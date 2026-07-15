Nordeste puxa expectativa de alta nas férias de julho
Pernambuco, Alagoas e Rio Grande do Norte lideram expectativas de alta no faturamento em bares e restaurantes; no Rio de Janeiro, sete em cada dez empresários esperam faturar mais do que nas férias do ano passado
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As férias escolares de julho devem impulsionar o movimento em bares e restaurantes de todo o país, especialmente nos estados que tradicionalmente recebem maior fluxo de turistas. Levantamento da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) mostra que as expectativas mais otimistas estão concentradas em destinos turísticos, enquanto mercados menos dependentes da temporada projetam um desempenho mais moderado.
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Em Pernambuco, 69% dos empresários esperam aumentar o faturamento em relação a um mês comum, o maior percentual entre os estados pesquisados. Na sequência aparecem Alagoas (68%), Rio Grande do Norte (66%) e Rio de Janeiro (65%), com o otimismo acompanhando o bom momento do turismo brasileiro: nos cinco primeiros meses deste ano, o país recebeu mais de 4,8 milhões de turistas internacionais, o segundo melhor resultado da série histórica para o período, segundo a Embratur.
As projeções também indicam um crescimento gradual nas vendas. Entre os empresários que esperam faturar mais, a maior parte estima um aumento de até 20% em relação a um mês comum. Esse percentual chega a 63% no Rio de Janeiro, 57% em Pernambuco e 52% em Mato Grosso, sinalizando uma expansão consistente da demanda ao longo das férias.
A confiança também aparece na comparação com o mesmo período do ano passado. No Rio de Janeiro, 71% dos empresários acreditam que o faturamento de julho será superior ao registrado nas férias de 2025, o maior índice entre os estados pesquisados. Em seguida vêm Rio Grande do Norte (66%), Pernambuco (64%), Mato Grosso (63%) e Alagoas (62%).
Para o presidente-executivo da Abrasel, Paulo Solmucci, o desempenho esperado acompanha o crescimento do turismo e reforça a importância dos bares e restaurantes na experiência de quem visita um destino.
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"As férias de julho movimentam o turismo em todo o país, atraindo visitantes brasileiros e estrangeiros. E uma parte essencial dessa experiência acontece em bares e restaurantes, onde o turista conhece a gastronomia local, descobre tradições, convive com moradores e se conecta à cultura do destino. Mais do que lugares para uma refeição, esses estabelecimentos ajudam a contar a história de cada cidade. Por isso, períodos de maior circulação, como este, têm um impacto tão relevante para o setor", afirma.
Website: https://abrasel.com.br/