagnósticos com empresas contratantes. "O mercado confunde comodidade com segurança. Toda funcionalidade que faz a contratante operar a empresa do prestador, ou que trata o prestador como empregado dentro do sistema, parece resolver, mas transfere risco para quem contrata. Nós desenhamos a plataforma para o oposto: organizar a relação entre duas empresas e parar aí. Cuidamos da folha, não da empresa do prestador", afirma Rodrigues.

Na prática, organizar a relação entre duas empresas significa estruturar a gestão de PJ pelo ciclo de vida completo do prestador, sem atravessar a fronteira. Rodrigues descreve como a Folha PJ da Managefy aplica esse desenho: contrato com escopo de entrega, conferência automática da NFS-e emitida pelo próprio prestador contra a folha do mês, aprovação da entrega pelo gestor da área sem exposição dos valores individuais, sigilo de remuneração por perfil de acesso e Pagamento PJ vinculado à nota fiscal correspondente. A emissão da nota e a vida fiscal do prestador permanecem com o prestador.

Análises comparativas entre plataformas de gestão de PJ indicam que a avaliação da ferramenta passa por uma pergunta que resume os dois caminhos: o sistema organiza a relação entre duas empresas, ou trata o prestador como parte da empresa que contrata? Nenhuma funcionalidade isolada define a natureza da relação. Somados, os registros contam uma história, e empresas que ignoram esse conjunto acumulam risco operacional e documental proporcional à base de prestadores que gerenciam.

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A decisão sobre a ferramenta de gestão de PJ deixou de ser estética ou de preço. Cada funcionalidade contratada produz registros mensais, e a pergunta que vale fazer antes de assinar não é o que o sistema faz a mais, e sim de qual lado da fronteira cada função trabalha. Cada caso tem particularidades, e a avaliação jurídica é sempre da assessoria de cada empresa.



Website: https://managefy.com.br

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