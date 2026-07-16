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O comércio eletrônico brasileiro entra em uma nova era do consumo interativo

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Repórter
16/07/2026 06:45

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SÃO PAULO, July 16, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Em 13 de julho de 2026, a VIVAMOMENTO anunciou o lançamento do VIVA FLASH no mercado brasileiro. Voltado ao segmento de lifestyle, o modelo reúne compras, ofertas por tempo limitado, benefícios para membros, programa de pontos e interação com a comunidade. A proposta é transformar a compra tradicional em uma experiência participativa, social e conectada ao cotidiano dos consumidores.

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Nos últimos anos, o comércio eletrônico brasileiro manteve crescimento constante e se consolidou como um dos mercados digitais mais relevantes da América Latina. A expansão dos pagamentos instantâneos, da internet móvel e das redes sociais acelerou mudanças nos hábitos de consumo. Além de pesquisar produtos e concluir compras, os usuários valorizam descoberta, interação, participação e relacionamento com as plataformas.

O setor alcançou maior maturidade em oferta de produtos, facilidade de pagamento e eficiência logística, tornando as compras mais práticas. Ao mesmo tempo, enfrenta desafios como aumento dos custos de aquisição de clientes, concorrência intensa, ofertas semelhantes e redução da fidelidade dos consumidores. Nesse cenário, o futuro do comércio eletrônico depende não apenas da venda de produtos, mas da capacidade de criar vínculos duradouros com os usuários. A competição tende a se concentrar em engajamento, experiência, participação e retenção.

É nesse contexto que a VIVAMOMENTO desenvolve um modelo de comércio eletrônico interativo voltado ao estilo de vida. Por meio do VIVA FLASH, de programas para membros, benefícios em pontos, campanhas limitadas e atividades comunitárias, a plataforma busca transformar compras pontuais em uma experiência contínua. Os usuários podem compartilhar experiências, interagir com outros membros e participar de ações promovidas pela plataforma, deixando de atuar apenas como compradores para integrar uma comunidade.

A VIVAMOMENTO valoriza o sentimento de pertencimento e as relações criadas dentro dessa comunidade. Produtos e preços podem ser reproduzidos, mas uma comunidade ativa, autêntica e envolvida é mais difícil de construir. Em um ambiente digital conectado, essa abordagem encontra condições favoráveis no Brasil.

A tendência é que o comércio eletrônico brasileiro avance para modelos mais sociais, comunitários, orientados por conteúdo e com elementos de gamificação. Ao combinar transações, relacionamento e participação, a VIVAMOMENTO apresenta uma proposta alinhada à transformação do mercado e à busca por experiências de consumo conectadas, dinâmicas e relevantes.

Company: VIVAMOMENTO LTDA

Contact Person: Bianca Occhi

Email: adm@vivamomentowork.com.br

Website: vivamomento.com

Phone: +55 11 94162-9516

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City: São Paulo, Brazil



GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9763320)

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