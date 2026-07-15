Medicamento pet vira verbo em nova campanha da Elanco

A Elanco Saúde Animal anuncia o lançamento de uma nova campanha nacional para Credeli™, um antiparasitário para cães e gatos, marcando um novo ciclo de crescimento da marca no Brasil. Com investimento robusto em mídia online e offline e protagonizada por Rodrigo Hilbert, a iniciativa aposta em presença massiva em TV, streaming, digital, pontos de venda e Spotify, ampliando o alcance e a conexão com os tutores de pets em todo o país.

O movimento ocorre em um cenário de forte expansão do setor pet no Brasil. Segundo dados do Instituto Pet Brasil e da Abinpet, o mercado movimenta cerca de R$ 75 bilhões por ano, com projeções que já alcançam R$ 77 bilhões, impulsionado pela relação cada vez mais cuidadosa com os pets e pela busca por soluções que aliem praticidade, segurança e eficácia no cuidado.

No centro da estratégia está o conceito “credelizar”, uma construção proprietária que transforma a marca em verbo e inaugura uma nova forma de comunicar proteção antiparasitária. Mais do que um recurso criativo, o movimento amplia o território de comunicação de Credeli™, contribuindo para simplificar a mensagem, aumentar a memorabilidade e fortalecer a presença da marca na rotina dos tutores.

"O conceito 'credelizar' traduz, de forma simples e memorável, a essência do cuidado contínuo: proteger com Credeli™ agora é 'credelizar', um gesto intrinsecamente associado à praticidade, eficácia e à tranquilidade que buscamos no dia a dia com nossos pets", explica Kyssia Monteiro, médica-veterinária e Gerente de Produto de Pet Health da Elanco. "Nosso objetivo é transformar a proteção em algo não apenas simples e reconhecível, mas que se integre naturalmente à rotina dos responsáveis pelos animais, tornando-se um hábito."

A campanha também marca a ampliação da parceria com Rodrigo Hilbert, que assume papel central na comunicação. A escolha reforça a estratégia da companhia de trabalhar com uma figura de forte identificação com o público, contribuindo para ampliar o alcance e tornar a mensagem mais próxima, confiável e acessível.

Por trás da campanha, está um esforço consistente da Elanco em evoluir sua forma de se comunicar e, principalmente, em levar ao mercado soluções cada vez mais completas para o cuidado com os pets. A família Credeli™ reúne soluções que oferecem ampla proteção contra os principais parasitas que acometem cães e gatos, reforçando o compromisso da companhia com inovação, eficácia e bem-estar animal.

A estratégia de mídia foi desenhada para garantir presença consistente ao longo de toda a jornada do consumidor, combinando comunicação de massa com ações direcionadas a públicos estratégicos, como médicos-veterinários e balconistas, decisores importantes na recomendação e na conversão. Outro destaque é a criação de um jingle proprietário, com presença em plataformas como o Spotify, ampliando a exposição da marca e reforçando o reconhecimento em diferentes contextos de consumo.

Além da presença externa, a campanha também mobiliza fortemente o público interno da companhia. A iniciativa vem sendo trabalhada de forma estruturada com as equipes, fortalecendo o alinhamento da mensagem e engajando colaboradores como protagonistas na amplificação do conceito “credelizar” no dia a dia.

“Essa campanha representa um passo importante na forma como nos conectamos com os tutores, tornando a proteção mais simples, presente e relevante no dia a dia. ‘Credelizar’ nasce com esse papel de aproximar a marca da rotina das pessoas”, conclui Kyssia.

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O lançamento da campanha sinaliza a força com que Credeli™ avança em 2026 e reforça a aposta da Elanco na construção de marca como alavanca de crescimento. Em um mercado cada vez mais dinâmico e competitivo, a companhia amplia seus investimentos para consolidar Credeli™ como uma referência em proteção antiparasitária, com uma comunicação mais forte, próxima e relevante.