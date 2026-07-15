Royalton Vessence Barbados Realiza Cerimônia Oficial de Inauguração com a Primeira-Ministra de Barbados

ST. MICHAEL, Barbados, July 15, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- O Royalton Hotels & Resorts realizou no dia 14 de julho uma cerimônia oficial de inauguração do Royalton Vessence Barbados, An Autograph Collection All-Inclusive Resort. A cerimônia contou com a presença da Hon. Mia Amor Mottley, S.C., M.P., Primeira-Ministra de Barbados, representantes do governo, líderes de turismo, parceiros do setor, fornecedores e executivos seniores da empresa para comemorar a inauguração oficial do primeiro Royalton Hotels & Resorts de Barbados e a estreia global do Royalton Vessence Resorts, um novo conceito all-inclusive orientado para adultos inspirado pela criatividade, cultura e conexões significativas com cada destino.

Um novo capítulo para o Royalton Hotels & Resorts e cenário de hospitalidade em Barbados, o Royalton Vessence lança uma experiência diferente de qualquer outra na ilha, combinando luxo sofisticado all-inclusive com imersão local autêntica. Projetado para atrair o viajante moderno de hoje, o resort solidifica ainda mais a posição de Barbados como um dos principais destinos de luxo do Caribe, contribuindo para a evolução contínua da sua oferta turística.

A manhã teve início com a chegada dos convidados que foram recebidos com a tradicional hospitalidade Bajan e apresentações de “steel pan” e saxofone no saguão do resort. O programa oficial incluiu um discurso da Primeira-Ministra Mottley e de Daniel Díaz, Diretor de Desenvolvimento da Royalton International.

Durante os discursos, a liderança da Royalton reconheceu Barbados como um destino importante para o crescimento contínuo da empresa em todo o Caribe e expressou apreço pelo apoio recebido dos funcionários do governo, parceiros locais e fornecedores, e da comunidade de turismo em geral durante toda a construção e abertura do resort. Os discursos também destacaram o papel que o Royalton Vessence Barbados terá no fortalecimento da oferta turística da ilha por meio de uma experiência all-inclusive diferenciada que reflete o espírito criativo, o patrimônio artístico e a hospitalidade de renome mundial de Barbados.

A Primeira-Ministra Mottley falou sobre a importância do investimento turístico contínuo em Barbados e o valor dos projetos que criam oportunidades de emprego, parcerias e desenvolvimento econômico local. A participação dela confirma a importância do resort como nova adição ao cenário de hospitalidade da ilha.

O destaque do evento foi o corte oficial da fita, liderado pela Primeira-Ministra Mottley e pelo Sr. Díaz, seguido de uma recepção com delícias locais e uma apresentação artística liderada pela Primeira-Ministra e pela liderança da Royalton International. A celebração foi encerrada com o descerramento de uma placa comemorativa na entrada do resort.

Localizado na prestigiada Platinum Coast de Barbados, o Royalton Vessence Barbados oferece 220 suítes cuidadosamente projetadas com a The Art of Vacation, uma filosofia focada em desacelerar, reconectar e vivenciar o destino com intenção. Os hóspedes podem descobrir a arte local através de oficinas imersivas no The Studio, desfrutar de conceitos culinários elevados inspirados nas tradições de Barbados, relaxar no The Rooftop contemplando o pôr do sol panorâmico do Caribe, desfrutar de bebidas premium disponíveis em todo o resort e vivenciar momentos de presença plena projetados para transformar cada estadia em uma jornada significativa.

Com uma combinação de design contemporâneo, experiências culturais autênticas, serviço superior e um dos locais mais procurados do Caribe à beira-mar, o Royalton Vessence Barbados convida os viajantes a descobrir uma nova maneira de vivenciar Barbados, onde todas as férias se tornam uma oportunidade de conexão mais profunda com a ilha, seu povo e consigo mesmos.

Para mais informações ou para fazer uma reserva, visite royaltonresorts.com.

Sobre o Royalton Hotels & Resorts

O Royalton Hotels & Resorts é uma empresa líder em hospitalidade all-inclusive, com um portfólio com curadoria de 24 resorts em oito dos destinos mais procurados do Caribe. Com suas oito marcas distintas, a empresa oferece uma gama de experiências de férias adaptadas a diferentes estilos de viagem, desde opções ideais para famílias e retiros sofisticados exclusivos para adultos até refúgios estilo boutique e viagens focadas em entretenimento.

Reconhecida por sua abordagem inovadora à hospitalidade all-inclusive, a empresa continua a expandir sua presença em todo o Caribe, além de introduzir novos conceitos que respondem à evolução das preferências dos viajantes. Seu portfólio inclui resorts e marcas premiados e reconhecidos pelas principais publicações de viagens e organizações do setor, refletindo seu compromisso com as experiências excepcionais dos hóspedes e a excelência no serviço. Isso inclui Royalton Luxury Resorts, Royalton Hideaway Resorts, Royalton Vessence Resorts, Royalton CHIC Resorts, Mystique by Royalton, Planet Hollywood Hotels & Resorts by Royalton, e Planet Hollywood Adult Scene by Royalton. Para mais informações, visite www.royalton.com.

O Royalton está empenhado em apoiar o meio ambiente, capacitar seu pessoal e fortalecer as comunidades onde opera por meio dos seus Padrões de Sustentabilidade Royalton.

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9763106)