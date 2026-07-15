Tecnologia de transmissão estreia no Sertões Series Paraná

Quem acompanha provas de rally costuma ver apenas parte do espetáculo. A experiência das trilhas, a comunicação entre piloto e navegador e as decisões tomadas durante o percurso acontecem dentro do carro, e até pouco tempo atrás ficavam restritas aos bastidores das equipes, longe do alcance do público.

Esse cenário começa a mudar neste fim de semana, quando acontece o Sertões Series Paraná, novo desafio do rally raid nacional. Durante a competição acontece a estreia da nova versão tecnológica das coberturas do canal no YouTube da Roxo Sports, com uma nova estrutura de transmissão onboard em mais de 20 carros da prova, desenvolvida para aproximar o público dos bastidores da competição.

Lélio Vieira Carneiro Júnior, um dos pilotos da equipe Fifi e participante do desenvolvimento da operação, destaca que o sistema foi concebido para não interferir no funcionamento dos veículos durante a competição: "A ideia é que haja independência entre o funcionamento das equipes e o trabalho do grupo de transmissão. Por isso, contamos com um sistema de energia completamente independente dos carros, para evitar problemas nos veículos e na cobertura durante as provas".



A operação é baseada em um veículo que funciona como um hub tecnológico que concentra servidores, baterias, equipamentos de monitoramento e toda a infraestrutura responsável por receber os sinais enviados pelos carros durante a prova. A partir daí, todo esse sinal é enviado para um estúdio em Goiânia, onde acontece a produção e distribuição das imagens. "A receita para essa tecnologia funcionar está na integração entre equipamentos independentes, monitoramento permanente capaz de identificar sinais suspeitos de falha antes que comprometam a transmissão, e redundância de energia, permitindo que as transmissões continuem estáveis mesmo em trechos remotos, onde não há cobertura convencional de comunicação", explica Lélio Júnior, ressaltando o processo de gestão por trás da cobertura das disputas de rally realizada pela Fifi Rally.

Para aproximar ainda mais o público das emoções do rally, câmeras de alta resolução são presas no interior dos veículos, próximas ao banco do piloto e do navegador. As imagens são integradas ao áudio dos competidores, através de conexão no intercomunicador de ambos.

No fundo, o equipamento é simples, mas faz algo que até poucos anos atrás era impensável: transmitir imagens em alta definição e áudio diretamente de carros que percorrem centenas de quilômetros por estradas de terra, serras, desertos e regiões sem qualquer infraestrutura de telecomunicações. Tudo isso para permitir a gestão de uma estrutura robusta e confiável, que garante uma experiência real e imersiva para os fãs de rally raid.

Para fazer justiça às transmissões antigas de rally, essa tecnologia nunca esteve disponível. Durante muitos anos, a cobertura das provas dependia exclusivamente de pontos fixos de filmagem e de imagens gravadas, limitando a experiência do público. A nova estrutura permite acompanhar praticamente toda a ação sob a perspectiva dos competidores, desde o pisar fundo nas trilhas até as conversas e bastidores das duplas de rally.

Os desafios, porém, não são apenas tecnológicos. Durante um rally é comum encontrar animais silvestres cruzando os trechos da prova ou aparecendo durante as paradas das equipes. Lélio Vieira Carneiro Júnior lembra que um dos pilotos da Fifi chegou a encontrar uma cobra coral durante uma troca de pneu, um episódio que ilustra bem como o esporte acontece em ambientes naturais e imprevisíveis.

Além disso, o piloto destaca os desafios físicos, do corpo e do clima, que precisam ser levados em consideração para sobreviver às provas. Esses fatores exigem processos de preparação para o rally que começam muito antes de qualquer disputa. "Eu, o Weberth e todo o grupo temos que pensar em manter a saúde em dia, considerar o calor, a secura do tempo, o desgaste e o cansaço que tornam o rally ainda mais desafiador", afirma Lélio Jr.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O projeto, que vem sendo testado desde 2024 quando o Rally dos Sertões teve início no Distrito Federal, passou pelos últimos ajustes e a estreia da nova tecnologia representa um novo passo para a cobertura do automobilismo off-road no Brasil, aproximando cada vez mais o público da experiência vivida por pilotos e navegadores dentro dos carros nas transmissões do canal da Roxo Sports. A expectativa é que o modelo seja ampliado para outras competições, especialmente com a dupla da Fifi Rally, formada pelo piloto Lélio Vieira Carneiro Júnior e o navegador Weberth Moreira.