Senna Tower completa um ano com recordes de vendas

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Um ano após seu lançamento oficial, o Senna Tower entra em uma nova fase de execução e acumula resultados que reforçam sua posição como um dos empreendimentos mais relevantes do mercado imobiliário global. Com R$ 2,48 bilhões em vendas, investidores de diferentes países e avanços importantes na execução da obra, o residencial mais alto do mundo consolida Balneário Camboriú como referência internacional em inovação, engenharia e desenvolvimento imobiliário de alto padrão. O projeto é desenvolvido pela FG Empreendimentos em parceria com a Marca Senna e a Havan.



O desempenho também reflete a crescente internacionalização de Balneário Camboriú: aproximadamente 10% do VGV vendido foi negociado com compradores estrangeiros, reforçando o interesse de investidores globais por empreendimentos que combinam exclusividade, inovação e potencial de valorização.



A estratégia comercial do Senna Tower também rompe paradigmas. Com 228 unidades residenciais distribuídas em 157 pavimentos, o empreendimento reunirá apartamentos, mansões suspensas e algumas das residências mais exclusivas do mercado imobiliário mundial. No topo da torre estarão duas mega coberturas tríplex de até 903 m², que podem alcançar valores superiores a R$ 400 milhões cada, conectando o projeto a uma base global de compradores de ultra alto patrimônio e consolidando o posicionamento do Senna Tower entre os ativos imobiliários mais exclusivos do mundo.



“O primeiro ano do Senna Tower demonstra que um empreendimento dessa magnitude vai muito além da construção de uma torre. Estamos consolidando um projeto que posiciona cada vez mais o Brasil no mercado global de luxo, reúne alguns dos maiores especialistas do mundo e apresenta ao mercado um novo padrão de engenharia, inovação e estratégia comercial. Os resultados alcançados até aqui reforçam que o Senna Tower já nasceu como uma referência internacional, tanto pelo desempenho comercial quanto pela capacidade de transformar a forma como empreendimentos dessa escala são concebidos e comercializados”, afirma Jean Graciola, CEO e cofundador da FG Empreendimentos.



Além da escala e da exclusividade, o empreendimento tem sua narrativa simbólica inspirada na jornada do herói e busca traduzir em arquitetura a essência do que Ayrton representa. “Os novos ambientes lançados este ano estão localizados nos andares que ficam no meio da altura da torre, e por isso representam os capítulos intermediários da jornada: onde o herói se conecta à sua vocação e supera os desafios necessários para a vitória. A proposta foi trazer essa experiência para os moradores, por meio de espaços de introspecção no spa e de superação pessoal na academia”, ressalta Lalalli Senna, artista plástica e antropóloga que assina o conceito criativo da torre e o design de interiores.



“O projeto foi inteiramente pensado de forma a inspirar a todos nessa jornada imersiva e convidar a cada um a viver na pele a experiência de buscar sua melhor versão. Por isso, concebi espaços que proponham essa experiência sensorial, numa verdadeira cosmologia arquitetônica que expanda o propósito utilitário de cada ambiente para uma verdadeira aventura simbólica. Atender aos maiores padrões de luxo e hospitalidade foi apenas o ponto de partida. Quem mora no empreendimento é convidado a adentrar uma obra de arte que expande a arquitetura para experiência e significado. Por isso, para além da engenharia, o Senna Tower amplia fronteiras do que está sendo feito no mundo, também do ponto de vista criativo”, completa.



Arquitetura inspirada em superação e legado



O Senna Tower foi concebido como um símbolo de superação, evolução e excelência — valores historicamente associados a Ayrton Senna. O projeto também representa uma nova etapa para a marca Senna, expandindo sua atuação para os universos da arquitetura, do design e do lifestyle.



Para Bianca Senna, CEO da Senna Brands, o edifício traduz fisicamente atributos que fazem parte da essência da marca. “Estamos falando de um projeto que conecta tecnologia, inspiração e excelência. O Senna Tower traduz fisicamente atributos que sempre fizeram parte da essência da marca Senna, como inovação, coragem e busca pelo extraordinário”, enfatiza.



O Espaço Senna Tower terá novos itens da exposição temática “Do Sonho à Conquista” para a celebração do lançamento, com curadoria do Memorial Ayrton Senna. Entre os destaques estão o macacão amarelo utilizado por Ayrton Senna em sua primeira vitória no GP de Mônaco, em 1987, além das três placas oficiais concedidas pela Federação Internacional de Automobilismo (FIA) pelos títulos mundiais conquistados em 1988, 1990 e 1991. As novas peças reforçam a conexão entre o empreendimento e o legado de Ayrton Senna, que inspira o conceito e os valores do projeto.



Engenharia inédita para um novo marco brasileiro



A execução do Senna Tower exigiu o desenvolvimento de uma metodologia própria de engenharia para responder a desafios inéditos no Brasil. A etapa de fundação, uma das maiores já realizadas no mundo, vem mobilizando soluções construtivas de alta complexidade técnica.



Essa metodologia começa a se refletir nos avanços do canteiro. A etapa de estaqueamento da fundação foi concluída em 70 dias úteis, reduzindo significativamente o prazo inicialmente previsto, de 120 dias. Ao todo, foram executadas 798 estacas com até 40 metros de profundidade, que, somadas, ultrapassam 30 quilômetros lineares e representam uma escala equivalente à construção de dois edifícios de 50 andares. Mais do que um dado de obra, o volume evidencia a escala técnica e operacional mobilizada para dar sustentação a um empreendimento sem precedentes na engenharia mundial.



A operação empregou o sistema inédito Auger Cast, desenvolvido pelo Grupo FG e aplicado pioneiramente no empreendimento, com estacas totalmente armadas no bloco da torre. O resultado alia ganhos expressivos de produtividade a rigorosos padrões de qualidade, segurança e precisão técnica, características que consolidam a cultura de inovação da construtora. Com a conclusão das fundações, o Senna Tower inicia agora uma nova etapa de sua construção, voltada à execução da infraestrutura e do embasamento que darão suporte à futura torre residencial mais alta do mundo.