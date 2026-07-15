Relatório da Accertify sobre fraudes em viagens aéreas internacionais no 2º trimestre revela intensificação da pressão de fraudes no Oriente Médio e na África

A Accertify, líder em oferecer soluções de decisão sobre fraudes, cuja plataforma 'Predictive Yes' ajuda comerciantes a dizer "Sim" a mais bons clientes, mais receita e mais crescimento, anunciou hoje o lançamento de seu Relatório Global sobre Fraudes em Viagens Aéreas: 2º Trimestre de 2026, uma análise trimestral que examina como a pressão de fraudes varia nos mercados internacionais de aviação, com base na cidade de partida no momento da reserva.

Com base na análise de 132,9 milhões de transações de reserva aérea processadas entre abril e junho de 2026, o relatório avalia as taxas de prevenção de fraudes em 537 cidades de origem, cada uma tendo processado pelo menos 10.000 transações durante o trimestre, que oferece às companhias aéreas uma visão baseada em dados sobre onde a plataforma 'Predictive Yes' da Accertify atuou com maior frequência no momento da reserva.

Os resultados do 2º trimestre revelam que a incidência de fraudes continua variando significativamente entre os mercados, sendo a mudança mais notável observada no Oriente Médio e na África. A taxa média de fraudes evitadas na região mais do que dobrou em relação ao trimestre anterior, passando de 0,95% a 2,03%, o índice mais alto entre todas as regiões analisadas, comparado a uma média mundial de 0,29%, enquanto as reservas com partida do Cairo, Acra, Túnis e Casablanca registraram as quatro maiores taxas de fraudes em todo o mundo (fonte: dados de clientes da Accertify, 2º trimestre de 2026). Por outro lado, cidades de partida nos EUA e na Austrália continuaram registrando algumas das taxas de fraudes mais baixas do mundo na etapa de reserva, refletindo as práticas mais avançadas de prevenção a fraudes comumente encontradas nestes mercados.

As principais conclusões do Relatório Global sobre Fraudes em Viagens Aéreas da Accertify referente ao 2º trimestre de 2026 incluem:

O Oriente Médio e a África registraram a maior taxa média de fraudes entre todas as regiões. A taxa média de fraudes evitadas na região atingiu 2,03%, um aumento em relação aos 0,95% registrados no primeiro trimestre e um índice muito acima da média mundial de 0,29%, com reservas partindo do Cairo, de Acra, de Túnis e de Casablanca registrando as quatro maiores taxas de fraudes a nível mundial.

A taxa média de fraudes evitadas na região atingiu 2,03%, um aumento em relação aos 0,95% registrados no primeiro trimestre e um índice muito acima da média mundial de 0,29%, com reservas partindo do Cairo, de Acra, de Túnis e de Casablanca registrando as quatro maiores taxas de fraudes a nível mundial. Cairo registrou a maior taxa de fraudes do mundo neste trimestre. A taxa de fraudes em reservas com partida do Cairo subiu de 1,43% no primeiro trimestre a 6,57% no segundo, passando da 15ª posição à mais alta do mundo em um único trimestre.

A taxa de fraudes em reservas com partida do Cairo subiu de 1,43% no primeiro trimestre a 6,57% no segundo, passando da 15ª posição à mais alta do mundo em um único trimestre. Os EUA e a Austrália registraram algumas das taxas de fraudes mais baixas do mundo. Ambas permaneceram bem abaixo da média mundial de 0,29%, com as reservas de voos partindo de cidades dos EUA registrando uma média de 0,07% e as reservas de voos partindo de cidades da Austrália e do Pacífico uma média de 0,08%.

Ambas permaneceram bem abaixo da média mundial de 0,29%, com as reservas de voos partindo de cidades dos EUA registrando uma média de 0,07% e as reservas de voos partindo de cidades da Austrália e do Pacífico uma média de 0,08%. O Leste Asiático apresentou a maior melhoria proporcional entre todas as regiões. Sua taxa média de prevenção de fraudes caiu quase pela metade em relação ao ano anterior, recuando 43% (de 0,20% a 0,11%), uma queda percentual mais acentuada do que a de qualquer outra região, embora a taxa da América Latina e do Caribe tenha registrado uma redução maior em termos absolutos (de 0,91% para 0,69%).

Sua taxa média de prevenção de fraudes caiu quase pela metade em relação ao ano anterior, recuando 43% (de 0,20% a 0,11%), uma queda percentual mais acentuada do que a de qualquer outra região, embora a taxa da América Latina e do Caribe tenha registrado uma redução maior em termos absolutos (de 0,91% para 0,69%). As classificações trimestrais proporcionam novas perspectivas sobre as mudanças nos padrões de fraude. Pela primeira vez, o relatório acompanha a evolução de cidades de origem individuais nas classificações mundiais de um trimestre a outro, ao fornecer às companhias aéreas um contexto adicional sobre onde a pressão de fraudes vem aumentando ou diminuindo ao longo do tempo.

O relatório destaca que a pressão de fraudes é altamente localizada, variando com frequência de modo significativo entre cidades de origem situadas na mesma região. Ao analisar as fraudes evitadas no momento da reserva, as companhias aéreas podem comparar melhor seu próprio desempenho, identificar áreas emergentes de risco elevado e adaptar suas estratégias de prevenção à medida que os padrões de reserva evoluem.

Nota sobre a metodologia: Os dados sobre taxas de fraudes refletem fraudes evitadas: reservas recusadas por motivo de fraude antes da realização da viagem, identificadas pela cidade de partida, que é o local onde a reserva foi efetuada. As médias regionais e mundiais são calculadas com base na média das taxas de fraudes individuais de cada cidade de partida que cumpre os critérios.

O Relatório Global sobre Fraudes em Viagens Aéreas: 2º Trimestre de 2026 está disponível no site da Accertify em https://www.accertify.com/q2-2026-global-air-travel-fraud-report/.

Sobre a Accertify

A Accertify viabiliza o comércio ao realizar uma tarefa com excelência: identificar fraudes com precisão. A plataforma 'Predictive Yes' da empresa ajuda as organizações a dizerem "Sim" para mais: mais bons clientes, mais receita e mais crescimento, sem sofrer prejuízos. Trata-se de um "Sim" preciso, seguro e baseado em dados, possibilitado ao integrar sinais ao longo de todo o ciclo de vida do cliente, através de um volume de dados inigualável, modelos de IA em níveis e um enfoque de consórcio que protege os clientes contra agentes maliciosos detectados em qualquer ponto da rede, enquanto facilita negócios com clientes legítimos verificados em qualquer parte da rede. Com mais de 10 bilhões de transações e um volume de comércio superior a US$ 1 trilhão processado apenas em 2025, a Accertify oferece a inteligência e a precisão de que as equipes de prevenção a fraudes e pagamentos precisam para dizer "Sim" com confiança e promover o crescimento. Este é o diferencial do "Mais Sim". Saiba mais em accertify.com.

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