Avanço do e-commerce transforma embalagem em estratégia

O avanço do e-commerce vem transformando a forma como as empresas se relacionam com seus clientes, e as embalagens acompanham esse movimento. Antes vistas apenas como uma solução para proteger produtos durante o transporte, elas passaram a desempenhar um papel importante na experiência de compra, na construção da identidade das marcas e na fidelização dos consumidores.

De acordo com a Associação Brasileira de Embalagem (ABRE), a indústria brasileira de embalagem movimentou cerca de R$ 165,7 bilhões em 2025, demonstrando sua relevância para a economia nacional. Do valor, 18,8% é representado pelo Papelão Ondulado, que é frequentemente utilizado como embalagem final de e-commerces.

Esse cenário também está alinhado à mudança no comportamento do consumidor. Conforme publicado pela empresa H.B Fuller, 52% dos consumidores têm maior probabilidade de comprar novamente de marcas que oferecem embalagens premium e visualmente mais atrativas, enquanto um em cada cinco consomem conteúdo de unboxing nas redes sociais.

Os dados indicam que a embalagem passou a fazer parte da experiência de compra, tornando-se um dos primeiros contatos físicos entre a marca e o cliente.

Para a FuturaIM, esse movimento demonstra que investir em embalagens personalizadas deixou de ser apenas uma decisão operacional e passou a ser uma estratégia de posicionamento.

“A embalagem é muito mais do que uma proteção para o produto. Ela comunica os valores da marca, transmite cuidado e cria uma experiência que começa no momento em que o consumidor recebe o pedido. Cada detalhe pode fortalecer a percepção de qualidade e contribuir para a construção de um relacionamento mais duradouro com o cliente", afirma Victor Nakamura, coordenador de marketing da FuturaIM.

Além da apresentação, fatores como sustentabilidade e eficiência logística também ganham espaço nas decisões das empresas no momento de decidir sua embalagem final. O estudo da H.B. Fuller aponta ainda que 70% dos consumidores preferem embalagens com o mínimo de material necessário, enquanto 57% demonstram preferência por embalagens produzidas em papel ou papelão. A tendência incentiva o desenvolvimento de soluções que reduzam desperdícios sem comprometer a proteção dos produtos.

Para o cliente final, a embalagem se tornou um fator decisivo na hora da compra, atrás de preço, entrega rápida, variedade de formas de pagamento e taxa de entrega, segundo uma pesquisa realizada pela Kantar IBOPE Media.

No ambiente digital, onde a concorrência está a apenas um clique de distância, a embalagem passa a funcionar como um importante diferencial competitivo. Caixas personalizadas, sacolas de papel, etiquetas, adesivos, cartões e outros materiais gráficos ajudam a fortalecer a identidade visual e criam oportunidades para que a experiência de compra seja compartilhada espontaneamente nas redes sociais.

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À medida que o e-commerce continua em expansão, a expectativa é que as embalagens desempenhem um papel cada vez mais estratégico, unindo proteção, eficiência logística, identidade visual e experiência do cliente em um único ponto de contato entre marcas e consumidores.